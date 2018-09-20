Дави на газ: новые дороги освободят Рязань от транзитного транспорта

СЕГОДНЯ 15:31 2018-09-20T15:33:41+03:00

Над Михайловским шоссе при выезде из Рязани уже открылось движение по новой эстакаде. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В первых числах сентября на Южной окружной дороге, которая соединяет напрямую рязанские окраины Дягилево и Никуличи, резко ускорилось движение автомобилей в сторону Москвы. Секрет объясняется просто: теперь им не надо преодолевать перекресток с Михайловским шоссе. Над южным выездом из города возведена новая широкая эстакада.

А вот встречные автомобили, движущиеся со стороны Москвы, последние недели ждут своего ускорения: работы на этом направлении планируют завершить в ноябре.

По новому участку Южной окружной дороги уже можно проехать в сторону Москвы.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Как все это начиналось

Со времен Российской империи Рязань стояла на большом тракте из Москвы в Астрахань: не зря одна главная улица города называлась Астраханской (позже Ленина), а другая – Московской (позже Первомайский проспект). Во времена Пушкина и Толстого все транзитные путешественники в своих бричках, каретах или почтовых тройках двигались прямо через город. То же самое продолжалось и в XX веке, когда вместо бричек по дрогам покатили грузовые автомобили. Только в 1960-е годы был построен первый объезд Рязани – тот, который сегодня все знают под именем Южной окружной дороги.

Карта 1957 года без Южной окружной дороги.

Этой окружной дороги еще нет на карте Рязанской области из атласа 1957 года, но уже появляется на карте для иностранцев, изданной в 1964 году. Поскольку в СССР почти все делалось «в связи с производственной необходимостью», трасса потребовалась для выезда с только что построенного нефтезавода и других предприятий Южного промузла в сторону Москвы. Вдоль дороги стали появляться и другие предприятия – например, птицефабрика.

Строили дорогу, а создали городской пляж

И все-таки часть транспортного потока въезжала в Рязань не со стороны Москвы или Урала, а с севера, из Владимира и Нижнего Новгорода. Для разгрузки этого направления требовалась еще одна окружная, с северной стороны. Начало ей было положено а 1980-е. Тогда на трех небольших озерах около поселка Борки появились мощные механизмы, забиравшие со дна песок и по большой железной трубе перегонявшие его на стройку новой большой трассы. Ее заасфальтировали в 1986 году, дорога соединила центр и микрорайон Канищево.

А на месте озер образовались большие и глубокие карьеры, на которых сегодня оборудованы городские пляжи. И рязанцы приезжают туда общественным транспортом по маршрутам № 11, 17, 34, 48, 90 и 98.

В 2004-2013 годах Северную окружную продолжили до Дашково-Песочни, построив подъемный мост на Трубеже и эстакаду над Лесопарком. Теперь больше половины города с севера оказалось охвачено транспортным коридором.

Семчино и Недостоево окажутся рядом с центром

Между тем уже начались и какие-то работы в пойменных лугах, тянущихся вдоль поселков Канищево и Семчино. В конце августа там заметили людей с треногами, на которых были укреплены оптические приборы, и с полосатыми двухметровыми рейками. Жители одноэтажной части Канищева сразу предположили: изучают, как лучше проложить продолжение Северной окружной дороги.

Вторая очередь Северной окружной должна пройти по этим лугам.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Согласно проекту, озвученному еще в 2017 году, следующая очередь этого обхода, которая должна соединить трассу Центр-Канищево и автомагистраль М5, пройдет именно по этим лугам, поднимется из поймы после Семчина и выйдет к селу Ходынино в Рыбновском районе. Там и придется сооружать транспортную развязку с шоссе на Москву.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Запланированная протяженность II очереди Северной окружной дороги – 14,2 километра. Срок завершения строительства по плану – 2025 год. После завершения проекта время проезда из центра в Семчино и Недостоево сократится до 20-25 минут.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

В генеральном плане развития города Рязани еще с 2006 года предусмотрено создание еще одной окружной дороги с южной стороны – она должна отделиться от трассы М5 «Урал» еще в Рыбновском районе и вернуться к ней в районе Протасово. Сроки зависят от финансирования из федерального бюджета.