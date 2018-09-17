Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

СЕГОДНЯ 17:37 2018-09-17T17:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Василий Юдин назначен бизнес-лидером объединенного банковского бизнеса группы «Открытие» в Рязанской области. В 2018 году под руководством Василия Юдина региональные офисы «Бинбанка» и банка «Траст» войдут в объединенную банковскую сеть группы «Открытие». А в 2019 году сеть расширится за счет офиса «Росгосстрах банка». Василий Юдин ответил на вопросы рязанцев.

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

Василий Юдин работает в банковской сфере на руководящих должностях более 22 лет.

Расскажите подробнее про банковскую группу «Открытие»?

– Основным акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который гарантирует надежность и непрерывность деятельности банка. Банк «Открытие» входит в список системно-значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. «Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «РГС-Банк», «Открытие Брокер» (брокерские услуги), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия). Банк «Открытие» успешно прошел процедуру финансового оздоровления и эффективно работает. Чистая прибыль «Открытия» за первое полугодие 2018 года составила 5,7 млрд руб. В июне принята стратегия банка «Открытие» до 2020 года. В рамках стратегии предусмотрено укрепление позиций банка, который займет лидирующие позиции на российском финансовом рынке. К концу 2020 года банк запланировал достичь размера чистой прибыли в 68 млрд рублей.

Расскажите, какие банки будут объединяться под брендом «Открытие» и как будет проходить трансформация региональной сети банковской группы?

Вначале надо сказать, что основной задачей объединения является переход к универсальной модели управления, ключевыми элементами которой станут базовые филиалы и региональные операционные офисы. Летом 2017 года банк «Открытие» начал процесс интеграции с Бинбанком, который завершится 1 января 2019 года, а в 2019 году – начнется интеграция с «Росгосстрах банка». В Рязани будет сформирован региональный операционный банковской группы «Открытие». В результате объединения банков на рынке появится новый крупнейший игрок, который предложит своим клиентам полную линейку современных финансовых продуктов и сервисов. Объединение позволит повысить скорость и удобство процессов обслуживания для всех клиентов.

Количество банкоматов и офисная сеть – будет удовлетворять потребности клиентов?

Сеть объединенного банка станет одной из крупнейших в России: 950 офисов и 6000 банкоматов работают в 276 городах страны. Клиентами банка «Открытие» уже сейчас являются порядка 180 000 юридических и более 3,8 млн физических лиц, в том числе премиальных клиентов. Уже сейчас держатели карт «Открытия» могут снимать наличные без комиссии в рамках лимитов, достаточных для повседневных трат. Клиенты банка «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов «Бинбанка» без комиссии. В свою очередь, держатели карт «Бинбанка» также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов «Открытия» по «домашним» тарифам.

Как планируете конкурировать за корпоративных клиентов с другими финансовыми учреждениями?

Корпоративным клиентам нужен серьезный и надежный банк-партнер, способный финансировать инвестиционные проекты крупных клиентов, гибко и оперативно реагировать на запросы клиента, уважающий и ценящий взаимовыгодное сотрудничество. Мы хотим стать таким партнером для предприятий Рязанской области и опорным банком для малого и среднего бизнеса. Залогом этого является профессионализм команды банка «Открытие», отличные условия по продуктам для бизнеса любого масштаба и наше огромное желание принести реальную пользу экономике. Банк предлагает клиентам максимально использовать возможности программ государственной поддержки, позволяющим снизить ставку кредитования ниже среднерыночного значения и дополнительное обеспечение для инвестиционных кредитов.

НАША СПРАВКА

Василий Александрович Юдин родился в 1968 году в городе Златоуст Челябинской области. Окончил Московский Государственный университет коммерции по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2014 году получил степень MBA в «Южно-Уральский государственный университет». Василий Юдин работает в банковской сфере на руководящих должностях более 22 лет.

На правах рекламы.