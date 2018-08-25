2018-08-25T12:08:48+03:00
Происшествия

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе М5 в Рязанской области

Легковушка BMW сгорела после столкновения с грузовиком MAN [видео]
Константин МОГИЛИН
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ДТП с 4 погибшими в Рязанской области.Источник: vk.com/rzn_life_vk

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В субботу, 25 августа, около 9 часов утра на 263 километре трассы М5 в Шиловском районе случилось трагическое ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль BMW столкнулся с грузовиком MAN, а затем загорелся. В результате аварии все четыре человека, находившихся в легковушке, в том числе ребенок, погибли. Водитель большегруза получил травмы и был госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Другие обстоятельства аварии и личности погибших устанавливаются. Автомобиль BMW полностью уничтожен огнем.

Движение транспорта по трассе М5 в Шиловском районе из-за ДТП не прекращалось.

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