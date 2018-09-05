Юным рязанцам выдадут 11 тысяч сертификатов дополнительного образования

СЕГОДНЯ 18:39 2018-09-05T18:39:26+03:00

Получить сертификат на посещения кружков и спортивных секций бесплатно имеют право... все категории семей! Фото: Иван ПРОХОРОВ

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С нового учебного года в Рязани стартует пилотный проект в сфере дополнительного образования. «Комсомолка» выяснила, кто из школьников имеет право на бесплатное посещение кружков и спортивных секций по новой программе.

«УЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖНЫ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ТАК, ЧТОБЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ИХ»

«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок – мне петь охота...» В наши дни эти наивные детские желания из стихотворения Агнии Барто выходят родителям в копеечку. Разнообразные секции растут в Рязани, как грибы после дождя: квиллинг, арт-терапия, робототехника... Словом, выбор богат – было бы время и деньги. На помощь приходит Министерство образования и молодежной политики Рязанской области. В этом году в регионе впервые опробуют экспериментальную модель «персонифицированного финансирования» в сфере дополнительного образования.

Как рассказала «КП» министр образования Ольга Щетинкина, проект реализуют в 15 районах области. Это Александро-Невский, Ермишинский, Касимовский, Чучковский, Клепиковский, Кораблинский, Пронский, Спасский, Старожиловский, Шацкий, Шиловский районы. Также новшество апробируют в Рязани, Касимове и Сасове.

Получить сертификат на посещения кружков и спортивных секций бесплатно имеют право... все категории семей!

– Сертификат – это целевые деньги, направленные исключительно на оплату обучения ребенка в кружках и секция. Родители самостоятельно решают, какого поставщика образовательных услуг выбрать. Учреждения в свою очередь должны организовать работу таким образом, чтобы родители и дети выбрали именно их, – отметила Ольга Сергеевна.

72 ЧАСА ЗА 3 МЕСЯЦА

Итак, сертификат представляет собой именной документ с идентификационным номером. Выдают его ребенку, а государство заплатит за его обучение. Документ гарантирует оплату кружка, независимо от того, какую секцию он выберет: муниципальную, частную, государственную.

Сертификат будут выдавать детям в возрасте от 5 до 18 лет. Для получения документа нужно успеть записаться до 30 сентября 2018 года на программы дополнительного образования. Для этого нужно воспользоваться электронной системой Навигатора дополнительного образования детей Рязанской области.

С 1 октября сертификаты начнут выдавать в автоматическом режиме, а именно высылать уведомления на указанный родителями электронный адрес.

В личном кабинете родителя на указанном выше портале Навигатора будет храниться вся важная информация о сертификате. Здесь можно проверить состояния счета, посмотреть историю списания средств.

В этом году сертификат будут выдавать рязанцам на три календарных месяца, начиная с 1 октября. Общий номинал составляет 72 часа. А это значит, по средним подсчетам, посещать кружки можно 2-3 раза в неделю.

По прогнозам Министерства образования и молодежной политики Рязанской области, в этом году в регионе ребятам выдадут 11 тысяч сертификатов. Продолжится ли программа в дальнейшем, пока не известно, поэтому не упустите свой шанс записать ребенка в кружок его мечты.