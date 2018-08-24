Рязанские полицейские лидируют в чемпионате МВД по автомобильному многоборью

СЕГОДНЯ 21:59 2018-08-24T21:59:57+03:00

Экипажам приходилось не только ездить по автодрому, но и бегать стометровку до финиша. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Соревнования по маневрированию легковых автомобилей прошли 24 августа на автодроме у села Шумашь

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С 22 августа в Рязани проходит 7-й чемпионат Министерства внутренних дел России по автомобильному многоборью. За призы приехали бороться команды полицейских из 67 регионов России – от южных кавказских до далеких сибирских.

Приветствие встречало участников автомобильного многоборья у въезда на автодром в районе Шумаши.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Начальные этапы многоборья были пройдены спортсменами-полицейскими накануне. Рязанская команда после них вышла на первое место по полученным баллам. 24 августа был проведен этап, на котором экипажи полицейских должны были показать на автодроме искусство скоростного маневрирования.

Время от старта до финиша каждого экипажа тщательно фиксировалось секундомером.Фото: Владимир ФРОЛОВ

На трассе, подготовленной для прохождения, спортсменов ждало немало испытаний: маневрирование между столбиками прямым и задним ходом, прохождение «восьмерок», крутые повороты, ювелирная парковка на ограниченном пространстве. Первые и последние 100 метров этапа экипаж из двух полицейских должен был пробежать на скорость.

Зрители из разных регионов России следили за скоростным маневрированием.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Рязанское управление МВД на этом этапе представляли Эдуард Филькин и Андрей Сергеев.

– Я участвую в этих соревнованиях уже не впервые, – признался Филькин, – а вот для моего напарника это дебют. Мы много тренировались, для чего нам специально выделяли время здесь, на автодроме. В результате нам сегодня удалось выступить достойно, рязанская команда в общем зачете осталась лидерами соревнований.

На старте – рязанский экипаж: Эдуард Филькин и Сергей Андреев.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Зрители, живо интересовавшиеся результатами выступлений команд, поддерживали соревнующихся криками и аплодисментами. Добрую половину из них составляли коллеги спортсменов – сотрудники органов внутренних дел.

Чемпионат закончится 25 августа, награждение победителей и показательные выступления автомобилистов пройдут в центре Рязани, на площади Ленина в 18:00.

Автомобиль с наклейками "Управление МВД России по Рязанской области" на трассе.Фото: Владимир ФРОЛОВ

Зрители живо интересовались результатами спортсменов-автомобилистов.Фото: Владимир ФРОЛОВ

После прохождения трассы рязанцами об этом в расписании была сделана пометка.Фото: Владимир ФРОЛОВ

У рязанского экипажа после окончания соревнования было взято видеоинтервью.Фото: Владимир ФРОЛОВ