Мифология молока: почему напиток теряет популярность в России?

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-27T13:14:49+03:00

Всего три порции молочной продукции в день помогут сохранить красоту и здоровье.

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На протяжении последних лет не утихают споры о пользе и вреде молочных продуктов. На днях канадские ученые поставили точку в этом вопросе. По результатам долголетнего исследования оказалось, что 3 порции молочных продуктов в день способны снизить риск опасных заболеваний и даже продлить жизнь. Где рязанцам приобрести качественное молоко, приносящее организму исключительно пользу?

МОЛОКО ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

В России остро стоит проблема падения спроса на молочную продукцию – наша страна пока отстает от всего развитого мира по объемам употребления этого полезного напитка. Во многом тенденция связана с различными псевдонаучными публикациями, неосторожными высказываниями медийных персон, антимолочной пропагандой. Но стоит почитать научные труды ученых из разных стран, как правда о молоке становится очевидна.

На масштабное исследование у ученых Канадского университета МакМастера, одного из ведущих в мире, ушло 9 лет. В эти годы они пристально наблюдали за почти 140 тысячами добровольцев из 21 страны. В ходе исследования изучали рацион питания и следили за здоровьем испытуемых в возрасте 35-70 лет. Во время наблюдения зарегистрировали 6796 смертей и 8555 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Участников исследования разделили на 4 группы, в зависимости от объема потребления молочных продуктов. Одной порцией молочки считали 250-граммовый стакан молока или йогурта, либо 15 граммов сыра, либо 5 граммов сливочного масла.

По результатам исследования выяснилось, что группа, которая употребляла в среднем не менее трех порций молочных продуктов, оказалась самой здоровой. У этих испытуемых на 2,2 % по сравнению с другими группами снизился риск смертности от сердечно-сосудистых и других заболеваний. Стоит отметить, что полезными признали 2-3 ежедневные порции необезжиренных молочных продуктов, которые уменьшили вероятность преждевременной смерти на 1,1 %.

В то же время американские коллеги заключили, что молоко очень полезно для мозга. Их недавнее исследование доказало взаимосвязь между употреблением молока и уровнем натурального антиоксиданта глутатиона в мозге пожилых здоровых людей. Этот антиоксидант помогает предотвратить окислительные процессы, которые вызывают развитие различных заболеваний. Не будем забывать и о том, что пользу кисломолочных продуктов для пищеварения и иммунитета еще более 100 лет назад доказал выдающийся русский ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников.

Группа ученых из Италии, Великобритании, Швейцарии и Бельгии из Свободного университета Брюсселя недавно подготовила отчет для медиков о пользе молока, основанный на надежных источниках. Они отметили, что молочные продукты – важный источник ключевых питательных веществ в рационе человека.

Авторы отмечают, что молочные продукты включены в официальные рекомендации по питанию во многих странах по всему миру. Ведь они содержат больше кальция, белка, магния, калия, цинка и фосфора на калорию, чем любой другой привычный для нас продукт.

Бренд «Му-у» существует на молочном рынке уже почти десяток лет. Фото: Марина Романенко.

ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ НА ФЕРМУ

Подавляющее большинство рязанцев привыкли покупать молочную продукцию в магазинах, отдавая предпочтение заводской упаковке, потому как немаркированный фермерский товар у многих вызывает вопросы.

Львиную долю на региональном рынке занимает крупнейший в области агромолкомбинат «Рязанский». Более 40 лет предприятие производит качественную молочную продукцию для рязанцев, а в последние годы – и для федеральных торговых сетей. Сложно найти жителя нашей области, не знающего бренд молочной продукции «Амка». Еще одна гордость комбината – линейка продукции «Му-у», больше известная жителям столичного региона, хотя представлена и на полках рязанских магазинов. К слову, бренд «Му-у» по объему продаж входит в топ-3 на молочном рынке Москвы.

В начале года бренд «Му-у» обновил дизайн упаковки, расширилась его линейка. Сейчас под этой маркой выпускают молоко, кефир, сметану, ряженку, сливочное масло, творог. Отменное качество продукции достигается благодаря собственному сырью, своей кормовой базе, заботливому отношению к коровам на молочных фермах ООО «Авангард». Убедиться в этом своими глазами может каждый желающий – достаточно лишь зайти на сайт mu-u.ru.

С весны предприятие впервые в стране запустило круглосуточную онлайн-трансляцию с крупной молочной фермы. В режиме реального времени несколько видеокамер повествуют о жизни буренок, которые будто на курорте не ограничены ни в движении, ни в питании. На добровольной дойке для них играет классическая музыка, взрослые особи свободно перемещаются по коровнику, а в телятнике у молодой поросли есть даже индивидуальные домики.

