Пришло время платить

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-17T16:21:10+03:00

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ГРОЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Накануне нового отопительного сезона Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей (РМПТС) ужесточает политику в отношении граждан, которые своевременно не оплачивают потребленные услуги: горячую воду и отопление. Связано это с тем, что задолженность потребителей перед предприятием не снижается.

– На 1 августа общая сумма задолженности составляет 705 миллионов рублей. Если отсюда убрать текущие начисления, сумма задолженности составит порядка 650 миллионов рублей, – говорит начальник абонентского отдела РМПТС Любовь Беглова, – причем значительная часть этой суммы – 238 миллионов рублей – долги старого периода, им больше трех лет. По этим деньгам мы судимся и в результате долги вернем.

Злостных неплательщиков не так много – не больше 2 % от общего числа потребителей. Но даже задолженность небольшой части населения составляет внушительную сумму. Поэтому поставщик тепла с целью недопущения роста новых долгов и минимизации старых задолженностей выступает с предупреждением к потребителям о необходимости своевременной оплаты.

– Мы сейчас переходим к самым активным действиям. Будут реализованы все права, данные нам законодательством. Должники не должны удивляться, возмущаться, если к ним придут приставы или если у них начнут списывать денежные средства из их доходов, – конкретизирует заместитель директора РМПТС по сбыту Владимир Базарь. – Кроме того, что есть долг, есть еще наше право о начислении пени, мы этим правом пользуемся, и начисляем, и взыскиваем. Если прошли судебные решения, то пени будут взысканы безусловно.

КАК ВОЗНИКАЕТ ДОЛГ?

Установленный срок оплаты услуг за потребленную тепловую энергию – 10-е число месяца, следующего за отчетным. Так, оплату за горячую воду, потребленную в августе, необходимо было произвести до 10 сентября. Но, если вы не успели этого сделать, пока не переживайте: еще есть время оплатить услуги без санкций. Дело в том, что в первые 30 дней после установленного срока оплаты действует льготный период – за вами уже числится задолженность, но пени, т.е. штрафные санкции за несвоевременную оплату, не начисляются.

Но если до 10 октября оплата за август так и не будет произведена, включится механизм начисления пеней, причем будет начисляться 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. В настоящее время эта ставка равна 7,25 %. Другими словами, к вашему долгу ежедневно будет прибавляться сумма, равная 0,024 % от вашей суммы или 24 рубля в день с каждой тысячи рублей долга.

Но это еще не все. После 90 дней просрочки пени резко увеличиваются: с 10 декабря просрочка оплаты услуг за август уже будет дорожать на 1/130 банковской ставки или на 55 рублей в день с каждой тысячи. Эти суммы уже будут превышать ставки по банковским кредитам, в этом случае выгоднее даже будет взять кредит и погасить долг.

Здесь важно отметить, что пени начисляются только на долг за услуги, но не на сами пени. Поэтому, если возникла задолженность, и на нее начисляется штраф, в первую очередь надо оплачивать именно долг.

НЕ ДОВОДИТЬ ДО СУДА

– Причины возникновения задолженности могут быть разными, мы готовы выслушивать людей, идти навстречу, заключать мировое соглашение, – говорит Владимир Базарь, – мы можем дать человеку рассрочку до трех лет для погашения долга. Хоть мы и ужесточаем меры, но мы готовы слушать людей, которые, в свою очередь, слышат нас.

Любовь Беглова разъясняет процедуру работы со злостными неплательщиками:

– Сначала проводится досудебная претензионная работа, должник уведомляется о долге, предупреждается о необходимости погашения при помощи письма-требования. Судебная процедура включается, как правило, если долг выходит за пределы двух месяцев, независимо от суммы. Но есть еще одна мера – отключение горячей воды, это крайняя мера. Здесь серьезная процедура уведомлений и предупреждений, которые заканчиваются тем, что мы проводим отключение: отрезаем ввод, ставим на нем заглушку и пломбируем ее. Эта мера применяется к наиболее злостным неплательщикам, тем, кто с нашей точки зрения, не надежен, как партнер, как потребитель.

Понятно, что все эти меры применяются только лишь к тем, кто не выполняет свои обязательства и не оплачивает своевременно предоставленные услуги.

Если у кого-то возникают вопросы по начислению оплаты тепловых услуг, можно проконсультироваться в пунктах приема РМПТС по адресам:

• ул. Костычева, д. 15а

• ул. Советской Армии, д.13а (пункт приема КВЦ)

• ул. Татарская, д. 95 (ТЦ «Полетаевский-2», пункт приема КВЦ).

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