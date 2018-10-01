Компания «Мармакс» рассказала о развитой концепции комфорта в КП «Сказка в Лесу» Алеканово

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-01T09:08:28+03:00

Девелопер «Мармакс» рассказала жителям Рязани о концепции комфорта в коттеджном посёлке «Сказка в Лесу» Алеканово.

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Продуманная инфраструктура и европейская инженерия – одни из главных составляющих комфорта загородной жизни в коттеджном посёлке «Сказка в Лесу» Алеканово, который начинает обретать свой финальный образ – сформирована внутренняя дорожная сеть, ведётся подготовка к установке элементов освещения улиц, на многих земельных участках идёт процесс строительства.

Коттеджный посёлок «Сказка в Лесу» Алеканово скоро обретёт своих жителей. Уже несколько счастливых семей рязанцев готовятся к переезду в свои загородные дома с живописным лесом за окном и просторной террасой для вечерних бесед .

Продуманная инфраструктура

- На протяжении трёх летних месяцев команда проекта загородной недвижимости – коттеджный посёлок «Сказка в Лесу» Алеканово, активными темпами вела работы по устройству дорожного полотна на улицах посёлка. На данный момент на большинстве улиц дорожное полотно распланировано и отсыпано щебнем, также установлен бордюрный камень, - рассказала пресс-служба компании.

Представители команды проекта загородной недвижимости отмечают, в ходе дорожных работ была подготовлена площадка для благоустройства зоны отдыха жителей посёлка и установлен детский игровой городок.

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Европейский комфорт

Всего лишь 12 минут от города, и вы попадаете в «Сказка в Лесу» Алеканово - коттеджный посёлок с контролем доступа на территорию, на которой находится 71 земельный участок с собственным лесом, подведёнными коммуникациями и асфальтированными дорогами к каждому из них.

- Безусловно, коттеджный посёлок с развитой инфраструктурой является более привлекательным для загородной жизни активной семьи – освещение улиц и мест общественного пользования, наличие детского игрового пространство – лишь несколько составляющих комфортной жизни в «Сказка в Лесу» Алеканово, – отмечает пресс-служба «Мармакс».

Думая о комфорте владельцев загородной недвижимости, девелопер реализовал европейскую концепцию комфорта - все необходимые коммуникации были проложены подземным способом, линии коммуникаций подведены к каждому из земельных участков.

- Чтобы прочувствовать в полной мере атмосферу коттеджного посёлка «Сказка в Лесу», впитать его свежий воздух, наполненный полезными фитонцидами, насладиться пушистыми соснами и пеньем птиц, необходимо не просто приехать на прогулку, здесь нужно жить, - отмечает представитель компании.

Дом в сосновом лесу

Частный загородный дом, пожалуй, это необходимость для современного городского жителя, перегруженного повседневными заботами. Иметь собственный дом в сосновом лесу, где отдыхаешь от суеты, где можно собраться с собственными мыслями и провести время с самыми близкими, занявшись любимыми делами – вместе готовить «шарлотку», смотреть любимый фильм мамы или играть с друзьями-соседями в «крокодил», устроив настоящее соревнование между домами.

Пресс-служба компании «Мармакс» подчёркивает – «приобретая земельный участок без обязательного подряда в коттеджном посёлке «Сказка в Лесу» Алеканово, владельцы могут выбрать проект стороннего подрядчика или заказать готовый проект от «Мармакс»»

Приятным для рязанцев станет предложение от «Мармакс», распространяющееся на частные дома в коттеджном посёлке «Сказка в Лесу» Алеканово. Девелопером отмечается, в период с 31.08.2018г. по 31.10.2018г., заключая договор на строительство загородного дома, клиенты компании смогут зафиксировать стоимость дома.

Собственный дом в коттеджном посёлке «Сказка в Лесу» Алеканово - это не только дополнительная недвижимость загородом, но и свой особый мир уюта и комфорта .

Подробнее об условиях акции по телефону отдела продаж «Мармакс»: 500-005