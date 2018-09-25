РНПК приобрела и ввела в эксплуатацию новый передвижной экологический пост

СЕГОДНЯ 14:46 2018-09-25T14:52:09+03:00

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Тема экологии в современном мире звучит особенно актуально. Сегодня каждое крупное международное предприятие – это не только производитель уникальной продукции, но и своего рода лаборатория по экологическому контролю. Причем рамки исследований состояния окружающей среды на таких социально ответственных фабриках или заводах зачастую выходят за границы производственного процесса, предприятие становится не только промышленным, но и экологическим флагманом региона.

ПОВЫШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОПЕРАТИВНОСТЬ

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее общество НК «Роснефть») ввело в эксплуатацию новый передвижной экологический пост контроля воды и почвы. Ранее на предприятии существовало три передвижных поста: два поста контроля состояния воздуха и один пост контроля воды и почвы. С введением в эксплуатацию еще одного поста контроля воды и почвы заметно сокращается время получения результатов.

– Количество анализов растет, количество пробоотборов увеличивается, поэтому приобретение нового передвижного экологического поста очень своевременно, – отметила начальник экологической лаборатории АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Маргарита Лёксина. – Пост оснащен портативным оборудованием, что позволит нам уже на месте определять рН воды, электропроводность, количество содержащегося в ней кислорода, а также индекс токсичности воды. У нас существует строгий график. Не менее двух раз в сутки мы выезжаем на местность. Преимущественно работаем на территории предприятия, но зачастую анализируем и сточные воды сторонних абонентов, которые сбрасываются в нашу канализационную сеть. Важно понимать, какие вещества попадают в сточную воду от других организаций. О результатах мы информируем как непосредственно абонентов, так и заинтересованных лиц.

Начальник экологической лаборатории РНПК Маргарита Лёксина довольна приобретением нового передвижного экологического поста.

С введением нового поста заметно сократилось время наших исследований. К примеру, теперь у нас есть возможность направить одновременно одну из экологических машин на взятие проб на территории завода, а вторую – на Оку или Листвянку для взятия проб природной поверхностной воды.

Возможности нового поста продемонстрировала лаборант экологической лаборатории АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Дарья Утюгова:

– Сейчас мы с помощью оксиметра измеряем количество кислорода в природной воде. Этот образец был взят из реки Листвянки в месте сброса воды с установки биологической очистки. Количество кислорода в природной воде должно быть не менее 4 миллиграммов на литр. Это необходимая минимальная концентрация для нормальной жизнедеятельности организмов. В нашем случае, как видите, показатель содержания кислорода равен 7,4 миллиграмма на литр, что полностью отвечает экологическим нормам.

Лаборант Дарья Утюгова с помощью нового оборудования буквально за несколько минут определила водородный показатель и содержание кислорода в пробе воды из реки Листвянки.

Теперь измеряем водородный показатель рН. В нормальных условиях он варьирует от 6,5 до 8,5. Прибор показывает 7,4. Это свидетельствует о том, что водородный показатель в норме. Вода, сбрасываемая в реку, соответствует нормам природной воды и не оказывает негативного воздействия на рыб и других обитателей водной среды.

УСПЕШНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ

Расширение материально-технической базы экологической лаборатории стало еще одним важным шагом АО «РНПК» к обеспечению экологической безопасности в нашем регионе. На сегодняшний день каждые сутки лаборатория выполняет более 200 анализов сточных вод, оборотной, природной поверхностной воды и почвы. Кроме того, ежедневно производится более 140 анализов контроля качества атмосферного воздуха.

Новый мобильный пост, как уже отмечалось выше, позволяет проводить токсикологические, физико-химические исследования воды – с высокой точностью определять индекс токсичности, проводимость и значение рН воды. Пост оборудован самыми современными приборами, которые позволяют на месте оценить состояние воды и почвы, а также осуществить отбор проб для дальнейшего детального анализа в стационарной лаборатории нефтеперерабатывающего завода.

Экологическая лаборатория РНПК – одно из ключевых структурных подразделений предприятия. Лаборатория имеет лицензию на осуществление работ в области гидрометеорологии и аккредитована в Федеральной службе по аккредитации. Подразделение ведет ежедневный, круглосуточный контроль окружающей среды как непосредственно на территории завода, так и в санитарно-защитной зоне предприятия.

Отчеты лаборатории направляются в государственные контрольно-надзорные органы. Для проведения лабораторных исследований используется высокоточное измерительное оборудование. В составе лаборатории находятся два экологических поста для контроля атмосферного воздуха и теперь уже две передвижные лаборатории для отбора, экспресс-анализов и доставки проб воды и почвы.

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» на протяжении многих лет успешно реализует масштабную программу по охране окружающей среды, в которую входят проекты по модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ИСО 14001. Реализуются многочисленные природоохранные и экологические инициативы. Благодаря такому комплексному подходу к охране и защите природы, Рязанский нефтеперерабатывающий завод неоднократно становился победителем всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России».