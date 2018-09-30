Экспорт продукции рязанского машиностроения вырос на рекордные 95%

СЕГОДНЯ 18:10 2018-09-30T19:08:22+03:00

Количество высокопроизводительных рабочих мест в машиностроительном комплексе, сокращавшееся в 2014-2016 годах (от 2,1 % до 4,6 % в год), в 2017 году увеличилось сразу на 8,4 %.

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30 ЛЕТ ГЛУБОКИХ ПЕРЕМЕН

В советские годы отрасль промышленности, в статистических справочниках обозначенная как «машиностроение и металлообработка», давала самую важную часть производства Рязанской области. В документах второй половины XX века можно было прочитать: «В Рязани, Скопине, Касимове и других городах работают предприятия стан­костроения, сельскохозяйственного, строительно-дорожного, энерге­тического машиностроения. Их продукция – станки с числовым программным управлением, кузнечно-прессовые машины, средства вычислительной техники, приборы, металлорежущие станки и т.д.».

За три десятка лет, прошедшие с начала реформ, многое изменилось. Рязанская промышленность прошла через три общероссийских кризиса. Многие крупные советские предприятия исчезли, на их базе возникли компании совершенно другого профиля. Есть небольшие современные заводы, созданные «с нуля».

РАБОЧИЕ МЕСТА БУДУТ!

С 2017 года промышленность Рязанской области преодолела рецессию, начался медленный рост производства. Машиностроители внесли свой вклад в этот процесс. Доля наукоемких и высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте с 2014 по 2017 год выросла с 22,4 % до 22,8 %. Количество высокопроизводительных рабочих мест, сокращавшееся в 2014-2016 годах (от 2,1 % до 4,6 % в год), в 2017 году увеличилось сразу на 8,4 %. Прироста ждут и в 2018-м.

Рязанские машиностроители стали зарабатывать существенно больше иностранной валюты. Например, за I квартал 2018 года экспорт предприятий этой отрасли за границу составил 18 миллионов 716 тысяч долларов США, показав рост на рекордные 95,5 % по сравнению с I кварталом 2017 года!

ПЛАТИТЬ СТАРАЮТСЯ КАК МОЖНО ЛУЧШЕ

Показатель, на который руководители машиностроительных предприятий всегда обращают внимание – средняя заработная плата. Ежегодно на заседаниях рязанского отделения Союза машиностроителей говорится о том, как важно сохранить квалифицированные рабочие и инженерные кадры. А это можно сделать только предложениями хороших заработков и карьерного роста.

В январе-июле 2018 года зарплата на предприятиях из сферы автопрома составила 27 487 рублей (+5,3 % к тому же периоду прошлого года), в производстве электронной техники и оптики – 38 651,2 рубля (+1,6 %), различной электрической продукции – 43 361,4 рубля (+11,8 %), прочих машин и оборудования – 28 376,7 рубля (+13,7 %). Эти данные Рязаньстата показывают, что уровень инфляции в ряде случаев все-таки удается обогнать.

ГЛАВНОЕ НА РЫНКЕ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Но увеличение затрат создает другую проблему: как сохранить конкурентоспособность продукции и обеспечить приемлемый объем сбыта? Предприятиям оборонного профиля в этом помогает государственный заказ, остальным машиностроителям приходится внедрять бережливые технологии (рязанские производители электроники и оптики с декабря 2017 года по июль 2018 года повысили отпускные цены всего на 0,6 %), быть активнее на рынке и развивать маркетинговые технологии.

Единственное, на чем нежелательно экономить – это обновление оборудования, инвестиции в основной капитал. Но степень износа основных фондов в рязанской промышленности уже несколько лет колеблется в промежутке от 49 % до 52,9 % без особенного позитива. В 2018 году в действующее инвестиционное законодательство были внесены изменения, предусматривающие сокращение сроков и упрощение процедур принятия решения о предоставлении господдержки для проектов модернизации. Ближайшие месяцы должны показать эффективность сделанных шагов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Николай Любимов, губернатор Рязанской области:

– Надо эффективнее использовать свободные площади на предприятиях. Например, на территории можно организовать смежные производства, которые могли бы быть поставщиками или использовать продукцию этого завода.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С октября 2018 года в Рязанской области (первой в России) начнется реализация приоритетной федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». 27 сентября пройдет семинар для руководителей предприятий региона, которые вступят в программу. Федеральный центр компетенций обещает участникам повышение конкурентоспособности за счет роста производительности труда – «не менее 30% за первые три года».