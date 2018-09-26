С новым веком!

СЕГОДНЯ 13:05 2018-09-26T13:29:18+03:00

За 100 лет Рязанское художественное училище выпустило более 7 тысяч специалистов, повлиявших на облик Рязани

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На минувшей неделе Рязанское художественное училище имени К.Г. Вагнера с размахом отметило значимую дату – 100 лет со дня основания. С юбилеем рязанских художников поздравили первые лица региона и почетные гости из столицы.

РХУ – ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Череда торжеств стартовала 19 сентября с Всероссийской научно-практической конференции «Художественное образование и музеи. Актуальные вопросы взаимодействия». Неслучайно встречу провели в здании областного художественного музея имени И.П. Пожалостина. Развитие учреждений идет нога в ногу (в этом году музей празднует 105-летие), и его основной штат составляют выпускники РХУ.

Фото: Марина РОМАНЕНКО. Торжества начались с Всероссийской научно-практической конференции «Художественное образование и музеи. Актуальные вопросы взаимодействия».

Участники конференции первыми увидели юбилейный фильм, в красках рассказывающий об истории училища, его ключевых персонах. В тот же день прошла презентация книги «Сто лет растим таланты», подготовленной к празднику РХУ. На ее страницах искусствоведы, педагоги, журналисты повествуют о выдающихся мастерах и знаковых событиях, произошедших за вековую историю училища. Все желающие уже могут ознакомиться с юбилейным выпуском в библиотеке имени Горького.

В здании РХУ тем временем состоялась презентация выставки работ директора РХУ Василия Колдина, а также преподавателей и выпускников училища.

Фото: Марина РОМАНЕНКО. В рамках празднования состоялась презентация выставок работ выпускников РХУ и Василия Колдина.

Но главное мероприятие дня, пожалуй, это торжественный вечер в Рязанской областной филармонии. Перед его началом в фойе камерного зала открылась фотовыставка «История училища в фотографиях» и выставка картин действующих преподавателей РХУ. С интересом работы посмотрели глава региона Николай Любимов и рязанский министр культуры и туризма Виталий Попов.

На сцену филармонии вышел весь преподавательский состав РХУ во главе с Василием Колдиным. Рязанский губернатор поздравил с вековым юбилеем преподавателей, выпускников и учащихся:

– Накопленный опыт и постоянный творческий поиск дают уникальные результаты. Училище предоставляет путевку в жизнь творческим, инициативным и неординарным людям, многие из которых становятся знаменитыми в будущем. Важно, что сегодня, опираясь на традиции, коллектив укрепляет образовательную базу, осваивает новые востребованные специальности, ведет большую просветительскую работу и является значительным творческим началом для всей Рязанской области, – отметил Николай Викторович и пожелал художникам новых побед.

Глава региона лично поздравил училище с юбилеем и вручил руководителю РХУ Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью».

Поздравительные слова и наилучшие пожелания также выразили региональные министр образования Ольга Щетинкина и министр культуры Виталий Попов, представители городской власти, учреждений культуры области, Российской академии художеств. Директор музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове Борис Иогансон поблагодарил училище за многолетнее сотрудничество. По инициативе Василия Колдина с 2000 года в музее-заповеднике ежегодно проводится фестиваль «Мой край, задумчивый и нежный», где собираются художники разных возрастов из многих регионов России и зарубежья.

На протяжении всего вечера звучали теплые слова в адрес училища, а его сотрудникам вручали благодарственные грамоты, губернаторские знаки, памятные подарки… Директор художественного музея имени Пожалостина Марина Котова в знак многолетней крепкой дружбы и сотрудничества с училищем преподнесла в подарок саженец ели, которую высадят во дворе РХУ.

Министр культуры и губернатор высоко оценили выставку дипломных работ преподавателей.

СТАРЫЕ РАБОТЫ НА НОВЫХ СТЕНАХ

В заключительный день торжеств, 20 сентября, преподаватели училища провели экскурсии по РХУ, которые посетили выпускники и неравнодушные к искусству рязанцы. Так, преподаватель Сергей Читаев рассказал о методах преподавания пластической анатомии, провел гостей по рабочим студиям, и у многих выпускников проснулась ностальгия.

Фото: Марина РОМАНЕНКО. Сергей Читаев объяснил методы преподавания пластической анатомии гостям и показал учебные фильмы.

Один из выпускников, ныне художник-монументалист Антон Стриженко, с радостью увидел на обновленных стенах училища свою работу. Действительно, с каждым годом училище растет и крепнет, меняется его внешняя оболочка, но творческий дух остается прежним.

