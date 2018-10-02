Групповой турнир за Кубок «Русской кожи» по мини-футболу идет к завершению

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-02T12:55:04+03:00

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Близится к концу групповой турнир на кубке «Русской кожи». Прошедшие два тура давали последнюю возможность командам, оказавшимся в «подвале» турнирной таблицы, зацепиться за шанс выхода в следующую стадию розыгрыша…

Бронзовый кубок

«Химик» и «Агат-КИП» на протяжении всего матча шли вплотную, но в концовке футболисты «Агат-КИП» вырвали победу 4:3, вторую подряд в текущем розыгрыше. «Эверест» дважды выходил вперед, но удержать преимущество не смог – боевая ничья 2:2 с «Метеором». «ЛФК Витязь» одолел 3:1 «Абердин», а «Юнити» разгромила ФК «Драйв» 7:2. «Орбита» сокрушила «Континент», отправив в ворота соперника семь безответных мячей.

Серебряный кубок

Футболисты «GoodDoors» продолжили победное шествие, одолев 2:0 «Пресс». Для коллектива эта победа стала третьей в трех прошедших матчах. «Реставрация» прервала череду неудач, отправив два безответных мяча в ворота «Green House». «Мурмино» оказалось сильнее «РЖД» 4:2. Игрокам «Олимпа» удалось отыграть два мяча отставания, но «МФК Альбион» все же склонил чашу весов в свою пользу – 4:3. «Новая заря» удержала победное преимущество в противостоянии с «Заводом Красное знамя» 3:2, а «Универсал» переиграл «Поляны» 4:2.

"Азард групп" добился победы 3:1 в матче с "РязГМУ" и единолично возглавил свою группу.

Золотой кубок

В одном из главных матчей группового этапа футболисты «Арктика» оказались убедительно сильнее «Korwood 62», разгромив соперника 4:0. «МФК Вятич» одержал третью победу в текущем розыгрыше: на этот раз подопечные Олега Тарасова одолели 2:0 «ГРПЗ». «Мэдисон-ОКА» добилась убедительной победы над «Клубом 900» 5:0, хет-триком отметился Антон Лаврентьев. Андрей Корольков стал творцом успеха «Компании Апельсин»: уступая в счете, «оранжевые» вырвали волевую победу 2:1 над «Н-Р ТЭЦ», а Корольков записал на свой счет два результативных удара.