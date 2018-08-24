В коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово начались активные работы по благоустройству
ОБЗОР КОТТЕДЖНОГО ПОСЁЛКА "СКАЗКА В ЛЕСУ" АЛЕКАНОВО - АВГУСТ 2018г..https://youtu.be/Ivp_T28hdqw
«Сказка в Лесу» Алеканово – это коттеджный поселок с продуманной инфраструктурой, расположенный в 12 минутах от города, собственный лес на каждом участке, закрытая территория.
«На протяжении месяца в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово активными темпами производятся работы по устройству дорог и планированию детской площадки. На данный момент, на улицах Любимой и Живописной подготовлено дорожное полотно для отсыпки щебня, также параллельно ведутся работы на соседних улицах» - сообщил руководитель проектов малоэтажного строительства компании «Мармакс».
Как сообщает пресс-служба компании, на земельные участки в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алекановов период с 20.08.2018г. по 20.09.2018г. действует специальное предложение. Приобретая собственный земельный участок вы получаете не только особые условия комфорта, но экономите до 100 000 рублей. Количество участков, участвующих в акции ограничено.
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