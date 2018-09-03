Заморозить, высушить, выжать: как сделать полезные заготовки на зиму?

СЕГОДНЯ 15:37 2018-09-03T15:41:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Наступила плодородная осень – самое время делать запасы на зиму. Всевозможные консервации уходят в прошлое, ведь соленья и варенья, увы, не в силах сохранить все полезные свойства свежих овощей и фруктов. На помощь приходит умная техника, которая к тому же значительно экономит время хозяек.

Шнек или диск?

Витамины, как известно, в огромных количествах содержатся в свежевыжатых соках. Сделать запас целебного напитка помогут соковыжималки. При выборе техники для начала стоит определиться с видом: центробежным или шнековым. Второй вариант немного дороже, но способен выжимать сок даже из зелени. При этом напиток не окисляется, выходит без пены и мякоти и обладает насыщенным вкусом.

Соковыжималка. Фото: Анастасия Кудряшова

– Шнековые соковыжималки могут работать без остановки до 20 минут, выдают большой объем сока и мало жмыха. В таком соке много витаминов, поэтому для заготовок вполне подходит, – поясняет консультант сети франчайзинговых магазинов «Элекс» Тимофей Саморуков.

Выбирая из традиционных центробежных соковыжималок, обращайте внимание на мощность. Повседневные модели на стакан сока для заготовок не подойдут. А вот агрегаты мощностью 1500 Вт вполне способны сделать солидные запасы.

– Среди среднего сегмента соковыжималок неплохо зарекомендовали себя Moulinex. Они дают чистый сок без мякоти и пены, благодаря очень мелкой сетке. За 5-7 минут способны выжать 3-4 литра напитка, – отмечает консультант.

Перемолоть большое количество фруктов способна белорусская соковыжималка «Беломо». А любителям заготовок по старинке подойдет соковарка по привлекательной цене, которая тоже представлена в «Элексе».

Хит продаж – классическая белорусская соковыжималка. Фото: Анастасия Кудряшова

Пастила и сухофрукты

Еще одним способом сохранить всю ценность урожая помогут электросушилки. В них можно заготовить овощи, фрукты, ягоды, грибы, мясо, рыбу и даже сделать пастилу.

В магазине «Элекс» представлен огромный выбор сушилок. Особой популярностью пользуются отечественные модели – «Чудесница», «Дива», Jarkoff.

Сушилки для ягод. Фото: Анастасия Кудряшова

– Большие сушилки идут нарасхват, еле успеваем пополнять склад. Людям нравится большие модели с высокими поддонами, в которых можно засушить большой объем урожая. Эти сушилки надежные – ломаться там нечему, – заверяет специалист «Элекса». – Для сравнения у китайцев не такой мощный нагреватель и пластик более дешевый.

Есть в ассортименте и более миниатюрные модели, но они подходят разве что для ягод. При выборе сушилки стоит смотреть не только на объем, но и на мощность.

И фарш, и сок, и салат

Сделать запасы мясных и овощных заготовок хозяйкам помогут электромясорубки. Стоит обратить внимание на модели с шинковками, которые позволяют тонко нарезать, например, капусту. Также интересны модели два в одном. Например, мясорубка-соковыжималка с керамическим шнеком шведской фирмы Element.

При выборе мясорубок стоит обращать внимание на фирму-производителя, мощность, функцию реверса. Оптимальная рабочая мощность 500-800 Вт, а пиковая – 1200-3000 Вт.

Предпочтение отдавайте корпусу из нержавеющей стали и кованым ножам – они прослужат дольше штампованных. А вот пластмассовый тип привода не всегда лучше металлического.

– Все привыкли думать, что металл лучше, потому что надежнее и прочнее. А если попадется кость? Пластиковая муфта просто сломается, и заменить ее не составит труда. А металлическая спровоцирует поломку двигателя, – рассказал специалист.

Мясорубки. Фото: Анастасия Кудряшова

Для приготовления 2-3 кг фарша достаточно мясорубки среднего класса.

– Мы рекомендуем мясорубки Moulinex, у них французская сборка и 2 года гарантии. С перерывами ее можно использовать и для заготовок. А вот китайские мясорубки похожи друг на друга и отличаются только дизайном. Стоит обратить внимание, например на Leran из нержавейки или Redmond с шинковочными дисками для овощей.

В ассортименте «Элекса» есть топовая мясорубка Panasonic, рассчитанная на малое производство. Ее конструкция внушает доверие, и при блокировке двигателя по разным причинам мясорубка автоматически выключается.

Ларь или камера?

Пожалуй, самый простой и надежный способ сохранить урожай почти свежим – заморозить его. Морозильного отсека в домашнем холодильнике, как правило, недостаточно, и если позволяет место, то проще всего приобрести морозильную камеру.

В торговых залах магазинов «Элекс» тянутся длинные ряды морозильных камер высотой от 85 см до почти 2 метров. Внешний дизайн камер не отличается от стандартного холодильника, а внутри они устроены почти одинаково – из выдвижных или распашных ящиков.

Особняком стоит морозильный ларь, внешне напоминающий витрину для мороженого. В него можно вместить гораздо больший объем продуктов, чем в камеру, но отсеков или ящиков в ларе нет. Объем такого «сундучка» – от 100 до 700 литров, а высота стандартная – 84-85 см.

Морозильный ларь. Фото: Анастасия Кудряшова

При выборе камеры обращайте внимание на размер, высоту, литраж и марку. Маленькие морозильные камеры начинаются с высоты 85 см и вмещают до 80 литров, то есть заморозить в них можно несколько ведер урожая. Средняя морозилка состоит из 5-6 ящиков и вмещает объем 150 литров. Большие камеры рассчитаны на 260-300 литров.

Морозилки как правило выпускают с низким электропотреблением, самым экономичным считается класс А++. Если бюджет позволяет, то предпочтительны морозилки с функцией «No frost».

В магазине «Элекс» представлены морозильные камеры Leran, Haier, турецкая марка Vestfrost, немецкий бренд болгарского производства Liebherr, а еще российский Pozis с двумя камерами, где можно хранить продукты при разных температурах.

КСТАТИ

В «Элекс» стартовала «Урожайная акция». О ее подробностях можно узнать здесь.