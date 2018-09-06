Почему рязанцы не смогли ездить на троллейбусе в Солотчу за 15 копеек

СЕГОДНЯ 08:03 2018-09-05T19:06:25+03:00

Так выглядела только что проложенная линия до пристани на Оке.

Сейчас в это трудно поверить, но по советским планам электрический транспорт должен был царить в городе и окрестностях

Изменить размер текста: A A

КОГДА ЛИНИИ ПРОТЯГИВАЛИ В ЛЮБУЮ ДАЛЬ

В будущем 2019 году рязанскому троллейбусу исполнится 70 лет. Первая «рогатая» машина с электродвигателем прошла по улицам города от железнодорожной станции «Рязань-2» до Ямской заставы (то есть нынешней Театральной площади) 6 ноября 1949 года, накануне отмечавшегося в те времена праздника революции.

Об электричестве в советские времена говорили как о «фундаменте социализма», а электротранспорт вдохновлял писателей-фантастов на повести о светлом будущем. Поэтому троллейбусам городские власти оказывали перворазрядное внимание. Не считаясь с затратами, линии проводов тянули в любую даль: например, к январю 1951 года маршрут №2 достиг военного городка в селе Дягилево. А в те времена это была не Рязань: село отстояло от границ города на 6 километров!

23 мая 1954 года газета «Сталинское знамя» сообщила: «Выполняя социалистические обязательства в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, рабочие, служащие и инженерно-технические работники управления троллейбуса… вчера закончили строительство новой троллейбусной линии по улице Свободы до пристани на Оке». Это был маршрут в нынешний Лесопарк (тогда его еще только высаживали). 3 километра сети установили всего за 20 дней.

Но дальше дорогу троллейбусу преградила река. Только в 1972 году, когда через Оку был построен высокий автодорожный мост, в головах стратегов рязанского горисполкома родился план: протянуть троллейбусную линию в Солотчу, ставшую «удаленной частью города». Надежда Чумакова однажды упоминала о такой мечте в интервью с корреспондентом столичной газеты, но тогда на все нужно было разрешение Госплана.

18 КИЛОМЕТРОВ, 2 ГОДА, 3 ПОДРЯДЧИКА, 15 КОПЕЕК

В 1987 году в Рязань прибыл новый первый секретарь обкома КПСС Леонид Хитрун. Главной его идеей была продовольственная программа увеличения производства молока, мяса и зерна, но как только она была написана, принята и отдана в работу, глава области попросил специалистов посчитать, дорого ли обойдется проведение троллейбусной линии до Солотчи.

Расчеты были сделаны. Оказалось, что со стройкой 18 километров сети можно справиться за два сезона, задействовав три подрядных организации, а себестоимость поездки горожанина от площади Свободы до сосновых лесов составила бы около 15 копеек (билет в городской троллейбус стоил тогда 4 копейки).

О первом троллейбусе на улицах Рязани написали 10 ноября 1949 года.

Но в 1991 году власть еще раз сменилась, а страна провалилась в экономический кризис – и рязанский троллейбус уже не совершил этот рывок на север. А со временем он и вовсе начал уступать позиции маршруткам. Если в начале 1990-х по городу ездило ежедневно до 220 машин, к 2017 году их стало примерно 130. Изношенность троллейбусного парка в прошлом году составляла около 73 %, а средний возраст троллейбусов –16 лет.

Если не принять никаких «прорывных мер» (вроде выделенных полос для ускоренного преодоления пробок), он вскоре исчезнет, как исчез рязанский трамвай. По данным на июль 2018 года, МУП «Управление рязанского троллейбуса» уже имело задолженность около 60 миллионов рублей. Погасить ее решили доходами от продажи городского имущества.

КАЖДОЕ УТРО И ВЕЧЕР – ПОЕЗДКА В ВАГОНЕ

Когда в СССР развивали транспортную систему, то в первую очередь думали о проезде трудящихся к месту работы. Поэтому после появления в Рязани (в 1959 году) нефтеперерабатывающего завода и Ново-Рязанской ТЭЦ начали соображать, как утром доставлять к проходным тысячи пролетариев, а вечером вывозить обратно домой. Началось с самого простого решения: по шоссе Энтузиастов (так тогда называли улицу Черновицкую) проложили рельсы, поставили на них тепловоз с тремя вагонами – и повезли нефтяников с паром и свистками.

Через пару лет железнодорожную линию перестроили, протянув над рельсами на высоте 4 метров провода. С января 1963 года от улицы Полетаева до нефтезавода стал регулярно курсировать по рельсам трамвай. Как линию, так и трамвайное депо построили в основном на средства этого предприятия, хотя продолжалась она в лучшие годы до самого комбината химического волокна (на 9,9 километра), обслуживая попутно рабочих «Центролита», нефтехимических трестов, ТЭЦ…

Троллейбусы в советском депо

Но решал ли полностью трамвай (стоимость проезда в нем равнялась 3 копейкам) транспортные вопросы рабочих? Нет, поскольку большинство рабочих жило не в районе Горрощи, а значит, после поездки на трамвае они должны были пересаживаться на какой-то другой вид транспорта.

«Обеспечить подавляющему рязанцев возможность переезда из дома на работу и обратно общественным транспортом без пересадок», – значилось в документе под названием «Основные направления социально-экономического развития», принятом Рязанским обкомом КПСС в 1976 году. Председатель горисполкома Надежда Чумакова при проектировании новых микрорайонов поручила предусмотреть возможность в ближайшем будущем прокладки рельсов из Горрощи в Дашково-Песочню.

Поручение выполнили – и затем около 30 лет улицы Татарская, Гагарина и Халтурина были заметно шире, чем нужно: вдоль них по оставленным широким газонам в будущем можно было протянуть трамвайную линию.

ТРАМВАЙ ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ

Увы, идее о превращении трамвая в полноценный городской транспорт не суждено было сбыться. Но спасти этот вид транспорта могло только продление маршрутов. Короткий же рельсовый путь по описанным выше причинам не смог конкурировать за пассажира с маршрутками – ведь они-то повезли рабочих Южного промузла без пересадок и в Песочню, и в Канищево, и на Московское шоссе.

В 2006 году был закрыт участок линии от ТЭЦ до завода «Химволокно», а 15 апреля 2010 года состоялся последний рейс трамвая. То, что он успел попасть в кино (в вагонах в 2006 году был снят ряд сцен телесериала «Воротилы»), осталось лишь слабым утешением.

Проект «Рязанский транзит», который предусматривал создание в нашем городе «кольца» движения современного скоростного трамвая (с перевозкой 15 тысяч рязанцев в час), также не пошел дальше обсуждений. Никто не высказался против, чиновники кивали – но инвестиций не нашлось.

В конце 2016 года бывшее трамвайное депо снесли, и сейчас на его месте строится больница скорой медицинской помощи.

Трамвай на разворотном круге у Полетаевского рынка в 1960-е годы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

6 апреля 2012 года, председатель комитета Государственной Думы по транспорту Евгений Москвичев на выездном заседании в Рязани сказал, что трамвайное сообщение в городе необходимо возродить. «Я думаю, что это будущее», – сказал он. С тех пор прошло больше 6 лет, депутат Москвичев заседает в новом составе Госдумы, но «настойчивых рекомендаций» из Москвы рязанским властям пока нет.

КСТАТИ

Рязань была единственным городом СССР, где в конце 1970-х произошло ДТП с участием двух трамваев: вагоны, двигавшиеся по встречным путям, на повороте задели друг друга выступающими ребрами.