Рязанские власти обнародовали ценники на проезд по дорогам области

СЕГОДНЯ 14:02 2018-09-14T14:09:44+03:00

До строительства, а уж тем более открытия новых магистралей, времени еще много

Списка участков пока нет, но размер платы уже впечатляет

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Рязанский Минтранс опубликовал проект постановления, которым устанавливается плата за проезд по дорогам области.

Речь идет именно о платных дорогах регионального или межмуниципального значения, причем тех из них, что построены и/или реконструированы на основе концессионных соглашений.

Пока у нас есть только один участок, за проезд по которому автолюбители уже платят: путепровод через железную дорогу в районе Соколовки. Путешествие по нему обходится в 25 рублей, а по смарт-карте – в 20 рублей. Коснутся ли новые тарифы этого участка пока неизвестно.

Зато есть информация о двух других объектах, создаваемых как раз в рамках концессии.

Первый из них – это продолжение Северного обхода, которое будут строить в два этапа. В начале должны возвести 14,3 км дороги с четырьмя развязками: участок соединит нынешний Северный обход с федеральной трассой М-5 в районе 177 км (около поворота с М-5 на поселок Совхоз Рязанский).

Характеристики следующего этапа власти пока не озвучили, но в итоге протяженность новых участков Северного обхода составит более 32 километров. Работы намечены на 2021-2025 годы.

Второй объект, который планируют построить на условиях концессии, это магистраль, призванная соединить Михайловское, Московское шоссе и Северный обход. О том, что трасса будет платной, «КП»-Рязань» рассказали в региональном минтрансе еще в феврале.

Теперь, видимо, мы и узнали конкретные ценники. Итак, согласно опубликованному 13 сентября документу, для машин с двумя и более осями (включая авто с прицепом) и высотой над передней осью до 2 метров плата составит:

– за 1 км проезда по дорогам – 12 рублей

– за 1 км проезда по искусственным сооружениям – 84 рубля.

Для машин высотой более 2 метров и с большим числом осей, плата гораздо выше. Полный список здесь. Максимальный ценник – для авто с 3 и более осями и высотой более 2,6 метров: 38,5 по дорогам и 269 рублей по искусственным сооружениям.

Причем тарифы будут индексироваться ежегодно: умножением на накопленный с 2018 года индекс потребительских цен.

КСТАТИ

Минтранс указывает, что все заинтересованные лица могут представить свои замечания и предложения по этому проекту до 19 сентября: по факсу 28-10-30 или на электронную почту mintrans@mintrans-rzn.ru.