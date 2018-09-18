Борьба за Кубок «Русской кожи» вошла в стадию «разгона»

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-18T11:44:36+03:00

Сначала в «автомобильном» дерби была равная игра, но в конце концов победителем вышел «Автоимпорт».

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В Рязани продолжается турнир по мини-футболу за обладание Кубком «Русской кожи». Если первые два тура можно считать разминочными, когда команды присматривались друг к другу, то следующие прошли несколько спокойнее, однако не обошлось без упорных поединков и разгромов. Одни пытались взять реванш за первые поражения, другие – укрепить свое лидерство.

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

По ходу второго тайма «ФК Беркут» вел в счете, но дубль Ильи Щиголева вернул «Витязю 67» преимущество, которое сохранилось до финального свистка – 3:2. Александр Демашов принес «Граниту» минимальную победу над «Сибинтек-2», а «Искра» и «Завод Булат» сильнейшего определить не смогли – 1:1. «Академия» сокрушила «Ред Булл», отправив в ворота соперника сразу 8 безответных мячей.

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

Команды «Рязанский Ра-диозавод» и «ГК БАРС» устроили голевую перестрелку, в итоге на последней секунде Денис Анисимов спас для «заводчан» ничью – 3:3. Александр Алеев отпраздновал день рождения победным мячом в ворота «Кванта» – победа «РФМУ» 1:0. Эдуард Кадыков и Сергей Бубнов принесли «Кремлевскому валу» викторию – 2:1.

«Инвест» в концовке смог выйти вперед, но на последней секунде Данила Соколов спас для «Nova Technology» ничью – 2:2.

ЗОЛОТОЙ КУБОК

«Иномарка 62» и «Автоимпорт» обменялись голами по ходу первого тайма, но после перерыва «Автоимпорт» взял верх – 4:2.

Максим Бубнов и Евгений Ермолаев отличились по разу и принесли «Korwood 62» победу 2:0 в противостоянии с «МФК Вятич».

По ходу второго тайма игроки «МФК Азард групп» добились преимущества в два мяча, но довести дело до победы не удалось: «Н-Р ТЭЦ» смогла отыграться, в итоге боевая ничья 2:2. «Компания Апельсин» добилась уверенной победы в противостоянии с «Клубом 900» 5:1, хет-трик на свой счет записал Андрей Корольков.