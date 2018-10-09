2018-10-09T15:39:56+03:00
Общество

Мать 16-летнего пассажира рязанской маршрутки: Водитель насильно вытолкал моего сына из машины

Перевозчик, в свою очередь, утверждает, что парень угрожал ему и предлагал разобраться
Карина КАРЕЛИНА
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Конфликт в маршрутке вынесли на обозрение общественности.Конфликт в маршрутке вынесли на обозрение общественности.
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Конфликт подростка и водителя маршрутки №41, произошедший 5 октября на улице Юбилейной, вызвал бурные обсуждения рязанцев в интернет-пространстве. Мнения разделились: одни накинулись на маршрутчика, другие предположили, что пассажир сам его спровоцировал. «Комсомолка» постаралась разобраться в запутанной истории.

«Мы будем обращаться в суд»

Около 16 часов маршрутка №41 остановилась на улице Юбилейной, и в салон вошли несколько пассажиров. Последним оказался 16-летний парень. В тот же вечер мать подростка разместила сообщение на просторах интернета.

- Водитель 41 маршрутки номер 452 южной национальности выкинул моего несовершеннолетнего сына из транспортного средства, - так начинается ее длинный пост.

По словам матери, водитель дверью прищемил ее сыну локоть, а когда мальчик попросил открыть, маршрутчик предложил пассажиру выйти.

- Ребенок ответил, что не выйдет. Тогда водитель, сняв свою верхнюю одежду, вылез из-за своего места и подошел к сыну, дернул его за куртку, почти оторвав рукав. На асфальт выпал телефон, который разбился, ключи, деньги, - рассказала женщина.

Мать заявила, что водитель стал замахиваться и пытался ударить мальчика в лицо, но тот увернулся.

- После этого водитель, которого по опросу других водителей зовут Магомед, пригласил моего ребенка на конечную, чтоб «разобраться по мужски», - сообщила рязанка. - К сожалению, меня не было рядом - сын позвонил и сообщил о происшествии.

Мама приехала через 25 минут, и они с сыном отправились на конечную, попытались найти обидчика, но тщетно. Вызвали полицию и написали заявление участковому, сфотографировали повреждения. Если потребуется, женщина намерена обратиться к девушке-свидетелю этого происшествия.

В беседе с корреспондентом «КП» женщина рассказала, что ее сын вовсе не хулиган - учится на «отлично» и на всех родительских собраниях его хвалят, а еще он увлекается спортом. По словам матери, раньше у него никогда не возникало конфликтов в транспорте. А вот Магомед, как сообщили матери его коллеги, частенько ссорится с пассажирами. Женщина попросила отследить по ГЛОНАССу, где сейчас едет маршрутка, но оказалось, что уже далеко.

- Я попросила у одного водителя телефонный номер Магомеда, тот позвонил ему на сотовый и спросил разрешения дать его номер мне. Но Магомед струсил и не разрешил.

Женщина уточнила, что в результате инцидента разбился iPhone 5, приобретенный в прошлом году в магазине за 18 тысяч рублей.

- Мы будем обращаться в суд, если водитель не свяжется со мной и мы не решим этот вопрос мирно. Мои требования - это возмещение материального ущерба и извинение перед моим ребенком.

Водитель не имеет права набивать маршрутку до отказа.

Водитель не имеет права набивать маршрутку до отказа.

«Никакой драки не было»

Представитель перевозчика заявил нам, что «все не так однозначно и никакой драки не было». По его словам, автомобиль был переполнен и водитель попросил пассажира выйти. Но тот заявил: «Ты – никто. Я сказал, что не выйду, значит, не выйду». Водитель вышел из-за руля и попросил еще раз, пояснили его коллеги. По словам перевозчика, парень уронил и разбил телефон, когда выходил из салона.

- Мы написали докладную записку в рязанское управление транспорта. Также к нам приходил участковый и опросил свидетелей. Есть свидетели, которые слышали, что угрожал водителю именно парень и потом хотел с ним разобраться, искал его на конечной.

По словам перевозчика, сейчас проводится служебная проверка.

- Мы проверим по двустороннему видеорегистратору, что там произошло на самом деле, если запись сохранилась. Дело пока расследуется совместно с полицией и управлением транспорта. Но скорее всего, ни административного, ни тем более уголовного дела не будет, - заверил представитель перевозчика.

Как пояснили «КП» в пресс-службе регионального управления МВД, в настоящее время проводится проверка, и говорить о ее результатах можно будет минимум через 10 дней. Редакция будет следить за развитием событий и сообщит, во что выльется дело.

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