Единороссы выдвинули Юлию Рокотянскую кандидатом в главы Рязани

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-20T21:02:00+03:00

За нее проголосовали 102 делегата из 165

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20 сентября в Рязани собрались 165 делегатов конференция региональной организации партии «Единая Россия». Им предстояло обсудить результаты прошедших выборов в местные органы власти и выдвинуть своего кандидата в председатели Рязанской городской Думы.

Собравшихся приветствовал губернатор Рязанской области Николай Любимов, который отметил достойные результаты «Единой России» на выборах в органы местного самоуправления.

На конференции глава региона выступил с инициативой создания городского отделения партии:

– Уверен, что формирование отдельной структуры позволит сконцентрировать силы и организовать партийную работу в Рязани более эффективно.

Николай Любимов поблагодарил всех участников избирательной кампании и, обращаясь к кандидатам, отметил, что результаты выборов – это кредит доверия на будущее.

На конференции на должность председателя были выдвинуты две кандидатуры. Победила, набрав 102 голоса делегатов, гендиректор Областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства Юлия Рокотянская. За почетного гражданина Рязани, врача Ларису Максимову проголосовали 62 участника конференции.

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