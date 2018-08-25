Водители-асы из пилотажной группы «Каскад» показали в Рязани совершенно новый трюк

СЕГОДНЯ 22:50 2018-08-25T23:48:02+03:00

Автомобили движутся так близко друг с другу, что даже малейшая ошибка недопустима Фото: Владимир ФРОЛОВ

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В течение нескольких дней в Рязани проходит чемпионат МВД России по автомобильному многоборью. Вечером в субботу, 25 августа, на площади Ленина полицейские устроили для всех горожан автомобильное шоу с показательными выступлениями асов из прославленной на всю Россию столичной пилотажной группы «Каскад».

Группа мотоциклистов маневрирует на рязанской площади совершенно синхронноФото: Владимир ФРОЛОВ

Начали с того, что считается у профессионалов «самым простым» – проезда одного строя мотоциклов сквозь другой, пропуске мчащимися автомобилями встречных.

Подъём мотоцикла на заднее колесо – для виртуозов не слишком сложный элементФото: Владимир ФРОЛОВ

Затем были продемонстрированы более сложные навыки – проезд автомобиля весом более тонны на двух колесах, в том числе в непосредственной близости от стоящего человека или между двумя другими следующими почти бок о бок автомобилями. Или, например, управляемые заносы тормозящих автомобилей с разворотом на 180 или 360 градусов.

Мотоциклист на заднем колесе и автомобиль в управляемом заносе с разворотомФото: Владимир ФРОЛОВ

Мотоциклисты ездили то на одном заднем колесе, то не касаясь руками руля, то сидя в седле задом наперед, то стоя на нем и жонглируя теннисными мячиками (мячики в конце выступления полетели в толпу зрителей у ограждения).

Ездить на мотоцикле подготовленные спортсмены могут даже без рукФото: Владимир ФРОЛОВ

Ещё один номер – маневрирование на мотоцикле в положении лёжаФото: Владимир ФРОЛОВ

Трюк, который был разработан группой «Каскад» совсем недавно и показан в Рязани ВПЕРВЫЕ – проезд автомобиля «на боку» во время которого «пассажир» отвинчивает колесо и демонстрирует его зрителям, а затем устанавливает на место.

Новый потрясающий трюк: колесо снимается во время движения автомобиляФото: Владимир ФРОЛОВ

Снятое колесо полицейский демонстрирует зрителямФото: Владимир ФРОЛОВ

В конце шоу тысячи зрителей понаблюдали за постановочным задержанием «мотохулигана» – с погоней и стрельбой. А затем по площади стоящими на автомобилях полицейскими были торжественно провезены флаги России и Рязани.

Полицейские торжественно провезли по площади флаги России и РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ

КСТАТИ

На автомобильном шоу состоялось награждение победителей чемпионата МВД России по автомобильному многоборью. Один из двух лучших результатов по знаниям правил дорожного движения показал рязанский полицейский Эдуард Филькин. Он же в паре со своим коллегой Сергеем Андреевым стал лучшим в испытаниях по бегу со стрельбой. В итоге полицейские Рязанской области стали одними из победителей чемпионата, заняв первое место во второй общекомандной группе.