Мать 16-летнего пассажира рязанской маршрутки: Водитель насильно вытолкал моего сына из машины

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-09T15:39:56+03:00

Перевозчик, в свою очередь, утверждает, что парень угрожал ему и предлагал разобраться

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Конфликт подростка и водителя маршрутки №41, произошедший 5 октября на улице Юбилейной, вызвал бурные обсуждения рязанцев в интернет-пространстве. Мнения разделились: одни накинулись на маршрутчика, другие предположили, что пассажир сам его спровоцировал. «Комсомолка» постаралась разобраться в запутанной истории.

«Мы будем обращаться в суд»

Около 16 часов маршрутка №41 остановилась на улице Юбилейной, и в салон вошли несколько пассажиров. Последним оказался 16-летний парень. В тот же вечер мать подростка разместила сообщение на просторах интернета.

- Водитель 41 маршрутки номер 452 южной национальности выкинул моего несовершеннолетнего сына из транспортного средства, - так начинается ее длинный пост.

По словам матери, водитель дверью прищемил ее сыну локоть, а когда мальчик попросил открыть, маршрутчик предложил пассажиру выйти.

- Ребенок ответил, что не выйдет. Тогда водитель, сняв свою верхнюю одежду, вылез из-за своего места и подошел к сыну, дернул его за куртку, почти оторвав рукав. На асфальт выпал телефон, который разбился, ключи, деньги, - рассказала женщина.

Мать заявила, что водитель стал замахиваться и пытался ударить мальчика в лицо, но тот увернулся.

- После этого водитель, которого по опросу других водителей зовут Магомед, пригласил моего ребенка на конечную, чтоб «разобраться по мужски», - сообщила рязанка. - К сожалению, меня не было рядом - сын позвонил и сообщил о происшествии.

Мама приехала через 25 минут, и они с сыном отправились на конечную, попытались найти обидчика, но тщетно. Вызвали полицию и написали заявление участковому, сфотографировали повреждения. Если потребуется, женщина намерена обратиться к девушке-свидетелю этого происшествия.

В беседе с корреспондентом «КП» женщина рассказала, что ее сын вовсе не хулиган - учится на «отлично» и на всех родительских собраниях его хвалят, а еще он увлекается спортом. По словам матери, раньше у него никогда не возникало конфликтов в транспорте. А вот Магомед, как сообщили матери его коллеги, частенько ссорится с пассажирами. Женщина попросила отследить по ГЛОНАССу, где сейчас едет маршрутка, но оказалось, что уже далеко.

- Я попросила у одного водителя телефонный номер Магомеда, тот позвонил ему на сотовый и спросил разрешения дать его номер мне. Но Магомед струсил и не разрешил.

Женщина уточнила, что в результате инцидента разбился iPhone 5, приобретенный в прошлом году в магазине за 18 тысяч рублей.

- Мы будем обращаться в суд, если водитель не свяжется со мной и мы не решим этот вопрос мирно. Мои требования - это возмещение материального ущерба и извинение перед моим ребенком.

Водитель не имеет права набивать маршрутку до отказа.

«Никакой драки не было»

Представитель перевозчика заявил нам, что «все не так однозначно и никакой драки не было». По его словам, автомобиль был переполнен и водитель попросил пассажира выйти. Но тот заявил: «Ты – никто. Я сказал, что не выйду, значит, не выйду». Водитель вышел из-за руля и попросил еще раз, пояснили его коллеги. По словам перевозчика, парень уронил и разбил телефон, когда выходил из салона.

- Мы написали докладную записку в рязанское управление транспорта. Также к нам приходил участковый и опросил свидетелей. Есть свидетели, которые слышали, что угрожал водителю именно парень и потом хотел с ним разобраться, искал его на конечной.

По словам перевозчика, сейчас проводится служебная проверка.

- Мы проверим по двустороннему видеорегистратору, что там произошло на самом деле, если запись сохранилась. Дело пока расследуется совместно с полицией и управлением транспорта. Но скорее всего, ни административного, ни тем более уголовного дела не будет, - заверил представитель перевозчика.

Как пояснили «КП» в пресс-службе регионального управления МВД, в настоящее время проводится проверка, и говорить о ее результатах можно будет минимум через 10 дней. Редакция будет следить за развитием событий и сообщит, во что выльется дело.