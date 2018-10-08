2018-10-08T16:58:27+03:00
Спорт

Игры в группах на турнире за Кубок «Русской кожи» подходят к концу

Прошли матчи 9­го и 10­го туров
Александр КАРАВАЕВ
Поделиться:
Игра «Барса» с «Квантом» оказалась сверхрезультативной – 12 забитых мячей!Игра «Барса» с «Квантом» оказалась сверхрезультативной – 12 забитых мячей!
Изменить размер текста:

Под конец группового турнира напряжение в матчах достигает своего пика: середнячки пытаются зацепиться за места в плей­офф, а команды из «подвала» турнирной таблицы – подняться на строчку выше, чтобы не выступать на следующий год в более низком дивизионе.

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

«Дубровичи» смогли отыграть два мяча отставания, но Роман Зыков склонил чашу весов в пользу «Континента» – 4:2. Дмитрий Захаров пополнил бомбардирский багаж пятью забитыми мячами, а «ЛФК Авангард» разгромил «МК Стиль» – 8:0. «Сибинтек» победил «Дельту» 5:1, выиграв группу «А» Бронзового Кубка. ФК «РИЗУР 2» сокрушил 8:1 «Фантом», завершив групповой этап на третьей строчке.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

После розыгрыша штрафного Игорь Тимофеев поразил ворота «Новой зари», чем принес «МФК Альбион» минимальную победу. Точный удар Николая Кравченко склонил чашу весов в пользу «Nova Technology» в поединке с «РРНУ» 1:0. Хет­трик Владислава Перлова принес «Заводу Красное знамя» успех в матче с «Универсалом» 4:1, а «Екимовка» отправила два безответных мяча в ворота «Форс­мажора». ФК «Бизнесконтакт» оказался сильнее «Инвеста» – 2:1 – и возглавил группу.

Заключительные матчи Бронзового и Серебряного Кубков пройдут в ближайшие выходные.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

«Эра» смогла повести в счете по ходу встречи, однако «МФК Вятич» отыгрался во втором тайме. Итогом встречи стала ничья – 1:1. ФК «РИЗУР» поделил очки с «Арктиком» 1:1. Футболисты «Юниона» пропустили первыми, но смогли переломить ход встречи и добиться успеха в противостоянии с «Н­Р ТЭЦ» – 2:1. «Велес» на финише группового этапа сокрушил «Пульсар» 9:0, в итоге поднявшись на первую позицию.

Теперь в Золотом Кубке осталось сыграть только один матч, и то между командами, уже гарантировавшими себе место в плей­офф.

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валенсия - Барселона 7 октября 2018: прямая видеотрансляция матча 8 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, Валенсия - Барселона 7 октября 2018: Прямая видеотрансляция состоится 7 октября. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч чемпионата Испании по футболу [видеотрансляция]
"Хабиб всю дорогу сдерживался. И когда он выиграл, просто уже вырвалось": Боксер Денис Лебедев о драке после боя Нурмагомедова и Макгрегора
Прославленный российский боец уверен, что Конор и его команда прикладывали все силы накануне встречи, чтобы спровоцировать россиянина и вывести его из равновесия [видео]
Зенит - Краснодар 7 октября 2018: Прямая онлайн-трансляция 10 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Зенит – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция 10 тура чемпионата России по футболу состоится 7 октября 2018 на стадионе «Санкт-Петербург». Состав команд, статистика личных встреч
"Это было сумасшествие и реально война": Что говорят о победе Нурмагомедова над Макгрегором российские спортсмены и звезды
Самый долгожданный бой года стал еще и самым скандальным: из-за драки на трибунах у российского бойца могут отобрать чемпионский пояс [видео]
Новости 24
В Рязанской области при ремонте крыш залило десятки квартир
Ударивший полицейского рязанец отделался небольшим штрафом
В Рязани перекроют улицу Электрозаводскую
Рязанская филармония приглашает на концерт Александра Розенбаума
Золотая середина. Рязань заняла 51 место из 100 в рейтинге зарплат
Рязанцам показали пилу с 1,5-метровым полотном
Рязанские следователи направили в суд дело об укрывательстве убийства
В Рязанской области начали ремонт межрайонной дороги
Момент ДТП на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии в Рязани попал на видеокамеру
Спящего рязанца до смерти забили ногами
В рязанском храме открыли воскресную школу для взрослых
Пожар в рязанском райцентре уничтожил три дома
В спальном районе Рязани иномарка сбила 17-летнюю девушку
В Рязани на 12 часов закроют Северный обход
В аварии на рязанской дороге пострадали пять человек
Почта России начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг
В отделениях МФЦ Рязани появилась новая услуга