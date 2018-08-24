2018-08-24T17:45:14+03:00
Общество

В субботу пассажирский транспорт в Рязани пустят в объезд площади Ленина (график)

Движение автобусов и троллейбусов изменят с трех дня
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По площади транспорт пустят по окончании праздника – с 22.30По площади транспорт пустят по окончании праздника – с 22.30
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В субботу, 25 августа, на площади Ленина пройдет концерт, посвященный 300-летию со Дня образования полиции, здесь же наградят победителей и призеров Чемпионата МВД России и по автомобильному многоборью. Перед торжественной частью – в 18.00 – на площади начнется экстремальное авто-шоу: чудеса водительского мастерства покажет пилотажная группа «Каскад».

Поэтому с 15.00 до 22.30 движение пассажирского транспорта изменится и будет организовано по следующей схеме:

Троллейбусы:

№1 из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина и обратно

№3 следуют от конечной «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой ул., пл. Мичурина, ул. Маяковского. Две машины будут курсировать по укороченному маршруту – от остановки «Городская больница №11» до площади Свободы

№5 (наружный) от конечной «ул. Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина с разворотом на пл. Театральная, далее через пл. Мичурина, по ул. Маяковского, Первомайскому проспекту и по своему маршруту

№5 (внутренний) следуют по направлению «ул. Строителей» - «ул. Дзержинского» - «ул. Строителей»

№6 – на время праздника отменен

№8 в прямом и обратном направлении между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по ул. Маяковского, пл. Мичурина, ул. Горького, Новой ул., на остальных участках по своему маршруту

№10 из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, пл. Мичурина, ул. Есенина с разворотом на пл. Театральная и обратно.

Муниципальные автобусы:

№1 от конечной «Психбольница» до остановки «Радиоуниверситет» по своему маршруту (в обоих направлениях), далее по ул. Дзержинского, Первомайскому проспекту, через пл. Победы, по ул. Чкалова и обратно по Первомайскому проспекту и ул. Дзержинского

№№7, 11, 13, 17 и 21 следуют в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Дом художника» и «пл. Театральная» через площадь Мичурина по улицам Маяковского, Есенина, далее по своим маршрутам

№№18 и 23 следуют от остановки «Гостиница Первомайская» по улицам Каширина, Семинарская (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Коммерческие маршруты:

№№31, 47, 49, 53, 66 и 68 в прямом и обратном направлении на участке между остановками «Цирк» и «Гостиница Первомайская» следуют по улицам Семинарская, Каширина, Первомайский проспект, далее по своим маршрутам

№№65, 75 и 99 следуют со стороны пл. Свободы по улицам Семинарская, Каширина, Первомайский проспект, далее по своим маршрутам. В обратном направлении от остановки «Гостиница Первомайская» по улицам Каширина, Семинарская, далее по своим маршрутам

№87 следуют от остановки «Цирк» по улицам Семинарская, Каширина, Первомайский проспект, далее по своему маршруту

№48 от конечной «ТЦ Круиз», а также в обратном направлении следуют по ул. Есенина, через пл. Мичурина, ул. Маяковского, далее по своему маршруту

№№77 и 91 следуют в прямом и обратном направлении через пл. Мичурина, по улицам Маяковского и Есенина, далее по своим маршрутам

№41 при движении со стороны Соборной пл. следуют по улицам Семинарской, Каширина, далее по своему маршруту. В обратном направлении по тем же улицам, далее по своему маршруту

№№57, 73, 88 и 98 следуют на участке пути от остановки «пл. Театральная» до остановки «Дом художника» по ул. Есенина, через площадь Мичурина, ул. Маяковского, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении.

Подробный график перекрытий движения в этот день здесь.

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