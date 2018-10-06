Как накопительный рубль может сберечь накопления рязанцев до пенсии

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-05T16:07:10+03:00

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Проекты строителей и биржевиков

В 1995 году, когда Рязань готовилась отпраздновать 900-летие, на радиостанциях появился необычный рекламный ролик. Под зажигательную рок-мелодию исполнялась строчка: «Метры, квадратные метры… Строим дом твой!» Таким образом недавно начавшая свою работу Рязанская строительная компания анонсировала новинку в расчетах с клиентами. В условиях довольно высокой инфляции (ценники в магазинах переписывались ежемесячно) бизнесмены решили: когда оплата идет в рассрочку, на лицевой счет покупателя лучше всего вносить не сумму, а купленную жилплощадь. Таким образом, человек видит, какую часть квартиры он уже оплатил.

Замена денежного эквивалента «натуральным» всегда привлекала внимание и в другие сложные с точки зрения экономики моменты. В 2008 году, с началом мирового финансового кризиса, когда главным фактором выступило отсутствие доверия между бизнесменами, известный потомок рязанских дворян и один из первых российских миллионеров Герман Стерлигов выступил с аналогичным предложением. Если боитесь за свою репутацию, сказал он, покупайте чистое золото, оставляйте его на хранении у меня, а я вам буду выдавать сертификаты, что вы – владельцы вечных и непреходящих ценностей. После чего пользуйтесь моими сертификатами как векселями.

В результате Герман Стерлигов с июня 2009 года чеканит в Москве и Лондоне собственные жетоны из золота 999-й пробы весом в 1 тройскую унцию. Правда, покупателей у него не так много, как он хотел бы.

«Золотой проект» для пожилых людей

В августе 2009 года в рязанском выпуске «Комсомольской правды» появилась статья «Как сделать старость золотой». Написавший ее экономист-практик, предприниматель Владимир Фалюшин утверждал: каждый должен сам накопить себе на будущую пенсию в такой субстанции, которая не обесценивается, а, наоборот, растет в цене со временем. И предлагал обратить внимание на золото.

Рисунок Катерины МАРТИНОВИЧ

– Что изменилось с тех пор? – задала ему вопрос рязанская «Комсомолка», встретившись с автором спустя девять лет. – Ведь вы не предлагаете накапливать пенсию в рублях?

– Это не юмористическая статья, – серьезно ответил он. – Попробуем рассмотреть другие варианты. В конвертируемой валюте? Это более серьезно, но если проследить динамику главных мировых валют за последние лет тридцать, и здесь видно обесценивание. В недвижимости? Но в последнее время и цены на недвижимость падают.

– Значит, все-таки…

– Да, теперь рассмотрим механизм накопления, в основе которого лежит золото. Мне возразят, что и золото ведет себя не однозначно – то взлеты, то застой, а то и небольшие падения. Согласен, но все это потому, что золото сейчас – не средство народного накопления, а инструмент для игр спекулянтов. Если на золото возникнет большой устойчивый спрос, то цена его сначала резко возрастет, а потом рост стабилизируется, хотя останется постоянным – демографию-то никто не отменял! Вложенные гражданином деньги, преобразованные в реальное золото, постоянно будут расти, вне зависимости от кризисов и катаклизмов. Человек, вкладывающий свои накопления в золотой фонд, знает, что его «пенсионный золотой запас» состоит из реального золота, а не из «обезличенного металлического счета». Вот только сохранность его золота должно гарантировать государство, как сегодня гарантирует пенсионные выплаты. Изменения, если их провести, направив пенсионные отчисления на покупку золота, сделают пенсионеров богатыми вез копейки затрат государственных средств. Ведь при этом не нужны будут все эти вороватые государственные и негосударственные пенсионные фонды!

– И какой пакет законопроектов вы предложили бы?

– Первое. Нужно создать систему золотого пенсионного накопления – для этого выделить под пенсионные накопления часть золотого запаса государства, лежащую сейчас мертвым грузом. В результате возникнет золотой оборот, золото впервые в истории начнет работать на людей, при этом принося доход государству.

Второе. Нужно, чтобы государство взяло на себя функцию хранения пенсионного золота. Не бесплатно, конечно, но и не дорого. Но зато гражданин получит гарантию неприкосновенности своего золота. Гражданин получит сертификат, но он будет твердо знать, что это не бумажка, которую в любой момент могут обесценить, а документ на реально купленное им золото, которое реально хранится и ждет его действий. Документ, по которому он при достижении определенного возраста сможет взять или золото, или деньги по рыночной стоимости.

Третье. Законодательная отмена налогов, и в частности, НДС на покупку и продажу пенсионного золота. Это спасет накопления от потерь.

Расчетной мерой накопления мог бы стать «накопительный рубль» – «НАР», равный одному грамму золота, например. А «накопительная копейка» станет 10 миллиграммами. Копейка станет достаточно дорогой монетой! И в отличие от появляющихся сейчас разного рода криптовалют, «НАРы» будут иметь самую твердую основу.

– Что требуется для реализации этой реформы?

– Наличие определенной политической воли. Зато переход к «пенсионному золоту» перевернет наше сознание: мы начнем воспринимать пенсионеров как одну из самых обеспеченных групп общества, выгодную государству. А еще реализация этой системы полностью вытеснит доллар и евро как средства накопления. «НАР» сделает то, о чем безуспешно мечтает наше правительство все последние годы.

Политическая воля, о которой говорит Владимир Фалюшин, может исходить от тех, кто является сейчас представителями народа России – депутатов всех уровней, политиков из парламентских партий. Если они через газету дадут оценку предложенной идее, станет понятно, насколько она реализуема.

А читателям можно напомнить, что до 1914 года в России действовал «золотой стандарт» в сфере наличного обращения. То есть государство гарантировало обмен на золото любого количества бумажных денежных знаков.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Кто еще согласен с «золотой пенсией»

Давид Якобашвили, основатель компании «Вимм-Билль-Данн» (на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году):

– Многие мои знакомые лишились средств из-за жуликоватых хозяев банков. Чтобы наверняка накопить на пенсию, думаю, надо на зарплату покупать золото – и хранить деньги в нем.

Олег Комолов, экономист, редактор московской газеты «Голос Марьиной Рощи»:

– Советую покупать в банках золотые монеты, именуемые «инвестиционными». В отличие от «коллекционных» они не имеют дополнительных украшений, их цена максимально приближена к рыночной цене золота.

Алесдер Маклауд, британский финансовый аналитик:

– Рано или поздно финансовая система будет вынуждена отказаться от неустойчивых денег… Политики и заинтересованные лица, очевидно, будут сильно сопротивляться таким кардинальным изменениям… Но это только подкрепляет аргументы в пользу использования золота в пенсионных фондах.

Менеджер компании «Форт капитал» Евгений Пугачев (на вопрос о сбережениях):

– Самыми ликвидными товарами можно считать нефть и золото. Но если вы не владеете навыком торговли на бирже или небольшой нефтебазой, то нефть для вас неактуальна. Остается золото.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели! А как вы относитесь к предложенной идее? Может, вы готовы предложить свои идеи сохранения сбережений? Звоните нам в редакцию по телефону: (4912) 95-78-86 и делитесь соображениями на этот счет.