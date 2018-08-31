2018-08-31T16:26:39+03:00
Общество

Пятерых чиновников рязанского минтранса обвинили в получении взяток на 7 миллионов рублей

За приемку отремонтированных дорог «Рязаньавтодор» предоставлял им автомобили с личным водителем.
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За машину с личным водителем чиновники закрывали глаза на качество дорог, хотя по ним же и будут ездить.За машину с личным водителем чиновники закрывали глаза на качество дорог, хотя по ним же и будут ездить.Фото: Мария ЛЕНЦ
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28 августа стало известно о завершении расследования резонансного дела, в котором замешаны чиновники регионального министерства транспорта и автомобильных дорог и ОАО «Рязаньавтодор». «КП»–АЗС» постаралась выяснить подробности.

КАЧЕСТВО РЕМОНТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

Напомним, громкое дело в отношении рязанских дорожников следователи возбудили 1 марта 2017 года. Тогда суд отправил бывшего гендиректора ОАО «Рязаньавтодор» Сергея Горбунова под домашний арест, где он провел в общей сложности шесть месяцев. Следователи обвинили Сергея Горбунова в даче взятки через посредника руководителю отдела регионального минтранса. Последний занимался приемом отремонтированных или построенных дорог, проверял качество дорожного покрытия. Стоит уточнить, что собственником «Рязаньавтодора» является региональное министерство имущественных и земельных отношений. Эта старейшая в регионе дорожная организация существует 80 лет!

На днях расследование завершилось. По его итогам бывшему директору ОАО «Рязаньавтодор» предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). В качестве наказания в худшем случае ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также к ответственности намерены привлечь пять должностных лиц регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. В зависимости от роли каждому из них инкриминируют части 5 или 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки» в крупном и особо крупном размерах). Максимальное наказание – также 15 лет тюрьмы.

Как пояснили следователи, из пятерых чиновников только двое покинули посты, остальные и сегодня занимают прежние должности в министерстве.

Дороги в Рязанской области ровностью не отличаются. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дороги в Рязанской области ровностью не отличаются.Фото: Мария ЛЕНЦ

«СЛЕДСТВИЕ ПРОХОДИЛО С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ»

В ходе расследования выяснилось, что преступления произошли с 2012 по 2016 годы. В них замешаны двое замначальников одного из отделов минтранса и трое специалистов того же отдела, которые проверяли качество выполненных подрядчиком работ по ремонту, строительству и обслуживанию дорог. Пока приговор не вынесен, следователи не называют фамилии обвиняемых.

По данным следствия, чиновники получали «подарки» не деньгами, а бессрочным пользованием автомобилями с личным водителем. Шоферами они назначали знакомых или родственников, что значительно осложнило работу следствия. Машинами чиновники пользовались как в служебных, так и в личных целях. При этом «благодетель» оплачивал водителям работу, покупал топливо, тратился на техобслуживание и ремонт машин. Всего на эти цели потрачено более семи миллионов рублей.

Посредники и бывший гендиректор «Рязаньавтодора» добровольно сообщили о фактах передачи взяток по четырем эпизодам. В отношении них прекратили уголовное преследование по этим эпизодам.

Следователи допросили более 50 свидетелей, провели судебную экспертизу, изучили кипы финансовой документации – словом, собрали достаточно доказательств. На имущество обвиняемых наложили арест.

– Следствие проходило с определенными трудностями, поскольку не все обвиняемые признали свою вину. Водителями были их родственники и знакомые, которые не спешили рассказывать о выявленных следователем преступлениях. Но благодаря грамотно спланированной деятельности следователь смог собрать достаточную доказательную базу, подтверждающую установленные обстоятельства совершения преступления, – сообщили «КП»–АЗС» в пресс–службе регионального управления СК РФ.

Прокуратура Рязанской области направила уголовное дело в суд. «КП»–АЗС» будет следить за развитием событий.

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