Игры в группах на турнире за Кубок «Русской кожи» подходят к концу

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-08T16:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Под конец группового турнира напряжение в матчах достигает своего пика: середнячки пытаются зацепиться за места в плей­офф, а команды из «подвала» турнирной таблицы – подняться на строчку выше, чтобы не выступать на следующий год в более низком дивизионе.

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

«Дубровичи» смогли отыграть два мяча отставания, но Роман Зыков склонил чашу весов в пользу «Континента» – 4:2. Дмитрий Захаров пополнил бомбардирский багаж пятью забитыми мячами, а «ЛФК Авангард» разгромил «МК Стиль» – 8:0. «Сибинтек» победил «Дельту» 5:1, выиграв группу «А» Бронзового Кубка. ФК «РИЗУР 2» сокрушил 8:1 «Фантом», завершив групповой этап на третьей строчке.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

После розыгрыша штрафного Игорь Тимофеев поразил ворота «Новой зари», чем принес «МФК Альбион» минимальную победу. Точный удар Николая Кравченко склонил чашу весов в пользу «Nova Technology» в поединке с «РРНУ» 1:0. Хет­трик Владислава Перлова принес «Заводу Красное знамя» успех в матче с «Универсалом» 4:1, а «Екимовка» отправила два безответных мяча в ворота «Форс­мажора». ФК «Бизнесконтакт» оказался сильнее «Инвеста» – 2:1 – и возглавил группу.

Заключительные матчи Бронзового и Серебряного Кубков пройдут в ближайшие выходные.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

«Эра» смогла повести в счете по ходу встречи, однако «МФК Вятич» отыгрался во втором тайме. Итогом встречи стала ничья – 1:1. ФК «РИЗУР» поделил очки с «Арктиком» 1:1. Футболисты «Юниона» пропустили первыми, но смогли переломить ход встречи и добиться успеха в противостоянии с «Н­Р ТЭЦ» – 2:1. «Велес» на финише группового этапа сокрушил «Пульсар» 9:0, в итоге поднявшись на первую позицию.

Теперь в Золотом Кубке осталось сыграть только один матч, и то между командами, уже гарантировавшими себе место в плей­офф.

На правах рекламы.