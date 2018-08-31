В РКБ «Глобус» идет на взлет карьера специалистов в возрасте 30+

СЕГОДНЯ 13:57 2018-08-31T14:00:55+03:00

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Традиция опекать молодых специалистов в РКБ «Глобус» – одна из самых важных, ее бережно хранят и поддерживают. За более чем 60 лет существования конструкторского бюро коллектив не один раз обновился, но благодаря системе наставничества удается передать ценные знания опытных сотрудников подрастающей смене. Вот и сейчас молодые специалисты выходят на передний план.

«О НАСТАВНИЧЕСТВЕ У НАС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ»

Первый значительный прием молодых кадров на предприятие произошел в начале 2000-х – после успешного выхода из кризиса 90-х. Среди первых молодых специалистов, принятых в «Глобус» после долгого периода «застоя», был Агафон Якушев. Уроженец Рязанского района в 2005 году он с успехом окончил радиотехническую академию по специальности «микроэлектроника и полупроводниковые приборы и устройства». По совету знакомых выпускник обратился в РКБ «Глобус», успешно выдержал собеседование и был принят на работу. Он стремительно поднялся по карьерной лестнице – от инженера до ведущего.

Молодым специалистом считается сотрудник до 35 лет, и в этом году Агафон Николаевич перешел этот рубеж. В свои 36 лет он уже начальник расчетной бригады – той самой, где начинал трудовой путь.

– Мне назначили в качестве наставника Виктора Николаевича Феоктистова. Он подробно объяснял специфику работы и производственных процессов, вводил в курс дела, подсказывал и всячески помогал. Он многое мне дал в первые годы работы, а затем я влился в рабочий процесс, начал работать самостоятельно, – вспоминает Агафон Якушев.

Сейчас Агафон Николаевич сам стал наставником для молодых.

– О наставничестве у нас исключительно положительные отзывы. В нашей бригаде активно передают свой рабочий опыт и знания молодой смене. Не могу даже припомнить фактов какого-то утаивания с целью повысить свою значимость, не уйти на пенсию раньше срока. Но и молодые кадры приходят хорошо подготовленными, с энтузиазмом участвуют в производственном процессе, быстро схватывают новое, выполняют поставленные задачи. Люди старшего возраста, пожалуй, не справились бы с нынешним объемом работы, а молодым легко дается нагрузка – остаются работать и сверхурочно, и даже в выходные.

В один год с Агафоном Якушевым на предприятие пришел его однокурсник Сергей Александрович Журин. Сейчас он – начальник научно-исследовательского радиотехнического отдела, где занимаются разработкой, отладкой и передачей в производство всей наукоемкой части комплексов.

ПОЛГОДА ВО ВЬЕТНАМЕ

Стремительно развивалась служебная карьера и у начальника расчетной бригады Руслана Петровича Тапилина. Уроженец Волгоградской области, выпускник сельской школы, в 2002 году он с успехом окончил Рязанскую радиотехническую академию. Помог привитый с детства отцом интерес к радиоэлектронике. Выпускника с красным дипломом сразу приняли на должность инженера в РКБ «Глобус».

– Учился на отлично и багаж знаний получил внушительный, но специфика работы требовала дополнительных умений. Помогли наставники Валерий Иванович Стручалин, Василий Алексеевич Кормашов, Владимир Максович Водотынский. Мне интересно было теорию переносить на практику. Успешно справился с первым техническим заданием, и мне доверили обслуживание аппаратуры у заказчика.

В 2005 году Руслана Петровича отправили в командировку в далекий Вьетнам, где он провел... полгода! Прошел своего рода боевое крещение и вернулся уверенным специалистом.

– В командировке ощущал ответственность за все предприятие, помогал решать для заказчика все сложные вопросы по эксплуатации нашей аппаратуры.

Служебный рост Руслана продолжился. Дважды фото молодого специалиста помещали на Доску почета, вручали денежные премии. По результатам аттестации он «перепрыгнул» через должностную ступень и получил 1-ю категорию, а вскоре стал ведущим инженером. Когда его руководитель и наставник Василий Алексеевич Кормашов ушел на пенсию, занял его должность. Став начальником расчетной бригады комплексного тематического отдела, принял в подчинение 8 человек, разных по возрасту, способностям, жизненному опыту. Молодому руководителю приходится учитывать способности и интересы каждого и поручать соответствующие задания.

