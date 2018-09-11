Специалисты с мировым именем провели открытый урок для будущих рязанских строителей

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-11T13:07:31+03:00

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Генеральный директор компании Manitowoc по странам СНГ Жан-Клод Дусен провел для студентов и преподавателей Рязанского политехнического университета открытую лекцию о безопасности работы грузоподъемных кранов.

Этот европейский производитель строительных кранов является одним из крупнейших мировых лидеров в области грузоподъемной техники. Башенными кранами компании Potain возведено множество зданий и сооружений, среди них объекты для Олимпиады в Сочи и стадион «Зенит Арена».

Башенными кранами компании Potain возведены самые известные современные объекты страны. Теперь она есть и в Рязани

Жан-Клод Дусен рассказал будущим строителям о работе быстромонтируемых кранов. Они характеризуются высокой надежностью, производительностью и отлично подходят для возведения высотных домов. Для приведения крана в рабочее положение не требуется привлечения дополнительной техники – собирается и разбирается он менее чем за 30 минут. Такую технику также называют самомонтирующейся.

После лекции студенты посетили строительные площадки – «Технопарк Рязань» и VELLCOM дом на Московском, где на практике ознакомились с преимуществами быстромонтируемого крана IGO 22 Potain: компактные размеры, дистанционное управление, оснащенность современными механизмами по последнему слову техники и экономичность в потреблении электроэнергии.

В работе технику студенты увидели на стройплощадках холдинга VELLCOM group

После этого участники мероприятия посмотрели и на работу башенного крана MDT 178 французской компании Potain в стесненных городских условиях. Данная модель разработана с использованием самых современных материалов, технологий и инженерных решений, где особое внимание уделено безопасности его работы.

Краны марки Potain отвечают самым высоким стандартам качества, предъявляемым к такого рода технике. Стоит отметить, что холдинг VELLCOM group одним из первых приобрел технику «нового образца» для строительства высококлассного жилья в Рязани.

Открытая лекция никого не оставила равнодушным – ни преподавателей, ни студентов. После нее Жан-Клод Дусен еще долгое время отвечал на целый ряд вопросов. Все участники отметили важность проведения таких мероприятий.

По окончании лекции студенты задали европейскому специалисту массу вопросов

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