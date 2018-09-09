Выборы в Рязани: «Молния», вычеркнутый кандидат и низкая явка

9 Сент. 23:54 2018-09-10T00:34:15+03:00

Явка на этот раз минимум в три раза меньше, чем на выборах президента

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В восемь вечера в Рязанской области закрылись избирательные участки. В единый день голосования – 9 сентября – в регионе завершились 233 избирательные кампании: 102 по выборам глав городских и сельских поселений и 126 по выборам муниципальных депутатов. Кроме того, состоялись довыборы в областную Думу по избирательному округу № 10.

Наибольшее внимание СМИ и наблюдателей было приковано к формированию нового состава Рязанской городской Думы, но и в глубинке случались напряженные моменты.

В течении всего дня корреспондент «Комсомолки» встречался и созванивался с представителями политических партий, кандидатами, политологами и наблюдателями. Многие из них приходили в Рязанский клуб избирателей. Первым гостем которого стала кандидат от партии «Единая Россия» Юлия Рокотянская:

- Несмотря на прекрасный день, люди отложили отдых и свои дела для того, чтобы прийти на участки и проголосовать. Я голосовала утром и заметила, что рязанцы были достаточно активны.

Первой клуб избирателей посетила Юлия РокотянскаяФото: Константин МОГИЛИН

А вот лидер регионального отделения «Справедливой России» Сергей Пупков был более категоричен и даже возмущен происходящим на некоторых участках.

- В Рязани на избирательном участке №18 отсутствует информация о партиях, хотя по одномондатникам она висела. Что касается других нарушений, то, например, в девятом округе на участок несли в лом пьяных людей – для того чтобы они голосовали.

Также клуб избирателей посетил журналист и член общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он уже побывал на нескольких участках и поделился впечатлениями от увиденного:

- На одном из участков я увидел беременную женщину, она была, наверное, на девятом месяце. Еще встретил ребят в буквальном смысле забежавших проголосовать после пробежки. Ведь их никто не заставлял туда идти, они просто пришли отдать свой голос. Из нарушений отмечу лишь историю с аккредитованными сотрудниками сетевого издания «Молния». Они пытались сфотографировать списки избирателей, что журналистам делать запрещено, а потом устроили скандал, что им не дают работать.

Сергей Пупков рассказал о первых нарушениях.Фото: Константин МОГИЛИН

Также на тему «Молнии» высказался заместитель председателя избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков, он отметил, что сотрудники никому неизвестного издания, путают полномочия наблюдателей и СМИ.

- Они прописаны в законе очень четко. И там нет пункта о том, что журналист может фотографировать протоколы или списки зарегистрированных на участке избирателей.Кроме того, некоторые из участников кампании сегодня продолжали агитацию на транспорте. Мы призвали нарушителей это прекратить и они нас услышали.

Депутат Государственной Думу РФ Андрей Красов, как отставной военный, по достоинству оценил высокую организацию выборов:

- Все очень четко и поэтому никаких серьезных нарушений нет. А те, что поступают, при проверке оказываются полной ерундой Да, явка невысокая, но те, кто хотели, смогли проголосовать.

Однако полностью довольны происходящим в день выборов были далеко не все. Например, секретарь комитета областного отделения КПРФ Денис Сидоров сообщил, что на участке в округе №20 из бюллетеня незаконно вычеркнули имя кандидата одномандатника от их партии.

- Помимо того, что они вычеркнули имя нашего кандидата из списков, они еще и закрыли бумагой справочную информацию о нем. Мы будем требовать отмены результатов голосования на этом участке, потому что считаем это грубейшим нарушением прав избирателей, - сообщил Сидоров.

Также на это нарушение обратил внимание и лидер рязанского «Яблока» Константин Смирнов, он крайне возмутился ситуацией и выразил поддержку КПРФ в этом вопросе.

- Конечно результаты на этом участке должны быть анулированы. Что касается явки, она ожидаемо низкая, так как избирательная кампания проводится, когда большинство людей в отпусках. Власти выгодно, чтобы явка была минимальной, для того чтобы был весомей ее ядерный электорат.

Координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Панкин рассказал о нарушениях, о которых стало известно членам этой партии.

- Поступила жалоба от женщины: когда она пришла на участок за нее уже кто-то проголосовал. Что это было – случайность или злой умысел? Будем выяснять.В округе №3 были попытки удалить наших наблюдателей, ну и, конечно, отмечу очень низкую явку.

Явка на этих выборах действительно была крайне низкой. По предварительным данным, она чуть больше 22%. Что тому виной – хорошая погода или возросшая апатия избирателей, теперь будут выяснять политологи.