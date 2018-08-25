Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе М5 в Рязанской области
ДТП с 4 погибшими в Рязанской области.Источник: vk.com/rzn_life_vk
В субботу, 25 августа, около 9 часов утра на 263 километре трассы М5 в Шиловском районе случилось трагическое ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Автомобиль BMW столкнулся с грузовиком MAN, а затем загорелся. В результате аварии все четыре человека, находившихся в легковушке, в том числе ребенок, погибли. Водитель большегруза получил травмы и был госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Другие обстоятельства аварии и личности погибших устанавливаются. Автомобиль BMW полностью уничтожен огнем.
Движение транспорта по трассе М5 в Шиловском районе из-за ДТП не прекращалось.