2018-08-29T17:50:10+03:00
Общество

Метрологическую лабораторию РНПК оснастили высокоточными средствами измерений

Новое оборудование позволило повысить уровень промышленной безопасности установок завода
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Для комфортной работы под рукой у специалистов находится весь объем оборудования и эталонов для поверкиДля комфортной работы под рукой у специалистов находится весь объем оборудования и эталонов для поверки
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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», укомплектовала метрологическую лабораторию высокоточными средствами измерений. Новое оборудование служит для поверки, калибровки и ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики завода и способно значительно повысить уровень промышленной безопасности за счет большей достоверности измерений в технологическом процессе.

Всего закуплено 8 метрологических стендов в виде персональных рабочих мест. Для максимально комфортной работы и легкого доступа к оборудованию под рукой у специалистов находится весь объем оборудования и эталонов для поверки, калибровки и ремонта КИПиА завода. Основу составляет программное обеспечение, которое позволяет автоматически фиксировать результаты калибровки и формировать протокол с результатами.

– Появление новых высокоточных приборов в лаборатории позволило автоматизировать ряд процессов, а также сократить время подготовки к поверке средств измерений, а их на предприятии эксплуатируется более 45 тысяч, точность эталонного оборудования позволяет проводить поверку большего количества приборов, – пояснил нам главный метролог РНПК Игорь Халецкий.

В текущем году РНПК также планирует завершить модернизацию информационной системы метрологической базы. Данные улучшения позволят вывести работы по поверке, калибровке, ремонту и обслуживанию приборов и средств автоматизации на более качественный уровень «цифрового завода».

Всего закуплено 8 метрологических стендов в виде персональных рабочих мест

Всего закуплено 8 метрологических стендов в виде персональных рабочих мест

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