– В коллективе мы поддерживаем атмосферу взаимовыручки, понимаем, что жизнь – это не только работа.

Когда-то наставляли его, а теперь пришло время самому помогать молодым. Среди его подопечных – магистр РГРТУ Алена Михайлова, которая совмещает работу и обучение на вечернем отделении.

– Ответственная, исполнительная, заинтересована в знаниях, сразу видно, что отличница, – отзывается о молодом специалисте наставник. – Если человек обладает такими качествами, то возможен быстрый карьерный рост. Когда видим увлеченность человека, даем рекомендации высшему руководству. Все в руках сотрудника!

«РАСТЕТ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА»

Среди молодых сотрудников – выпускники не только РГРТУ, базового вуза для «Глобуса», но и других высших учебных заведений. В 2006 году на предприятие пришел Сергей Викторович Панин – выпускник Рязанского филиала Московского государственного открытого университета, более известного всем рязанцам как политех. Полученная специальность привела его в технологический отдел. В качестве специалиста-технолога он курирует цеха, занятые обработкой металлов и других материалов на станках с ЧПУ. Сергей разрабатывает управляющие программы для фрезерных, токарных, гидроабразивных станков. Также в его должностные обязанности входит разработка технологических процессов для производимой на предприятии аппаратуры.

– Уже в первые две недели в «Глобусе» мне передали массу важных документов и знаний для работы. Мой предшественник, покидал бюро и хотел успеть поделиться своим опытом. В институте я получил обширные знания по предмету, но специфику осваивал уже на практике. Было нелегко, но меня хорошо приняли коллеги, помогали в работе. Я благодарен руководителю группы Вере Михайловне Заводчиковой за помощь в освоении технологии, – рассказывает Сергей Панин.

Сергей Панин трижды проходил курсы повышения квалификации. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

По результатам аттестации Сергей получил должность инженера-технолога 1-й категории. Трижды он проходил курсы повышения квалификации в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе освоил специфику работы эксперта-метролога. Полученные знания Сергей с успехом применяет на практике.

Когда-то учили его, а теперь пришло время делиться своим опытом. О подопечных наставник отзывается с воодушевлением. А выпускникам родного вуза помогать вдвойне приятно. Так, Сергей Панин наставлял выпускника политеха Александра Пахомкина.

– К нам приходят очень способные ребята, в основном с красными дипломами. Не могу не похвалить их – растет достойная смена, – говорит Сергей. – Да и нам предстоит еще долго работать. Меня устраивает абсолютно все – начиная от условий и содержания работы и заканчивая коллективом, отношением и зарплатой. Менять работу даже мыслей ни разу не возникало!

Трудовой путь начальника бюро в отделе главного технолога Максима Евгеньевича Повалихина – еще один пример успешной карьеры из числа специалистов 30+… Максим Повалихин окончил вуз в Костроме и начал трудовой путь в 2002 году на «Глобусе». Ответственному и способному специалисту на предприятии доверяют, и в последние годы на время отпуска он заменяет главного технолога. Помимо успехов в работе, специалист ярко проявил себя в общественной жизни. Он является зампредседателя профкома, а также возглавляет футбольную команду «Глобуса».

Нельзя не отметить заслуги и других представителей молодой смены, пришедшей на предприятие в 2000-е. Это главный конструктор Антон Александрович Трубников, начальник расчетной бригады Роман Викторович Серпиков, замначальника расчетной бригады Дмитрий Александрович Мишаков, начальник расчетной бригады Александр Григорьевич Гальцов, начальник отдела Евгений Владимирович Байкин, начальник расчетной бригады Дмитрий Сергеевич Кураев, замначальника расчетной бригады Владимир Игоревич Кулаков, начальник расчетной бригады Александр Валерьевич Кирилин.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ГЛАЗА ГОРЕЛИ»

Ежегодно на предприятие принимают молодых сотрудников, в том числе и выпускников, получивших образование обученных в рамках целевого обучения. Анкеты внимательно изучают не только в отделе кадров. Начальники подразделений обращают внимание на отметки в дипломе, определяют, подходит ли претендент по профилю и уровню знаний. Наконец, соискателя приглашают на собеседование и коллективно принимают решение о трудоустройстве.

