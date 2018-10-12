Рязанские газовики призывают потребителей вовремя заключать договоры на техобслуживание

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-11T16:49:57+03:00

Отсутствие договора на техобслуживание может привести к тяжелым последствиям

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Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» усиливают работу по заключению договоров на техническое обслуживание газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) и пропаганду безопасного использования газа в быту.

Потребителям, у которых нет необходимого по закону договора на техобслуживание, компания направляет извещения и напоминает, что уклонение от заключения такого договора – это административное правонарушение, которое влечет за собой наложение штрафа.

Кроме того, если потребитель не заключит договор на ТО ВДГО/ВКГО со специализированной организацией, газовики вправе приостановить газоснабжение, даже при своевременной оплате потребленного топлива (постановление Правительства РФ № 549 от 21.07.2008 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»).

Заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин

– Отключение от системы газоснабжения – это крайняя мера, на которую газовики вынуждены идти для безопасности самих же потребителей, поскольку отказ от техобслуживания может привести к неисправной работе приборов и стать причиной чрезвычайных происшествий. Это и взрыв газа, который может повлечь гибель людей, и отравления угарным газом, – говорит заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.

Компания «Газпром газораспределение Рязанская область» призывает всех потребителей, у которых отсутствует договор ТО ВДГО/ВКГО со специализированной организацией, в кратчайшие сроки заключить его.

НАША СПРАВКА

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

В частности:

– уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО

– отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО

– уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей. Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. рублей.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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