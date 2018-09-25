Страховая эпидемия докатилась до «Почты России»

СЕГОДНЯ 09:19 2018-09-25T10:21:45+03:00

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Дурной пример заразителен – так гласит народная мудрость. Первыми придумали добавлять к услуге дополнительную страховку железнодорожники, плюсуя к билету бланк добровольного страхования стоимостью в несколько десятков рублей. Со временем эта «инициатива» сошла на нет, однако почин железнодорожников подхватили автовокзалы. Последние отказ пассажира от навязанной услуги до сих пор воспринимают со скрипом и ворчанием, но деньги возвращают по первому требованию. Теперь эта беда докатилась до почтовых отделений.

А КТО НЕ БУДЕТ БРАТЬ – ОТКЛЮЧИМ ГАЗ!

Так рассуждала героиня популярного советского фильма. Почти в аналогичной ситуации оказались жители поселка Дягилево, пришедшие платить за коммунальные услуги в отделение «Почты России» №15.

– Вместе с квитанцией об оплате услуг ЖКХ нам дали еще один чек, – говорит жительница поселка Светлана Зубова. – Как оказалось, это чек на 45 рублей по оплате месячной страховки от СК «ВТБ Страхование». На попытку отказаться от ненужной нам услуги оператор заявила, что если мы не оплатим страховку, то и остальной платеж у нас не примут. Другими словами, не хочешь нарваться на пени – плати! До этого мы платили в кассе КВЦ, расположенной в одном из супермаркетов, и там нам никакой страховки не предлагали. Но магазин закрыли на ремонт, а вместе с этим и доступ к кассе КВЦ.

Вообще, идея страхования ответственности владельцев квартир по аналогии с водителями, давно витает в воздухе. Но пока все дело не проходит дальше разговоров в кулуарах думы и федерального Правительства. На местах, видимо, решили опередить события.

Квитанции, которые показала нам читательница.

ВЫГОДНО ЛИ?

Так уж повелось, но практически любое страхование, особенно если оно обязательное, у населения ассоциируется со словом «надувательство». И в этом есть печальная заслуга некоторых недобросовестных страховщиков. Однако кому-то может и лучше расстаться с небольшой суммой, но зато потом спать спокойно.

– Под действие программы «Страхование имущества с ежемесячной оплатой» попадают: квартира, дом в пределах РФ, которыми страхователь владеет на правах договоров собственности, социального найма или аренды сроком не менее 1 года, – говорит главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Рязанской области Татьяна Обрядина. – В рамках программы страхуются конструктивные элементы, внутренняя отделка, инженерные сети и оборудование, а также гражданская ответственность перед третьими лицами. Стоимость программы – 45 руб., срок страхования – 1 месяц, страховая сумма – 110 000 руб. Все услуги по страхованию являются добровольными и оформляются по желанию клиента, который собственноручно в предчеке ставит свою роспись, тем самым давая согласие на приобретение страховки. После оформления услуги оператор вручает клиенту чек об оплате и оферту (договор) с условиями страхования. Подробные условия также размещены в клиентских залах почтовых отделений в папке «Информационный материал по финансовым услугам». В течение 14 дней с момента оформления договора страхования клиент имеет право обратиться в страховую компанию для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере. Почта России организует регулярный инструктаж сотрудников почтовых отделений о порядке оказания услуг. Должностные лица, оказывающие услуги ненадлежащим образом, привлекаются к ответственности.

Однако, чтобы вернуть деньги, необходимо ехать в офис к страховщику, а он расположен в центре города. Проезд из Дягилева туда и обратно не только «съест» сумму, потраченную на страховку, но и займет не один час. Чем, очевидно, и пользуются некоторые недобросовестные сотрудники почты. А значит, можно смело навязывать дополнительные услуги. Ведь граждан, предпочитающих при оплате услуг ЖКХ живого оператора, а не бездушный банкомат, у нас пруд пруди.

Тем временем жители Дягилева не намерены оставлять самоуправство почтовиков безнаказанными. И уже поданы соответствующие заявления в Роспотребнадзор, УФАС и прокуратуру.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Председатель Рязанской единой ассоциации потребителей «Человек» Олег Попов:

– В соответствии с Жилищным кодексом услуги делятся на жилищные и коммунальные. А добровольное страхование к ним не относится. Соответственно любые другие услуги могут быть оказаны потребителю только с его согласия. К тому же нет ни полисов, ни договоров страхования, не ясно, кто является выгодоприобретателем и что является страховым случаем.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ!

Горячая линия «Почты России»: 8 (800) 100–00–00.

Отделения ООО СК «ВТБ Страхование» (для возврата денег за ненужную страховку): Рязань, ул. Почтовая, 60а; Рязань, ул. Вознесенская, 60.