– Главное, чтобы глаза горели, чтобы заинтересованность в профессии была! – говорят в «Глобусе». И таких примеров среди молодого пополнения немало.

Анатолий Чигин: «Могу сказать, что я получил работу мечты!». Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Так, четыре года назад в конструкторское бюро был принят выпускник радиоуниверситета по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» Анатолий Чигин, уроженец Пронска.

– Староста предложил мне попробовать пойти в «Глобус». Собеседование было серьезным, и я был очень рад, когда меня взяли на должность инженера. Мой наставник Агафон Николаевич Якушев с первых дней помогал в работе. Без его помощи ничего бы не получилось, ведь только теоретических знаний из университета обычно не хватает. Мне нравится заниматься разработками, могу сказать, что я получил работу мечты. А еще здесь стабильно, что особенно ценно в наше время, и оплата труда выше, чем на других предприятиях.

Хотя теперь Анатолий работает самостоятельно, он иногда обращается с вопросами к наставнику.

Виктор Котов помогает в наборе молодых специалистов. Фото: Марина РОМАНЕНКО.

Его однокурсник Виктор Котов тоже работает на предприятии четыре года, но уже участвует в агитационной программе по набору молодых специалистов, помогает проводить собрания в вузах и школах.

– Ходим на защиту дипломов, проводим собрания со второкурсниками. Предварительно оцениваем знания и личные качества будущих бакалавров. Скоро навестим студентов радиоуниверситета, которые сейчас на сборах в «Зеленом бору», расскажем о нашем предприятии, покажем продукцию. История «Глобуса» насыщенная, было много инженерных побед. Мы гордимся, что здесь работаем!

Инженер 1-й категории Виктор Котов заканчивает заочную аспирантуру, пишет диссертацию.

– Хочется развиваться – нельзя останавливаться на достигнутом, тем более предприятие поддерживает такое стремление. Надеюсь стать достойной заменой своему наставнику Владимиру Николаевичу Пешехонову. Он в свое время помог мне систематизировать знания, направлял в нужное русло.

На предприятии работает много династий и старожилов, и молодежь надеется повторить их путь.

– Нам работа нравится, и мы хотим, чтобы наше предприятие просуществовало еще очень долго. Все зависит от нас, молодых. Укрепляя противоракетный щит нашей страны, мы помогаем государству в текущей нестабильной ситуации в мире. Осознаем важность своей миссии, высокую ответственность. Понимаем, что необходимо выполнять работу качественно и в кратчайшие сроки, чтобы аппаратура работала надежно в любых условиях, и мы уверены, что справимся, – говорят молодые специалисты.

Верят в молодых и ветераны, многие из которых точно так же пришли в РКБ «Глобус» со студенческой скамьи, проработали здесь долгие годы, став одной семьей. Молодым инженерам и руководителям они желают сохранить и приумножить любовь к инженерной профессии, преданность к своему призванию, родному предприятию, ответственность за судьбу которого ложится на их плечи.

СОВЕТ МОЛОДЫХ

С массовым приходом молодежи на предприятие в 2015 году в РКБ «Глобус» создали Совет молодых работников. В жизни молодежи добавились новые краски: осенью проходит торжественное посвящение в сотрудники, зимой молодые участвуют в «Рязанском валенке» и семейном фестивале-ярмарке, ко Дню Победы обязательно навещают ветеранов, летом проходят туристические слеты с элементами КВНа, дважды в год спортивная команда принимает участие в спартакиаде среди предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Спортивные достижения – особая гордость Совета, и для всевозможных дипломов и кубков выделена большая витрина.

Молодые сотрудники, которые только что вышли из вуза, получают «подъемные» в размере месячного оклада, а также им предоставляют материальную «подушку безопасности» в виде гарантированного уровня зарплаты, не зависящего от финансового положения на предприятии. Словом, к подрастающей смене в РКБ «Глобус» относятся с заботой и вниманием.

На правах рекламы.