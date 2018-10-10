Рязанских журналистов влюбили в себя следователи, строители и нефтяники

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-10T13:56:01+03:00

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Для постоянных читателей не станет открытием тот факт, что значительные объемы информации журналисты получают по официальным каналам. В стремлении проверить слухи и домыслы редакции ежедневно направляют запросы в разные предприятия и организации. Туда же СМИ временами обращаются с коммерческими проектами. Результаты этого взаимодействия напрямую влияют на содержание информации, распространяемой в прессе, на телевидении и радио, в интернете. Ведомства и частные компании, нацеленные на открытую работу с населением, отвечают на запросы и предложения быстро, полно и вежливо. Те же, кому есть, что таить от людей, всячески замалчивают острые вопросы, прячутся от журналистов, неадекватно отвечают на обращения редакций.

Нежелание контактировать с обществом некоторых организаций и частных фирм, де­факто работающих с народом и для народа, не всегда идет от руководства. Зачастую такую открытую работу не в состоянии построить неумелая рекламная или пресс­служба, а то и один отвечающий за внешние коммуникации человек. Кадровая ситуация сегодня такова, что компетентных специалистов в сфере PR и рекламы найти совсем непросто, поэтому работодатели часто предпочитают закрывать эти вакансии друзьями, родственниками или детьми привилегированных сотрудников. Как правило, это приводит к печальному результату. Бывает, что в пресс­службы попадают бывшие журналисты, ранее насмотревшиеся на такую безответственную работу организаций со СМИ. И если некоторые стараются изменить ситуацию и показывают, как надо работать, то другие, наоборот, перенимают поведение и образ мыслей своих предшественников, и теперь уже сами начинают закрываться от бывших коллег и утаивать информацию от общества.

Если организация чувствует ответственность перед обществом, она работает со СМИ

Согласитесь, кто как не журналисты, редакторы, коммерческие директоры СМИ могут правильно оценить работу пресс­служб, отделов маркетинга и рекламы? Ведь они работают на переднем краю взаимодействия с этими структурами. Однако опытных медийщиков в нашем городе совсем немного. При планировании опроса нам пришлось собирать экспертную выборку по крупицам, а потом ловить знатоков­респондентов по всему городу. В итоге набралось 30 человек — представителей печатных и интернет СМИ, радио и телевидения. Как правило, это самые опытные, бывалые сотрудники, которым неоднократно приходилось взаимодействовать с разными организациями. В большинстве случаев были опрошены главные редакторы, но также мы поинтересовались мнением коммерческих директоров и просто уважаемых журналистов. В исследовании неоценимую помощь нашей редакции оказали старшекурсники Рязанского государственного университета, отделений «Социология» и «Реклама и связи с общественностью», за что им отдельное спасибо.

Мы попросили вспомнить респондентов о своем опыте взаимодействия с пресс­службами, отделами PR, маркетинга и рекламы рязанских госучреждений и частных компаний в течение последнего года и оценить этот опыт по 10­балльной шкале.

Если в отношении одних организаций оценки были более­менее схожими, то в случае других — диаметрально противоположными. Здесь нам помогла выборка, которая в итоге дала усредненный результат.

Опрос выявил лучшие и худшие службы внешних коммуникаций в Рязани. Выше всех медийное сообщество оценило открытость и информационную работу с населением строительной компании «Зеленый сад» (8,43 балла). Немного уступили им Следственное управление Следственного комитета РФ по Рязанской области (8,22 балла) и Рязанская нефтеперерабатывающая компания (8,16 балл). Это, если так можно выразиться, абсолютный зачет. В разбивке на государственные и коммерческие организации полный рейтинг можно увидеть в таблице на сайте kp.ru. Ниже, ввиду ограниченности места в газете, приводится рейтинг пресс­служб только государственных и общественных структур.

Государственные коммуникации со СМИ эффективнее частных

Что стоит за сухими значениями баллов? Прежде всего, уважение этих организаций к жителям Рязани и области, в окружении которых они находятся, для которых они работают. Это своевременное информирование людей не только о позитивных событиях, но по проблемным, острым вопросам. Это правдивая информация, честные ответы журналистам. Это оказание помощи людям, обратившимся к этим организациям через СМИ. И наконец, это уважение к самому журналистскому сообществу, которое собирает и распространяет информацию не для себя, а для миллиона рязанцев.

