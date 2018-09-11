Опять, и уже 25!

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-11T09:50:30+03:00

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В сентябре в Рязани традиционно проходит турнир по мини-футболу среди любительских команд на призы ЗАО «Русская кожа». Это один из крупнейших в России по количеству команд-участниц. Традиционно встречи проходят на трех уровнях – за обладание золотым, серебряным и бронзовым кубками. На протяжении двух месяцев командам предстоит выявить сильнейших. А пока прошли первые два тура, в которых не обошлось без сюрпризов.

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

«Бас 62» дважды выходил вперед, но дубль Ильи Пивненко ближе к концу встречи склонил чашу весов в пользу «Гвардии» (3:2). «Химик» смог повести в счете в начале встречи, но «Орбита» ответила четырежды, в итоге добившись успеха (4:1). «Манеж» и «Континент» выдали зрелищный поединок, итогом которого стала боевая ничья (2:2). «Дубровичи» и «Агат-КИП» уже в стартовом игровом часе сыграли первую безголевую ничью. «Дельфин» уверенно победил «Колизей» (4:0), а «Гладиатор» добился успеха в матче со «Спутником» (2:0).

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

Футболисты «Реставрации» с места в карьер начали матч против «Мурмино», сумев повести с разницей в два мяча. Однако еще до перерыва счет стал равным, а во втором тайме Эммануелсон Нна отличился второй раз в матче и принес «Мурмино» волевую победу (3:2). «Универсал» смог дать бой «Новой заре», завершив первый тайм с преимуществом в один мяч. Однако после перерыва «Новая заря» сразу четыре раза поразила ворота соперника, отпраздновав победу (5:2). Антон Сорокин принес «GoodDoors» минимальную победу над «Green House», а «РЖД» всухую (4:0) переиграл «Пресс».

«GoodDoors» смог переломить сопротивление противника с минимальным перевесом. Фото: рклф.рф

После безголевого первого тайма, во втором «ТД Русский хлеб» добился крупной победы над «ГК Барс» (4:1), хет-триком отметился Виталий Сухов. «Рязанский Радиозавод» еще в первой двадцатиминутке создал себе комфортное преимущество, «Квант» смог только размочить счет – (3:1). С таким же счетом «РФМУ» взял верх в противостоянии с «ОКБ».

ЗОЛОТОЙ КУБОК

Первая игра – и уже разгром! «МФК СЧВ Экология дома» не оставили шансов «Иномарке 62» (8:1). Но этим делом не кончилось… «ЛФК Авангард» сокрушил «Фантом» (12:0), а Дмитрий Захаров записал на свой счет шесть точных ударов. «МФК Альбион» отправил в ворота «Полян» три безответных мяча, а «ФК РИЗУР 2» победил «Дельту» (3:0).

Победитель и бронзовый призер прошлого розыгрыша серебряного Кубка «МФК Азард групп» и «Компания Апельсин» сошлись на старте группового этапа «золота». И вновь подопечные Олега Тарасова («Азард») оказались сильнее – победа 2:1 и дубль Максима Анисимова. «Юнион» не оставил шансов «Клубу 900», разгромив соперника со счетом 7:0.

P.S.

Все матчи проходят на стадионе «Золотые купола» в субботу и воскресенье. Начало игр – с 9:00.