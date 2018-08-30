Шесть тысяч за сеанс массажа – и рассосется грыжа ваша

СЕГОДНЯ 17:01 2018-08-30T17:01:53+03:00

Корреспондент «Комсомолки» проверил на себе методы воздействия мошенников из медцентров и выяснил, как им противостоять

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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке – эта фраза уже многим набила оскомину. Однако многие забывают об этой простой истине. В подтверждение тому масса историй, как людей приглашали на бесплатные презентации, за посещение которых даже давали подарки, а потом они оказывались в кредитной кабале, имея на руках, мягко говоря, не совсем нужные вещи. Но особым цинизмом отдают попытки облегчить карман людей, спекулируя на проблемах их здоровья.

– Добрый день, Александр Николаевич, – пропел в трубке милый женский голос. – Вас приветствуют из медицинского центра «Х–здоровье» (название изменено). Мы приглашаем вас пройти бесплатную компьютерную диагностику вашего организма. Когда вам будет удобнее?

…А рука тем временем вбивала в строку поисковика на компьютере название фирмы и отзывы о ней. Их оказалось несколько, и все они были однотипными: пригласили, напугали страшными болячками, навязали услуг на огромную сумму, на которую тут же оформили кредит. Интересно! А почему бы не попробовать сходить? Тем более о проблемах своего организма я знаю и по мере их возникновения пытаюсь их ликвидировать, что называется, в зародыше.

От любых болезней – массаж!

Медицинский центр блистал чистотой. Ждать пришлось недолго – вскоре меня пригласили в кабинет к доктору. На стене висела пара плакатов о здоровом образе жизни. На кушетке лежат четыре зажима с электродами, у окна стол с компьютером. Вот и все оборудование.

– Какими болезнями страдаете? – интересуется врач.

Неожиданно! А я–то думал, мне о моих болезнях расскажут здесь…

Сделав беглые антропометрические замеры (поверх одежды!) врач попросил меня прилечь на кушетку. Поколдовала с электродами и через минуту врач выдала:

– Готово! У вас пониженный обмен веществ, мало воды в организме. Надо это менять.

При этом доктор ни словом не обмолвилась о содержании жира, мышцах, костной ткани. Такой вот биоимпеданс–лайт. Затем она озвучила результат скана позвоночника:

– У вас проблемы с тремя шейными и одним грудным позвонками. А они отвечают за работу таких–то органов.

Ну то, что эти позвонки не в порядке, я и так знаю – в данный момент как раз прохожу процедуры по их излечению. Но то, что они связаны с КОНКРЕТНЫМИ органами, слышу впервые. Кстати, если верить этому доктору, то проблемы у меня должны быть с теми органами, с которыми как раз все в норме.

– Мы можем вам помочь не только исправить ваш позвоночник, но и вылечить все другие ваши болезни! – радостно заявляет врач. – Потому что мы действуем не с помощью лекарств, а через внешнее воздействие – с помощью массажа, мануальной терапии, остеопатии. Мы вернем ваш организм в норму!

В том, что с помощью массажа и мануальной терапии можно вылечить многие (но не все!) заболевания опорно–двигательного аппарата, сомнений нет. Но как с их помощью устранить гипертонию и холецистит – для меня загадка.

Без медикаментов. Дорого

Настало время узнать цену на их услуги. Осторожно интересуюсь.

– Один сеанс массажа шейно–воротниковой зоны стоит 6000 рублей. Но поскольку надо делать курсом, то цена за сеанс будет ниже. Вы готовы?

Интересуюсь в интернете, сколько эта процедура стоит в Рязани. 400–600 рублей за сеанс. То есть за одну процедуру в этом медцентре просят столько же, как в других за курс из 10 сеансов. Эти расценки нельзя назвать даже московскими. В столице за подобные процедуры берут тысячу, максимум полторы. И ведь находятся люди, готовые платить в Рязани ТАКИЕ деньги.

– Вы же понимаете, что если проблемы с вашим здоровьем не решить сейчас, дальше будет хуже, а значит, лечение обойдется дороже, – пытаясь взять меня на испуг, уговаривает врач.

И тут же предлагают оформить кредит, если собственных средств в наличии у меня нет. Вежливо отказываюсь: перед тратой денег, да еще таких немалых, надо не семь, а сто раз прикинуть, а так ли это необходимо, и узнать, что предлагают другие организации. Если всегда соглашаться на первое предложение, можно в конце концов и без штанов остаться, так меня учили еще в детстве.

Вставь в душу стержень!

Как же выживают – а некоторые, кстати, и процветают – подобные организации? Судя по отзывам, попадают в их ловко расставленные сети и здоровые, и больные, и молодые, и старые. «Обнаруженные» болезни у всех разные, а итог визита в медцентр один – ввели в заблуждение, навязали ненужные услуги или вещи. Почему это происходит?

– Все люди внушаемы, – говорит врач–психотерапевт Юрий Тихонов, – мера внушаемости у каждого человека разная и зависит от различных ситуативных и личностных факторов. К личностным факторам, повышающим уровень внушаемости, относятся тревожность, неуверенность в себе, невысокая самооценка, зависимость, повышенная впечатлительность и эмоциональность, неумение логически и рационально мыслить. Внушаемость может повышаться от ситуативных факторов: состояния стресса, дефицита времени, утомления, группового давления, условий неопределенности. Важное место занимает авторитет воздействующей личности.

То есть, если человек изначально входит в «группу риска», то стоит его поставить в определенные условия – и жертва готова расстаться со своими деньгами. Особенно тяжело противостоять групповому давлению – ведь еще больше столетия назад великий немецкий философ Фридрих Ницше говорил, что в толпе человек теряет разум, и его подбирает кто–то другой.

Есть еще один фактор – возрастной. По словам психотерапевта, повышенная внушаемость больше всего свойственна детям дошкольного и младшего школьного возраста, а также пожилым людям. Недаром же говорят, старый – что малый. На уровень внушаемости влияет опыт и уровень образования – чем он выше, тем человек более критично ко всему относится.

Можно ли противостоять попыткам внушения? Вполне!

– Внушаемость человека обусловлена эволюцией, – продолжает Юрий Юрьевич, – так как необходима для восприятия информации. Благодаря этому человек адаптируется, усваивает информацию, обучается. Замечено, что люди с высокой внушаемостью легче и быстрее воспринимают информацию, поэтому профессиональные навыки приобретают легче.

Если же вы попали в категорию людей, подверженных повышенному внушению, психологи рекомендуют ряд мер, которые могут быть полезными при несогласованных воздействиях: не принимать решения в слишком короткие сроки, иметь больше информации, находиться в состоянии физического комфорта.

В общем, если у вас нет внутреннего «стержня», и вы входите в группу риска, все предложения о бесплатных обследованиях, презентациях чудо–товаров и тому подобное лучше игнорировать. Если вы способны критически мыслить – можете посетить, вам, скорее всего, хуже не станет, да еще и возможно получите какой–нибудь небольшой подарок. Дело за вами!

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Год назад сотрудники рязанской полиции накрыли фирму, представители которой, используя методы нейролингвистического воздействия, продавали доверчивым гражданам косметику по баснословным ценам. Было возбуждено уголовное дело, в настоящее время идет следствие.

В ТЕМУ

Представители медцентров сначала звонят потенциальному клиенту (жертве?) и только потом приглашают. Откуда они узнают номер и имя человека? Скорее всего, из данных, оставленных вами в интернете. Так что если не хотите, чтобы к вам лезли с ненужными предложениями – постарайтесь не афишировать свое имя, адрес и телефон.