Почти 70 организаций, в которых есть служба внешних коммуникаций или хотя бы один уполномоченный сотрудник, фигурировали в опросе. В целом можно отметить, что в государственных учреждениях эти службы работают лучше, чем в частных. Среди причин — более пристальное внимание руководства к подбору кадров и направлению в целом. Неслучайно в первой дюжине лучших рязанских служб внешних коммуникаций — аж 8 организаций, которые можно отнести к государственным. Тем не менее примеры компаний «Зеленый сад», «РНПК», «Прио­Внешторгбанк» и «Мармакс» показывают, что будучи частным предприятием тоже можно проявлять открытость и эффективно взаимодействовать со СМИ, так чтобы журналисты тебя оценили.

Откровенно разочаровали результаты служб внешних коммуникаций ряда известных в регионе предприятий. Рейтинг замыкают «Живаго­банк» (4,92 балла), Рязанская ГРЭС (4,84 балла), гипермаркет «Стройка» (4,70 балла), клиника репродукции «Мать и дитя» (4,55 балла). Все эти предприятия играют заметную роль в жизни региона и закрываться от общества, выпадать из информационного поля, конечно не должны. Тем не менее, по мнению рязанских СМИ, сейчас происходит именно так. Опыт информационного взаимодействия с этими предприятиями журналистами сегодня в целом расценивается как негативный. И, наверное, беда этих организаций не в отсутствии возможностей (все они небедные), а прежде всего в отсутствии желания навести порядок в своих пресс­службах, рекламных и PR­отделах. Впрочем, судя по цифрам рейтинга, многим другим организациям тоже стоит постараться, чтобы подтянуть свои службы внешних коммуникаций до уровня лучших в регионе. Давно доказано, что информационное поле пустым не бывает. Если сам о себе ничего не заявляешь, за тебя начнут говорить домыслы и слухи.

P.S. При знакомстве с результатами опроса, просим принимать во внимание, что данная оценка работы служб внешних коммуникаций выставлена не нашей газетой, а совокупно рязанскими СМИ. Из тридцати собранных анкет на долю «Комсомолки» приходятся только две. Поэтому мнение нашей редакции, что естественно, не вполне солидарно с итоговыми результатами.

Внешние коммуникации — это взаимодействие организации с окружающей ее средой. Прежде всего — с общественностью, а значит, со СМИ. В проведенном опросе мы изучали именно этот аспект коммуникации — совокупно в информационной и рекламной плоскостях. Поэтому рязанское медиа-сообщество оценивало работу тех структур в организациях, которые как раз и занимаются изучаемой стороной комплекса внешних коммуникаций — отделов маркетинга, рекламы, PR (пресс-служб).

КОНКРЕТНО

Рейтинг служб внешних коммуникаций в Рязанской области по среднему баллу, выставленному экспертами (в скобках — доля респондентов, оценивших работу).

Государственные и общественные организации:

1. Следственное управление СК РФ по Рязанской области 8,22 (77 %);

2. Рязанское отделение партии «Единая Россия» 8,12 (84 %);

3. Администрация города Рязани 8,00 (97 %);

4. Рязанская областная Дума 8,00 (87 %);

5. Рязанское отделение «Общероссийского народного фронта» 7,88 (54 %);

6. Прокуратура Рязанской области 7,86 (90 %);

7. Управление МВД по Рязанской области 7,80 (80 %);

8. Правительство Рязанской области 7,67 (90 %);

9. Главное управление МЧС по Рязанской области 7,44 (84 %);

10. Рязанский областной суд 7,32 (64 %)

11. Рязанский государственный университет 7,26 (77 %);

12. Управление ГИБДД Рязанской области 7,24 (84 %);

13. Отдел Росгвардии по Рязанской области 7,10 (67 %);

14. Управление федеральной почтовой службы — филиал ФГУП «Почта России» 7,09 (74 %);

15. Управление федеральной налоговой службы по Рязанской области 7,06 (64 %)

16. Рязанская городская Дума 7,00

(90 %);

17. Отделение Пенсионного фонда по Рязанской области 6,90 (67 %);

18. Управление ФСИН по Рязанской области 6,75 (67 %);

19. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области 6,67 (70 %);

20. Рязанский государственный медицинский университет 6,62 (60 %);

21. Рязанский государственный радиотехнический университет 6,55 (67 %);

22. Рязанское отделение ЛДПР 6,46 (80 %);

23. Управление ФСПП по Рязанской области 6,43 (70 %);

24. Управление ФСБ по Рязанской области 6,32 (54 %);

25. Арбитражный суд Рязанской области 5,93 (47 %);

26. Рязанское отделение КПРФ 5,87 (77 %)

27. Рязанское отделение партии «Справедливая Россия» 5,34 (80 %).

