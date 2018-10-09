В центре Рязани из-за ямы на тротуаре перевернулась детская коляска

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-09T11:49:49+03:00

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В редакцию «Комсомолки» обратились жители дома №61/13 на улице Есенина в Рязани. Люди жалуются на состояние проезжей части и тротуара, ведущих к их дому. Асфальтовое покрытие давно пришло в негодность, а на его месте образовались ямы и колдобины, угрожающие не только автомобилям, но и пешеходам.

- Рядом с нашим домом со стороны улицы Маяковского стоит палатка «Роспечать», в нескольких метрах он нее «Водоканал» проводил работы, выкопал яму для ремонта и замены труб, но вот вернуть все, как было, не смог или не захотел, - рассказывает жительница дома Лидия Сударкова. - Они подняли канализационный люк, заделали его, но вокруг оставили столько ям и колдобин, что ходить по тротуару и проезжей части стало практически невозможно. А когда идет дождь, вода стекает в ямы, и люди вынуждены преодолевать их, кто как может.

В шаге от трагедии

- Совсем недавно, у одной из проходивших мимо женщин коляска попала колесом в яму и перевернулась. Только чудом малыш не получил увечий, а ведь он мог и погибнуть, - продолжает рассказ Лидия Сударкова. - Еще был случай, когда там упала жительница нашего дома и сломала бедро. Женщина долго лежала в больнице и не восстановилась от полученной травмы до сих пор.

Со своей проблемой жильцы дома на улице Есенина уже обращались во все инстанции: в управляющую компанию, в «Водоканал» и городскую администрацию. Но найти понимания, а главное решения своей проблемы, так и не смогли.

- Везде нам говорят, что это зона не их ответственности, футболят из одной организации в другую, а порой утверждают, что им не хватает средств на ремонт и так далее, - рассказала уставшая от своего бессилия Лидия Васильевна.

«Ремонт через прокуратуру»

Председатель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов считает все это пустыми отговорками, скрывающими желание ничего не делать и полную безнаказанность:

- Замалчивать подобные проблемы ни в коем случае нельзя. Ведь у нас существуют критерии, согласно которым дорожное полотно и тротуар должны быть безопасными для всех участников движения. Поэтому у жителей дома есть все законные права на то, чтобы им наконец-то привели тротуар и проезжую часть в нормальное состояние. Я рекомендую им написать письмо на имя исполняющего обязанности главы администрации Рязани, с указанием участков тротуара небезопасных для пешеходов и требованием их починить. Если не отреагирует, обратиться в районную прокуратуру с заявлением о привлечении к ответственности виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведь завтра в этом месте можете упасть вы или ваш ребенок, а наша задача сделать так, чтобы этого не произошло. Поэтому мы должны сообща превратить наш город в областной центр, а не в деревню, в которой нет тротуаров и освещения.

«Приходится исправлять косяки «Водоканала»

Работник аварийной бригады одного из муниципальных предприятий рассказал «Комсомолке», что претензий к работе «Водоканала» всегда было много, а в самой организации всегда наплевательски относились к благоустройству:

- С нас требуется не только починить коммуникации, но и полностью восстановить все, так как было до ремонта. Не только асфальт и тротуарную плитку, но и газоны, и другие насаждения. У нас этим занимается отдельная бригада, которой иногда приходится исправлять косяки «Водоканала». Сколько раз такое видел, там вообще мало думают о благоустройстве. Еще бывает, что приходится работать там, где по идее зона ответственности управляющих компаний. Некоторые вообще не занимаются коммуникациями в своих домах. Поэтому нам приходится все делать за них - иначе система не будет работать.

Многие, посмотрев на снимки к этой статье, скажут, что легко покажут пару-тройку таких же ям рядом со своим домом. Но мало кто из нас готов потратить немного времени на то, чтобы написать и отправить письмо с требованием устранить нарушения. Именно от нежелания жителей что-либо предпринимать наши дворы и улицы выглядят так, как будто находятся в зоне боевых действий, а не в городе, желающим стать туристическим центром.