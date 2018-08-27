Здравница в заповедном уголке Рязанщины

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-27T15:32:02+03:00

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Четыре «кита» санаторного дела

Оздоровительный комплекс «КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ» расположен в Рязанской области в двух районах – в потрясающей по красоте рязанской Мещере, недалеко от города Касимова и в селе Ясенок Ухоловского района. Санаторий и база отдыха на высоком берегу Оки с уютными коттеджами и большим санаторно-курортным комплексом готовы принять одновременно 300 человек. Второй санаторий на 80 мест в селе Ясенок создан для душевного, размеренного отдыха у зарыбленного пруда, в тиши берез и кленов.

Комфортные условия проживания, медицинские программы различного формата, великолепная природа и культурный досуг – все это делает «КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ» флагманом оздоровительного отдыха нашего региона и привлекает не только рязанцев, но и жителей сопредельных областей и других регионов России. Это прекрасное место для восстановления здоровья и реабилитации после болезни, профилактики заболеваний.

– Санаторное дело держится на четырех больших «китах», – говорит главный врач санатория Ольга Громова. – Во-первых, это обустройство и сервис. Его уровень стандартизирован так же, как обслуживание и обустройство в гостинице. Во-вторых – лечение и диагностика, которые необходимо проводить на самом современном уровне. Третье – питание. Оно должно быть рациональным и сбалансированным, хорошо оформленным и с высокими вкусовыми качествами. И, наконец, последнее – культурно-досуговое обеспечение. Оно должно удовлетворить все более возрастающие потребности людей, прибывающих в санаторий для лечения и отдыха.

Оздоровительный эффект с гарантией

Комплекс «КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ» – многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение, оснащенное новейшим современным оборудованием, использующее также существующие естественные и искусственные физические факторы в лечении пациентов.

Сейчас отдается предпочтение как раз многопрофильным санаториям, где диагностические и лечебные возможности позволяют пациентам справиться с проблемами здоровья. К примеру, в санатории «КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ» существует 14 направлений. Это заболевания сердца и сосудов, легких, центральной и периферической нервной систем, эндокринные расстройства, заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, половой сферы, почек, спа-программы. Объем лечебных процедур – более 130 видов, имеется диагностическая база – клинико-биохимическая лаборатория, функциональная и ультразвуковая диагностика.

Мягкий, умеренно-континентальный климат Мещеры, помогает получить гарантированный положительный оздоровительный эффект

Мягкий, умеренно-континентальный климат Мещеры, использование водолечения, грязелечения, физиотерапии с приборами нового поколения дают возможность получить гарантированный положительный оздоровительный эффект.

Особенная гордость

Среди всех направлений лечения пациентов Ольга Громова выделяет грязелечение.

– В нашем санатории используется известная в России более 50 лет и единственная по своим свойствам сапожковская торфяная высококислая грязь, – отмечает Ольга Васильевна. – Исследования показали, что наша грязь обладает антибактериальными свойствами, оказывает тепловое и химическое действие, обладает выраженным обезболивающим и противоотечным действием, уменьшает воспалительный процесс, улучшает питание и восстановление поврежденных тканей, участвует в формировании оболочек нервов. Показания для применения грязи очень обширны; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, последствия травм опорно-двигательного аппарата и реабилитация после операций на костях и суставах, заболевания периферической нервной системы, болезни органов дыхания, пищеварения и другие.

Для досуга отдыхающих имеются магазин, детская площадка, роскошная беседка с фонтаном, пляж с прокатом катера, лодки, катамараны, плавучая русская баня, экскурсионная и развлекательная программы, отдельно расположен большой спортивный комплекс и прекрасный ресторан.

Оздоровительный комплекс «КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ» 8 (49131) 3-40-36, 8 (961) 010-04-21. kasimovskie-zori.ru и касимовские-зори.рф

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лицензия ЛА-62-01-001808 от 7 марта 2018 года.

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