Коммерческие организации:

1. Строительная компания «Зеленый сад» 8,43 (87%)

2. Рязанская нефтеперерабатывающая компания 8,16 (84%)

3. Коммерческий банк «Прио-Внешторгбанк» 8,00 (60%)

4. Строительная компания «Мармакс» 8,00 (50%)

5. Строительная компания «Единство» 7,63 (80%)

6. Центральное агентство недвижимости 7,63 (54%)

7. Группа компаний «Русская кожа» 7,46 (70%)

8. Рязанское отделение Среднерусского банка Сбербанка России 7,34 (80%)

9. Ново-Рязанская ТЭЦ 7,32 (64%)

10. Аптечная сеть «Спрэй» 7,30 (57%)

11. Строительная компания «Капитал62» 7,20 (67%)

12. Рязангоргаз 7,12 (57%)

13. Финтес-центр Fit Elit 7,09 (37%)

14. Строительная компания «Стройпромсервис» 7,00 (64%)

15. Группа компаний «Автоимпорт» 7,00 (57%)

16. Строительная компания «Северная компания» 6,92 (84%)

17. Аптечная сеть «Ригла» 6,91 (37%)

18. Рязанское отделение «Россельхозбанка» 6,84 (40%)

19. Рязаньмежрегионгаз 6,77 (44%)

20. Компания «Теле2» 6,65 (67%)

21. Елатомский приборный завод 6,58 (70%)

22. Сеть оптик «Оптика-сервис» 6,46 (37%)

23. Фитнес-центр Alex Fitness 6,45 (30%)

24. Торговый дом «Барс» 6,40 (67%)

25. Рязанский филиал Ростелеком 6,30 (67%)

26. Компания МТС 6,24 (57%)

27. Завод ГРПЗ 6,04 (84%)

28. Автосалон «Форд» (Лидер Авто) 5,91 (37%)

29. Офтальмологическая клиника «Око» 5,91 (37%)

30. Компания «Мегафон» 5,88 (54%)

31. Корпорация «Технониколь» 5,79 (64%)

32. ЖБИ-3 5,75(30%)

33. Строительный союз «Светлый» 5,69 (64%)

34. ЖБИ-2 5,50 (27%)

35. 360-й авиаремонтный завод 5,50 (20%)

36. Завод «Красное Знамя» 5,20 (34%)

37. Торговая сеть «Галактика» 5,12 (30%)

38. Коммерческий банк «Живаго-банк» 4,92 (40%)

39. ОГК-6 (Рязанская ГРЭС) 4,84 (40%)

40. Гипермаркет «Стройка» 4,70 (34%)

41. Клиника репродукции «Мать и дитя» 4,55 (37%)

К сожалению, не все организации, располагающие службами внешних коммуникаций или хотя бы уполномоченными вести эту работу сотрудниками, попали в рейтинг. Составляя список, мы, прежде всего, исходили из известности ведомств и фирм, их информационной активности, востребованности у СМИ. Иначе, даже экспертное медиасообщество не смогло бы оценить их работу. Стоит отметить, что даже в такой редакции анкеты, не нашлось ни одной организации, с которой взаимодействовали бы все опрошенные эксперты. Впредь мы дополним анкету и просим заявить нам о своем отделе маркетинга, рекламы или PR, если он вдруг выпал из нашего списка.

ПОДРОБНОСТИ

Опытный исследователь общественного мнения обратит внимание на тот факт, что респонденты практически не могут дифференцировать свой опыт взаимодействия с чем­либо во временном диапазоне. Именно поэтому, задавая вопрос: «Как вы оцениваете свой опыт взаимодействия в течение последнего года?» — мы в действительности получаем ответ об опыте взаимодействия за последние годы. Даже у экспертов существует некий собирательный образ той или иной службы внешних коммуникаций, накопленный годами.

Это восприятие меняется под воздействием нового опыта, который обновляет прежний. Поэтому результаты нашего исследования все­таки правильнее относить не к последнему году, а к последним годам. И зачастую, не к какому­то конкретному человеку. Конечно, есть такие основательные организации, как Следственный комитет или РНПК, где состав пресс­служб стабилен на протяжении многих лет. Но большинство составляют как раз те организации, где персонал в службах внешних коммуникаций регулярно меняется. Поэтому сегодняшняя оценка для них может относиться не только к действующему сотруднику, но и к его предшественникам. На заводе «Красное знамя», к примеру, пресс­служба обновилась 1,5 года назад, а до этого был долгий период совершенно другой работы. Очевидно, что прежде чем медиа­сообщество забудет прошлый опыт и оценит текущую деятельность, должно пройти время.