Сразу из вымени коровы натуральный продукт по молокопроводам поступает в специальные изотермические цистерны, где постоянно поддерживается температура не выше +4 градусов по Цельсию. Затем сырье отвозят на агромолкомбинат «Рязанский». Каждую новую партию специалисты тщательно исследуют в лаборатории. Только сырью, отвечающему всем требованиям безопасности, открывают путь на комбинат. Без контакта с воздухом и светом, по молокопроводам полезный напиток движется на дальнейшую переработку. Так рождается натуральная молочная продукция бренда «Му-у».

На рязанских прилавках представлен широкий выбор продукции молочной линейки «Му-у». Фото: Марина Романенко.

ОТ СМЕТАНЫ ДО МАСЛА

Молоко входит в нашу жизнь буквально с первых дней, и до самой старости помогает поддерживать здоровье. В линейке «Му-у» представлен этот натуральный напиток на любой вкус – от 1,5 % жирности до отборного. Пастеризованный напиток в удобной красочной упаковке «Пюр-Пак» хранится до 14 дней, при этом молоко не требует кипячения, и все полезные свойства сохраняются.

С недавнего времени в линейке «Му-у» появилась сметана жирностью 20 %. В меру густая, с насыщенным кисломолочным вкусом, она делает еще вкуснее любое блюдо – от борща до запеканки. По своим полезным свойствам этот продукт не уступает молоку и сливкам, при этом в нем содержится намного меньше холестерина, чем в сливочном масле. Сметана благотворно влияет на пищеварение, нормализует микрофлору. Дарит организму полноценный молочный белок, легкоусвояемые жиры, молочный сахар и незаменимые аминокислоты. Сметана также содержит необходимые витамины E, A, B12, B2, С, макро- и микроэлементы, органические кислоты. А еще этот продукт богат кальцием, столь важным для детей и пожилых людей. По мнению диетологов, регулярное употребление сметаны помогает избежать атеросклероза. Это возможно благодаря лецитину, растворяющему холестерин.

Еще одна новинка линейки «Му-у» – ряженка. Кремовый, тягучий, ароматный напиток проходит долгий путь приготовления. После многочасового томления в специальных камерах из продукта выпаривается лишняя жидкость, и концентрация полезных веществ увеличивается. За время обработки гибнут все патогенные бактерии, а полезные организмы культивируются благодаря процессам кисломолочного брожения. Ряженка – традиционный русский продукт, а в других странах аналогами этого напитка считаются татарский катык, грузинское мацони, армянский мацун, египетский лебен.

О пользе кисломолочных продуктов знают даже дети. Под брендом «Му-у» выпускается кефир жирностью 1 % и 3,2 %. К слову, в мире этот напиток лидирует в своей нише – доля его выпуска составляет 58 % от общего производства. Сколько сотен или даже тысяч, лет люди употребляют этот целебный напиток, доподлинно неизвестно, но родиной его считается Кавказ. Неспроста же горцы отличаются крепким здоровьем и долголетием!

Не менее полезен творог, представленный в линейке «Му-у» жирностью 5 % и 9 %. Рассыпчатый, в удобной красивой непромокаемой упаковке, творог выгодно отличается вкусовыми качествами. Он хорош и как самостоятельное блюдо, и как ингредиент, например, в сырниках или запеканке. Не стоит забывать о пользе творога, о которой знали еще со времен Древнего Рима.

Наконец, самым насыщенным и энергетически ценным молочным продуктом, представленным в линейке «Му-у»,

считается сливочное масло жирностью 82 %. Кстати, именно такой процент жирности характерен для истинного масла – «Традиционного». Как известно, масло богато животными жирами, и в небольших количествах очень полезно, особенно женщинам.

НА ЗАМЕТКУ

Советы по выбору и хранению молочных продуктов:

– Тщательно изучите целостность упаковки, выберите продукцию с более свежим сроком (а для кефира оптимальный срок – 2-3 дня).

– Обращайте внимание на объем упаковки. Продукт желательно съесть за один раз или в течение дня.

– Покупайте только упакованные продукты, причем выбирать лучше упаковку «Тетрапак» или «Пюр-Пак».

– Не храните молоко на дверце холодильника. Для молочных продуктов необходима температура от +2°С до +4°С.

– Емкость, в которой хранится молочный продукт, должна плотно закрываться. Если перекладываете продукт в чистую тару, помечайте маркером на упаковке дату вскрытия. Срок хранения молочных продуктов после разгерметизации составляет не более 5 дней.