Выпускник РХУ Антон Стриженко с радостью обнаружил на стенах родного училища свою работу. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Финальным аккордом стало открытие выставки в галерее училища «Артрум». Представленные картины в жанрах масляной живописи, графики, акварели и декоративно-прикладном искусстве выполнили педагоги и выпускники училища. Изюминка выставки – коллекция работ членов-корреспондентов академии художеств и заслуженных художников России – Виктора Агеева, Сергея Ковригина, Виктора Минкина.

Фото: Марина РОМАНЕНКО. Во время экскурсии по учебным кабинетам на выпускников нахлынула ностальгия.

«ОТНОШЕНИЕ К ИСКУССТВУ СОВСЕМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»

РХУ входит в пятерку старейших учебных заведений России, здесь следуют традициям русской художественной школы и требованиям времени. Несмотря на это, современное училище кардинально отличается от прежнего. С 1979 года его возглавляет заслуженный работник культуры РФ, член Союза дизайнеров Василий Колдин:

– За время моего руководства изменилось все. В 1968 году в здании еще были жильцы, а сейчас у нас четыре корпуса, собственный выставочный зал. Студенты изучают новейшие технологии, есть два компьютерных класса. Учить и учиться стало проще, а это помогает раскрытию таланта. Если бы в наше время жил Леонардо да Винчи, он бы использовал все новейшие технологии. Но отношение к искусству совсем не изменилось. К нам приходят мальчики и девочки, которые хотят рисовать так же, как и 100 лет назад.

В училище принимают как абитуриентов с подготовкой детских художественных школ, так и без таковой, но с прохождением подготовительных курсов РХУ. Также признаются, что иногда поступают очень талантливые ребята без всякой подготовки.

Как известно, творческие люди, особенно художники, дисциплиной не отличаются, но Василию Колдину удалось отстроить четкую систему преподавания.

– С большим трудом я выправляю ситуацию, и с каждым годом дисциплина улучшается. Сейчас у нас продолжаются кадровые изменения. Теперь в приоритете не художник-преподаватель, который зачастую ослеплен амбициями, а прежде всего, педагог. Преподавание – это серьезно, это ответственнее, чем личное творчество, – отмечает он.

В основной преподавательский состав училища входят его же выпускники, но есть и бывшие студенты института имени Сурикова, академии имени Строганова. Они продолжают педагогические традиции, заложенные в 1950-1980 годах.

В училище по-прежнему два отделения – живописи и графического дизайна, и на каждом из них предлагают, в том числе, получить педагогическую специальность. За годы своего существования училище подготовило более 7 тысяч специалистов разных профилей: преподавателей черчения и рисования, художников-оформителей, специалистов по промышленной графике, модельеров, художников театрального костюма, художников по вышивке. Выпускники часто находят себя в качестве преподавателей детских художественных школ.

– Педагог-художник сейчас очень востребован, а особенно нужны дизайнеры. Некоторые наши выпускники открывают свое дело. Очень много среди наших выпускников тех, кто ничего более не заканчивал, и сейчас успешно конкурирует на художественном рынке, – поделился Василий Колдин.

Рязанское художественное училище в очередной раз подтверждает, что искусство вечно и, несмотря на технический прогресс и компьютеризацию, по-прежнему наполняет нашу жизнь высоким смыслом.

Фото: Марина РОМАНЕНКО. Учащиеся отделения графического дизайна используют современные технологии для создания 3D-моделей.

НАША СПРАВКА

История Рязанского художественного училища начинается с 1918 года, когда в городе появились Государственные свободные художественные мастерские. После многочисленных переименований в 1939 году училище получило свое нынешнее название, а в 1998 году РХУ присвоили имя Георгия Карловича Вагнера. Среди первых преподавателей были такие выдающиеся художники, как Я.Я. Калиниченко, И.И. Куриленко, В.В. Мешкова, Ф.А. Малявина, С.А. Пырсина. В первые послевоенные годы училище возглавлял А.В. Сыров, ставший и первым председателем Рязанского союза художников. В послевоенные годы преподавали художники, сыгравшие решающую роль в росте авторитета учебного заведения. Это И.И. Акинчев, Г.Н. Раков, Н.Г. Романов, П.И. Будкин, В.Е. Куракин, Н.С. Денисов, С.С. Кашеваров, Б.П. Кузнецов, А.Н. Молчанов, С.Ф. Якушевский.

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