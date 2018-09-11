2018-09-11T13:07:31+03:00
Недвижимость

Специалисты с мировым именем провели открытый урок для будущих рязанских строителей

С работой современной европейской техники студенты ознакомились на площадках VELLCOM group
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Жан-Клод Дусен рассказал будущим строителям о работе быстромонтируемых крановЖан-Клод Дусен рассказал будущим строителям о работе быстромонтируемых кранов
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Генеральный директор компании Manitowoc по странам СНГ Жан-Клод Дусен провел для студентов и преподавателей Рязанского политехнического университета открытую лекцию о безопасности работы грузоподъемных кранов.

Этот европейский производитель строительных кранов является одним из крупнейших мировых лидеров в области грузоподъемной техники. Башенными кранами компании Potain возведено множество зданий и сооружений, среди них объекты для Олимпиады в Сочи и стадион «Зенит Арена».

Башенными кранами компании Potain возведены самые известные современные объекты страны. Теперь она есть и в Рязани

Башенными кранами компании Potain возведены самые известные современные объекты страны. Теперь она есть и в Рязани

Жан-Клод Дусен рассказал будущим строителям о работе быстромонтируемых кранов. Они характеризуются высокой надежностью, производительностью и отлично подходят для возведения высотных домов. Для приведения крана в рабочее положение не требуется привлечения дополнительной техники – собирается и разбирается он менее чем за 30 минут. Такую технику также называют самомонтирующейся.

После лекции студенты посетили строительные площадки – «Технопарк Рязань» и VELLCOM дом на Московском, где на практике ознакомились с преимуществами быстромонтируемого крана IGO 22 Potain: компактные размеры, дистанционное управление, оснащенность современными механизмами по последнему слову техники и экономичность в потреблении электроэнергии.

В работе технику студенты увидели на стройплощадках холдинга VELLCOM group

В работе технику студенты увидели на стройплощадках холдинга VELLCOM group

После этого участники мероприятия посмотрели и на работу башенного крана MDT 178 французской компании Potain в стесненных городских условиях. Данная модель разработана с использованием самых современных материалов, технологий и инженерных решений, где особое внимание уделено безопасности его работы.

Краны марки Potain отвечают самым высоким стандартам качества, предъявляемым к такого рода технике. Стоит отметить, что холдинг VELLCOM group одним из первых приобрел технику «нового образца» для строительства высококлассного жилья в Рязани.

Открытая лекция никого не оставила равнодушным – ни преподавателей, ни студентов. После нее Жан-Клод Дусен еще долгое время отвечал на целый ряд вопросов. Все участники отметили важность проведения таких мероприятий.

По окончании лекции студенты задали европейскому специалисту массу вопросов

По окончании лекции студенты задали европейскому специалисту массу вопросов

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