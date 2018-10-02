Батареи просят огня: если у вас в квартире холодно, требуйте компенсации с УК

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-02T08:48:51+03:00

Городские коммунальщики пообещали «КП», что 3 октября устранение аварий и неполадок должно быть завершено

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25 сентября исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов подписал постановление о начале отопительного сезона. Уже на следующее утро тепло подавалось в 671 жилой дом (23,7 % от общего количества). Тогда же было объявлено, что завершить пуск отопления в жилые дома планируется за

8 дней. После этого практи­чески каждое утро в городской администрации проводилась сверка работоспособности коммунальных систем.

Свежие сводки с отопительного фронта

По состоянию на полдень 1 октября к отоплению было подключено 100 % объектов социальной сферы (113 детских садов, 68 школ, 13 спортивных и 15 культурных учреждений) и 98 % жилого фонда, имеющего централизованное отопление.

– Из 2834 многоквартирных домов тепло пришло в 2772, – сообщил «Комсомолке» Игорь Ковалев, начальник управления жилищно­коммунального хозяйства администрации Рязани. – Во всех оставшихся 62 домах виноваты местные повреждения труб. Везде ведутся работы, которые вскоре будут завершены.

– Например, на улице Лесопарковой вскрыт асфальт…

– В этом месте прокладывается теплотрасса длиной 500 метров к трем жилым домам в конце улицы. Их отключат от котельной «Речного порта» и подключат к централизованному теплоснабжению.

Три дома на улице Лесопарковой отключат от котельной и подключат к централизованному теплоснабжению.

С весны тепло подорожало почти на 3 процента

Тариф на теплоэнергию в Рязани установлен Региональной энергетической комиссией (РЭК) на уровне 2080,81 руб. за гигакалорию. Это на 2,95 % выше, чем в первом полугодии 2018 года, то есть в прошлом отопительном сезоне. При расчетах домохозяевам стоит это учитывать.

При оплате коммунальных услуг в офисах КВЦ многие горожане, в чьих домах еще нет тепла, тем не менее столкнулись с необходимостью оплатить отопление за несколько дней после постановления главы городской администрации. Им разъяснили, что если дома, где они проживают, не подключили вовремя, деньги будут возвращены.

Промывка и просушка систем обязательна

В городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек» между тем ежедневно принимают жалобы. В том числе и от жильцов тех домов, отопление в которых уже включено!

– Допустим, дом подключили к отоплению, а система по­прежнему холодная или еле теплая, – приводит пример председатель совета ассоциации Олег Попов. – Часто выясняется, что это происходит из­за того, что управляющие компании не проводят в летнее время промывку и просушку систем. Они обязаны это делать, так как потребитель ежемесячно платит за это в графе «Содержание жилья», однако УК предпочитают забирать эти деньги себе.

К управляющим компаниям вообще очень много вопросов. Собираются необоснованные платежи, не относящиеся к сфере ЖКХ. Например, в квитанции указано «Услуги по добровольному страхованию» – а у компании нет лицензии на страховую деятельность. Кроме того, собирают «Плату за домофон», «Плату за коллективную антенну», «За диагностику лифтов», «Доплату дворнику», «Оплату за утечки и протечки»… Возможно, вскоре мы увидим графу «За улыбку консьержа», поскольку это уже не единичные, а массовые случаи. Причем, чтобы пожилые люди не замечали, пишут эти строчки микроскопическим шрифтом.

Претензия, заявление в прокуратуру, иск в суд

Переплаченные деньги, говорят юристы, можно вернуть в течение срока исковой давности, то есть 3 лет. Надо направить письменную претензию в адрес управляющей компании с приложением расчетов переплаченных сумм, с приложением копий квитанций за последние 36 месяцев. При отказе придется обращаться в суд: до 50 тысяч рублей – к мировому судье, более 50 тысяч – в районный суд. Дело в том, что только судебные органы принимают решение о возврате денежных средств. Также они накладывают на организацию штраф в размере 50 % от взысканных в пользу потребителя средств. И эти деньги идут не в бюджет, а тоже в карман потребителя. Недавно рязанке, платившей за квартиру площадью

54 кв. м., удалось вернуть

28 тысяч рублей, переплаченные за 3 года.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Вопросы по запуску отопления жители Рязани могут задать:

• в свою управляющую компанию (официальный список компаний с адресами и телефонами находится на интернет­сайте городской администрации в разделе «Городская среда»);

• в диспетчерский отдел управления ЖКХ – 8 (800) 222­49­12;

• в государственную жилищную инспекцию Рязанской области – (4912) 21­78­41;

• в управление Роспотребнадзора по Рязанской области – (4912) 92­98­00;

• в ассоциацию защиты прав потребителей «Человек» – (4912) 28­97­73.