СМАРТ ­ не только современный и практичный, но еще и доступный

СЕГОДНЯ 19:52 2018-09-06T20:01:24+03:00

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Покупка квартиры – нелегкий выбор. В какой-то степени это можно сравнить с бракосочетанием, поскольку собственная жилплощадь должна стать твоим верным и надежным спутником по жизни на многие годы. И прежде чем решиться на этот важный шаг, ты пересмотришь сотню вариантов, передумаешь тысячу дум.

Но одно дело приобретать жилплощадь исходя из сегодняшних реалий, и совсем другое – уметь видеть на перспективу. Сколько раз приходилось слышать грустные истории о том, как дом мечты в последующие пять лет превращался в заурядную многоэтажку, утрачивая панорамные виды, теряя другие важные преимущества. Но бывают и обратные ситуации…

Это случилось несколько лет назад. В тот день мы возвращались из села Вышгород, что расположено в двадцати километрах от Рязани. Вечерело. Чтобы насладиться чудесным закатом в окских лугах, мы съехали с дороги. Так, совершенно случайно произошло первое знакомство с «Шереметьевским кварталом».

Тогда этот район показался немного странным – если можно так сказать, не включенным в социальную жизни Рязани. Но шло время, и каждый новый шаг в развитии города заставлял нас все больше и больше пересматривать свою первоначальную позицию.

И дело вовсе не в появлении магазинов, скором начале строительства школы (на 500 мест) и детского садика (на 220 мест), хотя и это имеет, безусловно, огромное значение. Сегодня в «Шереметьевский квартал» пришел общественный транспорт. Здесь проходит маршрут №75. Решается вопрос о продлении до «Шереметьевского квартала» маршрута №41. Постепенно застраивается пустырь между уже существующими многоэтажками и двумя крупнейшими городскими гипермаркетами.

Ну а со строительством второй и третьей очереди Северного обходя Рязани, как это ни парадоксально прозвучит, «Шереметьевский квартал» станет одним из наиболее выгодных с точки зрения автотранспорта районов областного центра. Без лишней нервотрепки его жители смогут отправиться в Солотчу, а также в сторону Шилова и в сторону Москвы! По истине, настоящий Smart…

Идущий на шаг впереди

«Smart» в переводе с английского означает – «умный». Вслед за умными телефонами и автомобилями в нашу жизнь постепенно входит умное жилье – квартиры, в которых заложен рациональный подход и к пространству, и к функциональности.

В июле 2018 года дан страт продаж в новом 18-­этажном доме «Шереметьевского квартала», в котором впервые компанией «СТРОЙПРОМСЕРВИС» будет реализована СМАРТ-концепция.

Спросите, в чем заключаются ее основные отличия от планировки квартир в других новостройках? В данном случае однокомнатные квартиры по функционалу можно вполне сравнить с двухкомнатной квартирой. Покупателям предложат большие кухни с нишами под шкафы, широкие прихожие, раздельный сан-узел. Однако это не значит, что СМАРТ-концепция будет реализована только в однокомнатных квартирах.

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Покупатели самостоятельно смогут определить размер своей умной квартиры: от студии до трехкомнатной квартиры. Продуманные планировки создадут уют, разумно используя каждый квадратный метр жилплощади, и подарят вам чувство свободы.

Стоимость квадратного метра в новом доме на старте продаж составит 32 500 рублей. Доступная цена призвана разрушить сложившийся стереотип, что СМАРТ-квартиры априори дороги и недоступны большинству рязанцев.

Кто-то из читателей, прочитав эти строки, сразу бросится искать подвох. Разочаруем. Никакого подвоха нет! Просто компания «СТРОЙПРОМСЕРВИС» старается идти на шаг впереди своих конкурентов. Уже сейчас очевидно, что СМАРТ-концепция – будущее жилищного строительства не только Рязани, но и всех других крупных российских городов.

Дом десятой очереди (он же дом, построенный по СМАРТ-принципу) станет вторым домом в квартале, где застройщик предложит своим клиентам индивидуальное отопление. Притом это будет добротная кирпичная многоэтажка с монолитным каркасом, чей красивый фасад сформирует облик величественного города, открывающейся для гостей Рязани, въезжающих в областной центр по Солотчинскому шоссе.

Что касается самого «Шереметьевского квартала», то сегодня здесь заканчивается строительство седьмой очереди. Шесть домов уже сданы в эксплуатацию и обживаются счастливыми семьями.

«Новый посад»

Развивая тему свободы и комфорта, который предлагает своим клиентам компания «СТРОЙПРОМСЕРВИС», нельзя не упомянуть о коттеджном районе «Новый посад». Помните, как в старину города прирастали посадами? «Новый посад», расположенный совсем неподалеку от «Шереметьевского квартала» и Рязани, является вот таким же «историческим» селением возле городской «стены».

Расположен поселок на участке площадью 500 гектаров. Уже сейчас здесь построено 22 коттеджа. В недалекой перспективе их количество увеличится до трех тысяч. Будет выстроена школа и детский садик, появятся кафе, магазины и спортивные площадки. Рядом разбит заказник, где в полувольных условиях обитают кабаны, олени, лоси и даже страусы. На Дядьковском затоне планируется обустройство лодочной станции.

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В планировке и строительстве «Нового посада» также нашел отражение СМАРТ-принцип, где каждый шаг подчинен осмыслению и комфорту.

Вместе с коттеджным поселком «Окские просторы» «Новый посад» станет, пожалуй, крупнейшей структурированной и по-европейски благоустроенной зоной частного жилья. Здесь можно будет не только укрыться от суеты большого города, но и погрузиться с головой в прекрасные видовые панорамы, открывающиеся с высокого берега на заливные окские луга.

Думайте на перспективу, развивайте в себе СМАРТ-принцип!

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Предъявив в офисе продаж компании «СТРОЙПРОМСЕРВИС» данную статью, вы получите скидку от 10 000 рублей в зависимости от типа выбранной квартиры (в СМАРТ-доме).

За 25 лет работы в строительной отрасли компания «СТРОЙПРОМСЕРВИС» ввела в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья. Более 5000 семей стали счастливыми обладателями новых квартир.

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