2018-10-01T20:31:05+03:00
Экономика

Выпускники рязанского «Радика» оживили Есенина

Этикетка популярного напитка прочитает стихотворение «Я обманывать себя не стану…»
Поделиться:
О создании программного продукта журналистам рассказали на пресс-конференцииО создании программного продукта журналистам рассказали на пресс-конференцииФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Идея «оживления» статичной картинки с помощью смартфона уже имеет некоторую, пусть и небогатую, историю. Подобный прием используют, например, рекламные фирмы, предлагающие клиентам печатных изданий прокат видеороликов на смартфоне при наведении гаджета на напечатанный макет с зашифрованным кодом. При считывании кода программа на смартфоне запускает видео.

В рекламном бизнесе эта «фишка» только начинает пробивать себе дорогу.

Перспективной в этом направлении видится использование «оживляющих» технологий для компаний, продвигающих свою продукцию с помощью «простых» форм визуализации: логотипов, графических брэндов, этикеток.

Мысль «оживить» этикетку напитка, производимого крафтовой пивоварней в селе Городковичи Спасского района, пришла Владимиру Моторжину, руководителю Рязанской консалтинговой компании «Центр Маркетинга». Владимир является выпускником «Радика», а «Центр Маркетинга» осуществляет маркетинговую поддержку пивоварни «Старый завод», которая и производит этот сорт напитка.

Старинный завод в селе Городковичи, возрожденный несколько лет назад Фото: Владимир ФРОЛОВ

Старинный завод в селе Городковичи, возрожденный несколько лет назадФото: Владимир ФРОЛОВ

На пивоварне эта идея сразу нашла поддержку. Напиток, связанный с образом Сергея Есенина и его стихотворения «Я обманывать себя не стану…» уже пользуется успехом у рязанских покупателей и гостей города. Таким образом, мысль с «оживлением» этикетки – это не только дополнительный стимул для покупателей, но и элемент приобщения к культуре Рязанского края.

Воплотить эту мысль в реальность взялись выпускники Радиотехнического университета: с одной стороны, руководитель маркетинговой службы пивоварни «Старый завод» Максим Сухов (выпускник РГРТУ), с другой – тоже выпускники «Радика» Вадим Хилов, руководитель компании «ЛазерВариоРакурс», и инженер-программист этой компании Павел Первушкин.

Обсуждалось два варианта реализации идеи на практике:

Первый – сделать анимацию при помощи компьютерной графики. Этот вариант был признан неперспективным из-за очень высоких затрат на производство.

Второй вариант предложили работники «ЛазерВариоРакурс»: найти артиста, похожего на Сергея Есенина (а скорее, на его изображение на этикетке), одеть его в похожий костюм и снять артиста, читающего стихи на видео, а потом адаптировать это видео для программы, которую можно запустить на смартфоне. Этим путем и пошли.

Артист нашелся – также в Радиотехническом университете. Свое согласие, сниматься в ролике дал студент 1-го курса РГРТУ, участник театрального кружка Алексей Зеленков.

Затем была долгая, кропотливая работа: подбор костюмов, репетиции, поиск студии, поиск оператора. Снять нужно было так, чтобы видеокартинка была максимально приближена к изображению на этикетке.

После того, как съемка была завершена, за дело взялись специалисты «ЛазерВариоРакурс». Они написали программу для смартфона, на которой Есенин оживал и читал четверостишие из стихотворения «Я обманывать себя не стану». После тестирования и некоторых доработок программа была представлена широкой общественности.

Программу для «оживления» этикетки можно скачать на главной странице сайта пивоварни «Старый завод» https://stariyzavod.ru.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Рязани временно остановят движение троллейбусов по Московскому шоссе
На улице Грибоедова в Рязани вместо шести жилых домов хотят построить три
Серьезное ДТП на дороге Рязань – Касимов спровоцировал пьяный водитель
В Рязани сдали один из домов обманутых дольщиков – ЖК «Виктория»
В сентябре в Рязани поймали 9 таксистов-нарушителей
В Рязанской области мужчину осудили за убийство шестигранным валом
В Рязанской области комбайн повредил Toyota
Из-за подрядчика по капремонту в Рязани залило квартиры сразу в нескольких домах
Как в Рязани тушили речной буксир: опубликованы фото и видео
На дороге Рязань – Касимов произошло серьезное ДТП
В рязанской Дашково-Песочне нетрезвый водитель врезался в мусорный бак - очевидцы
За некачественный ремонт автомобиля рязанка отсудила более 200 тысяч рублей
На пожаре в рязанской деревне Жданная погиб человек
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотекив 3,5 раза
В Рязани ВАЗ-2105 сбил малолетнего пешехода
Убивший 13-летнюю девочку рязанец уже не раз освобождался от уголовной ответственности
В рязанской промзоне обнаружили подпольный цех по пошиву одежды
На улице Новой в Рязани вновь разбили остановочный павильон