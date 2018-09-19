В Рязанской области готовят корма для коров-«новоселов»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-19T11:21:47+03:00

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Начало осени – самое время для заготовок и консервирования на зиму. Замечание это справедливо не только для домохозяек, но и для сельхозпредприятий. Большие горы измельченной кукурузы быстро растут в полях Шацкого района между селами Ольхи и Тарадеи Шацкого района.

Корм из измельченной кукурузы собирается в курганФото: Владимир ФРОЛОВ

Растениеводы называют эти сооружения силосными курганами. Именно таким образом, надежно укрытые от непогоды, складируются десятки и десятки тысяч тонн корма для крупного рогатого скота.

Курган прикрывается от непогоды на осень и зимуФото: Владимир ФРОЛОВ

Зимой заготовленный силос будет с аппетитом съеден «населением» новых животноводческих ферм: высокопродуктивные молочные коровы голштинско-фризской породы появятся в здешнем сельхозпредприятии уже нынешней осенью.

Уборка кукурузы: грузовые машины следуют за комбайнамиФото: Владимир ФРОЛОВ

Грузовики привозят кукурузу на курганы за несколько километров. Там интенсивно, стараясь успеть как можно больше в последние погожие дни, работает уборочная техника местного сельхозпредприятия.

Обед доставляют прямо в поле, к кукурузоуборочным комбайнамФото: Владимир ФРОЛОВ

Кукурузные початки и листья попадают в кузов машины уже в измельченном виде. Комбайнер-передовик Алексей Старков говорит, что загружать удается примерно по пять машин в час.

Алексей Старков: остановок в течение рабочего дня почти не бываетФото: Владимир ФРОЛОВ

Каждый грузовик проходит весовой контроль – шацкие аграрии точно знают, сколько тонн кормов у них прибавилось за день, неделю или месяц.

Грузовик с кормами обязательно проезжает через весыФото: Владимир ФРОЛОВ

Еще на одном поле, за селом Малиновка, практически возле границы с Тамбовской областью, идет заготовка кормовой сои – культуры, которая любит тепло и может перенести не слишком длительную засуху.

На границе с Тамбовской области убирают поля соиФото: Владимир ФРОЛОВ

Везде на полях и курганах работает современная сельскохозяйственная техника. Ветеран сельхозпредприятия Виктор Кудасов вспоминает, что техническое переоснащение произошло несколько лет назад – работникам пришлось проходить кратковременные курсы переобучения.

Виктор Кудасов: на новой современной технике работа гораздо более производительнаФото: Владимир ФРОЛОВ

В Шацком районе еще много полей, обработка которых прекратилась в кризисные годы. Сегодня они постепенно возвращаются в сельскохозяйственный оборот. На них снова выращивают зерновые и корма, используют их как сенокосы. Чем больше сегодня урожаи – тем больше продовольствия завтра появится в магазинах.

КСТАТИ

Предприятие в селе Ольхи считается в Шацком районе передовым. Не удивительно, что его руководитель Владимир Материкин 9 сентября на довыборах в Рязанскую областную Думу был избран депутатом, набрав 65,61% голосов.