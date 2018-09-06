2018-09-06T13:36:15+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил рязанский завод «Красное знамя» со 100-летием

Глава государства пожелал, чтобы оборонное предприятие продолжило внедрять новаторские идеи
Антон КОНОВАЛОВ
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В телеграмме Владимир Путин обратился к трудовому коллективу и ветеранам предприятия.В телеграмме Владимир Путин обратился к трудовому коллективу и ветеранам предприятия.
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6 сентября рязанскому заводу «Красное знамя» исполняется 100 лет. В связи с этим событием Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму, обратившись к трудовому коллективу и ветеранам предприятия.

- Важно, что накопленные традиции, основательная научно-технологическая и производственная база помогают вам сегодня уверенно смотреть в будущее, вносить весомый вклад в развитие отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса, - отметил глава государства.

«Красное знамя» с 2007 года работает в составе холдинга «Алмаз-Антей», являясь единым корпоративным центром производства печатных плат. Сейчас на заводе осваивают выпуск гибких и гибко-жестких печатных плат, плат на металлическом основании.

- Рассчитываю, что и впредь вы будете смело внедрять новаторские идеи, наращивать серьёзный потенциал предприятия как одного из признанных лидеров в стране по выпуску радиоэлектронной аппаратуры, - написал президент.

Владимир Путин назвал столь значимый юбилей возможностью вспомнить все поколения работников завода, которые с честью выполняли поставленные задачи и задавали высокую планку качества. Напоследок глава государства пожелал бывшим и нынешним заводчанам «достижения намеченных целей и всего самого доброго».

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям и со своей стороны желает «Красному знамени» успехов в трудовой деятельности.

На заводе «Красное знамя» работают более 3000 сотрудников.

На заводе «Красное знамя» работают более 3000 сотрудников.

СПРАВКА «КП»

История создания предприятия уходит корнями в 1918 год, когда был организован Государственный Древообделочный завод. В 1963 году оно получило современное название - завод «Красное знамя», а в 1965 году было реорганизовано в два самостоятельных – завод «Красное знамя» и Рязанский государственный приборный завод.

На сегодняшний день это единый научно-производственный технологический комплекс, объединяющий опытно-конструкторские подразделения и собственную производственную базу. Основными видами деятельности предприятия являются разработка, изготовление, реализации и обслуживание высокоточной радиоэлектронной аппаратуры.

Коллектив завода «Красное знамя» насчитывает более 3000 сотрудников.

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