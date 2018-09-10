Аркадий Фомин: «Единая Россия» показала на прошедших выборах достойный результат

СЕГОДНЯ 20:40 2018-09-10T20:44:12+03:00

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10 сентября на брифинге с представителями СМИ секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин высоко оценил результаты партии на выборах в Рязанской области.

- Я считаю, что кампания прошла в серьезной конкурентной борьбе. 7 политических партий, 80 кандидатов-одномандатников и 300 человек по спискам партий - все они шли с разными идеями, предложениями и повесткой. В целом партия выступила на этих выборах очень достойно, показав действительно неплохой результат. Только в Рязани мы получили более 36% голосов за нашу партию, и выиграли в 17 из 20 одномандатных округов. Уверено победил наш кандидат Владимир Материкин на довыборах по округу №10 в региональный парламент. Хорошую поддержку получили наши кандидаты в Скопинскую городскую Думу. Здесь мы получили поддержку 60% избирателей и по всем одномандатным округам также победили наши кандидаты. Это позволит нам создать сильные фракции в муниципальных парламентах и уверено проводить намеченную в ходе предвыборной кампании политику, - отметил лидер рязанских единороссов.

Также Аркадий Фомин отметил, что подготовка к Единому дню голосования началась для партии с масштабной кампании по проведению праймериз, в которых приняли участие более 200 человек из разных сфер:

- На выборах в городскую Думу «Единая Россия» сформировала команду кандидатов, в которой более 70% - новые лица, впервые принимающие участие в избирательной кампании.

По словам Аркадия Фомина, именно акцент на местной повестке и активная работа кандидатов с избирателями в округах, позволили партии «Единая Россия» в очередной раз показать достойный результат.

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