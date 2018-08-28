Кто в Рязани будет заниматься спасением людей?

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-28T13:57:12+03:00

Сотрудники аварийно-спасательной службы на себе вытаскивают рязанку во время кадомского наводнения в 2012 году.

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В начале лета сотрудники Рязанской аварийно-спасательной службы записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. В нем спасатели сообщили о том, что их руководитель с 2013 года «недобросовестно» выплачивал им зарплату, а над самой службой нависла угроза сокращения.

Тогда это обращение в эфир Прямой линии президента не попало, и тема отошла на второй план. До тех пор пока 7 августа на сайте правительства Рязанской области не опубликовали проект постановления об аварийно-спасательной службе региона. Согласно нему штат организации сократится более чем в два раза. Если раньше в составе отряда были 23 спасателя и один кинолог, то теперь останутся 2 управленца и 10 спасателей. Мера эта, как поясняют в региональном правительстве, необходимая и давно уже назревавшая, которая в итоге призвана усилить аварийно-спасательную службу.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ВСЕХ ЗАМЕНИТ

После того как появилась официальная информация о сокращении службы, с коллективом встретился начальник Главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин. Он объяснил, что в регионе в 2019 году запускают аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», и под данную программу будут выделяться рабочие места.

– Из разъяснений Сурина стало понятно, что нас хотят заменить комплексом, который по сути является средством по сбору, мониторингу и обработке информации, но никак не средством спасения людей, – рассказал корреспонденту «Комсомолки» спасатель Андрей Березин. – А нашей непосредственной работой будут заниматься пожарные. Они хоть и профессионалы своего дела, но их основной вид деятельности связан с тушением пожаров и спасением людей именно из огня, а не при ЧС.

Ликвидация последствий обрушения здания. Поляны 2017 год.

По словам Андрея Березина, задачи, которые выполняет аварийно-спасательная служба, значительно шире и многограннее:

– Отряд несет огромную социальную нагрузку, оказывая помощь людям в различных непредвиденных ситуациях. Нам осталось непонятно, как пожарные смогут заменить спасателей, когда, со слов того же Александра Сурина, в пожарных частях большая нехватка кадров? Более того, по опыту совместной работы с подразделениями пожарных мы отмечаем, что и дежурные караулы при тушении сильных пожаров прибегают к помощи спасателей, к примеру, для вскрытия дверей горящих квартир.

ПОЖАРНЫЕ СПРАВЯТСЯ!

Пытаясь разобраться в ситуации, мы обратились за разъяснением в правительство Рязанской области и получили подтверждение – часть обязанностей спасателей теперь перейдет в должностные инструкции сотрудников МЧС.

В своем ответе нашему изданию начальник Главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин перечислил состав структурных подразделений ГУ МЧС по региону, сообщив, что их сил будет вполне достаточно в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

– Действующие формирования федерального, областного и муниципального уровней позволят реализовывать задачи, определенные Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», и обеспечивать постоянную готовность к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Рязанской области, – говорится в официальном ответе.

На вопрос издания о том, будут ли трудоустроены оставшиеся без работы специалисты, нам ответили, что «при проведении организационно-штатных мероприятий высвобождаемым работникам ГКУ РОПСС будут предложены имеющиеся вакансии. Процедура сокращения сотрудников, в случае их отказа от предложенных должностей, будет осуществляться в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации».

ЧС ПО РАСПИСАНИЮ

В частной беседе сотрудники аварийно-спасательной службы сетуют, что стали жертвами собственной «смелости», так как пытались отстаивать свои трудовые права. Сегодня, по их словам, в судах находится 15 дел по неполностью выплаченной зарплате. Кроме того, суд первой инстанции подтвердил, что специальная оценка условий труда была проведена с грубым нарушением трудового законодательства.

Вольеры кинологической службы давно пусты.Фото: Константин МОГИЛИН

Еще до официальной публикации законопроекта была практически полностью ликвидирована кинологическая группа отряда. Сегодня в ней остался лишь один расчет вместо пяти работавших ранее.

– Оставшийся кинологический расчет и два переданных в поисково-спасательную службу на воде не могут при существующем 12-часовом рабочем графике оперативно реагировать на возможные ЧС. Видимо, в Главном управлении МЧС по Рязанской области считают, что в ночное время кинологи не нужны, а ЧС случаются исключительно днем. Однако я, как спасатель с 20-летним стажем работы, осмелюсь утверждать обратное, – заявил Андрей Березин.

Несомненно, АПК «Безопасный город» и «Система – 112» станут серьезным вкладом в безопасность жителей региона. Однако со своей стороны мы надеемся, что опытных спасателей, стаж работы которых превысил 20 лет, все же сохранят в штате обновленной организации. Ведь в самую трудную минуту нашей жизни мы можем надеяться только на то, что помощь придет вовремя.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Для того чтобы читатели поняли, какие спасатели могут попасть под сокращение, Андрей Березин рассказал об одном случае во время ликвидации последствий взрыва многоквартирного дома в 1-м Осеннем переулке в Рязани:

– В комнате, в которой были завалены живые люди, работали всего-навсего только шесть человек: четверо спасателей, среди которых я и двое пожарных. Получилось, что люди оказались замурованы в пространстве, образованном упавшими друг на друга плитами. Вытаскивать людей нужно было очень осторожно, без спешки, иначе плиты могли рухнуть, накрыв и их, и спасателей. При этом сотрудники МЧС, которые должны будут спасать людей в случае нашей ликвидации, стояли как вкопанные, боясь даже пошевелиться. Когда мы выводили спасенных с верхних этажей, то увидели, как много в подъезде стояло пожарных. Их ряд растянулся на лестнице наверное до четвертого или третьего этажа, и все они просто стояли. Когда уже после всего я встретился с парнем, которого мы вытащили из-под завалов, он рассказал, как был поражен тем, что откапывали его только два человека, в то время когда весь подъезд был заполнен людьми.

СПРАВКА «КП»

Аварийно-спасательная служба входит в состав государственного учреждения «Рязанская областная противопожарно-спасательная служба». Сотрудники аварийно-спасательной службы привлекаются для ликвидации последствий ДТП, пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.