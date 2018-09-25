2018-09-25T10:17:53+03:00
Спорт

Групповой этап Кубка «Русской кожи» перевалил через «экватор»

Прошли 5-й и 6-й туры.
Александр КАРАВАЕВ
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ФК «Кина» уверенно пробивается в плей-офф – не проиграно ни одного матча.ФК «Кина» уверенно пробивается в плей-офф – не проиграно ни одного матча.
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Уже три недели в Рязани проходит турнир по мини-футболу за обладание Кубком «Русской кожи». Команды сыграли уже половину матчей группового турнира, а значит, появились явные лидеры и аутсайдеры. Чем запомнились прошедшие игры?

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

После безголевого первого тайма во втором «Завод Булат» смог распечатать ворота ФК «Беркут», в итоге поразив их трижды. ФК «Беркут» удался гол престижа на последних секундах с 10-метрового удара – победа «Булата» – 3:1. Остальные матчи завершились с крупными счетами. «Витязь 67» отправил в ворота «Гранита» три безответных мяча, а «Сибинтек 2» убедительно переиграл «Искру» – 5:1. ФК «Кина» также со счетом 5:1 обыграл «Комету», дублем отметился Евгений Лановой.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

Данила Соколов десять раз поразил ворота «Форс-мажора», а «Nova Technology» катком прошлась по сопернику – 19:0. «РРНУ» вновь одержал крупную победу, на этот раз одолев «Инвест» – 4:0. «Екимовка» и ФК «Бизнесконтакт» разошлись миром – 1:1.

Пропустив первыми, футболисты «Азард групп» отыгрались еще по ходу первой 20-минутки, сумев добиться победы 4:1 над «Желдором» уже после перерыва. «РязГМУ» отправил в ворота действующего обладателя бронзового кубка «МеталлПромАльянса» три безответных мяча.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

«МФК Вятич» и «Арктик» выдали яркий и напряженный матч. Егор Поликарпов дважды выводил вперед «вятичей», на что действующий чемпион смог ответить лишь раз, в итоге победа – 2:1. «ЭРА» и «ГРПЗ» создали огромное число голевых моментов, однако забить смогли лишь однажды – Никита Обцешко принес минимальную победу команде «Приборного завода». «Н-Р ТЭЦ» сокрушила «Клуб 900» – 8:0, самым результативным стал Александр Морозов, записавший на свой счет хет-трик.

«ЭРА» и «ГРПЗ» создали огромное число голевых моментов, однако забить смогли лишь однажды.

«ЭРА» и «ГРПЗ» создали огромное число голевых моментов, однако забить смогли лишь однажды.

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