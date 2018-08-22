Как благоустроить древние города: лучшие специалисты России поделились с рязанцами передовым опытом

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-22T15:43:59+03:00

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17 и 18 августа в рамках I Международного форума древних городов прошел образовательный проект «Школа». В течение двух дней в специально установленном на Лыбедском бульваре шатре лучшие специалисты по урбанистике, культуре и планированию общественных пространств прочитали свои лекции о настоящем и будущем наших городов.

Доступно о сложном

Как поделился с корреспондентом «Комсомолки» куратор «Школы» Никита Астахов, главной задачей площадки в первую очередь было рассказать о том, как жить современным людям в древних городах:

- Города хоть у нас и древние, люди живут в них современные, поэтому задачи перед ними стоят соответствующие. Самарский журналист и идеолог фестиваля «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков, открывший лекционный марафон, по сути, задал лейтмотив тематике всей площадки. На примере придуманного им фестиваля он рассказал, как развиваться, сохраняя историческую среду.

Научно-популярные лекции, прочитанные в течение двух дней, были интересны не только специалистам по этой теме, но и людям, увлеченным урбанистикой, и просто горожанам, любящим свой город. Говоря о составе приглашенных специалистов, Никита Астахов сообщил, что считает его одним из самых сильных среди тех, кто участвовали в мероприятиях подобного толкаэтим летом в стране:

- Все практики, которые обсуждаются на этой площадке, могут подойти любому из городов-участников форума, этим они и интересны. Мы старались охватить как можно больше тем и пригласить людей, умеющих интересно и увлекательно, а главное доступно для аудитории рассказать о своей работе. Поэтому здесь мы говорим и про общественную среду, гражданские инициативы и про музейное дело и даже про то, как можно применить по отношению к городам технологии обработки больших данных.

Юлия Мацкевич и Екатерина Змеева в формате дискуссии обсудили обратные связи музеев и горожан.Фото: Константин МОГИЛИН

И действительно палитра прочитанных лекций была максимально широкой, а тематика выступлений варьировалась от того, как горожане влияют на тематику и экспозиции музеев до мастер-класса для желающих за 60 минут создать мобильный гид.

От желания до реализации

Руководитель Центра городской антропологии столичного КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский рассказал о том, как антропологи помогают городам привлекать туристов, а желаниям туристов - сбываться. В разговоре с «Комсомолкой» он отметил, что в последнее время Рязань значительно продвинулась в формировании туристической инфраструктуры и создании удобных и привлекательных для горожан общественных пространств.

- В Рязани видно, как желание властей делать город более комфортным для жизни совпадает с потребностями людей. К сожалению, на стадии реализации все проходит не так гладко, как этого всем хотелось.

Руководитель Центра городской антропологии столичного КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский рассказал о том, рязанский весовщик Иосиф Пятунин мог бы стать самым настоящим гением места.Фото: Константин МОГИЛИН

На просьбу корреспондента «Комсомолки» оценить благоустройство Лыбедского бульвара, на котором был возведен шатер «Школы», Михаил рассказал, что КБ «Стрелка» также участвовало в конкурсе, объявленном городскими властями на благоустройство этого пространства:

- У меня много вопросов к зонированию этого объекта. Неудачным мне кажется и расположение детской площадки - почему ее установили именно здесь, мне до сих пор непонятно. Если все это было сделано, для того чтобы спасти место от строительства очередной высотки или какого-либо торгового центра, тогда я полностью поддерживаю эту инициативу. Если же это место создавалось для досуга и отдыха горожан, тогда все можно было сделать по-другому. Мне,например, понравилось, что предложило бюро «8 линий»: в своем проекте они хотели связать Лыбедский бульвар с улицами Полонского и Николодворянской. Это помогло бы создать новые пешеходные связи, а детская и спортивная могли бы стать новыми точками притяжения для горожан. Сейчас же детская площадка больше напоминает чужеродный элемент, абсолютно не вписывающийся в окружающую среду.

Завершилась работа «Школы» концертом российской нью-вейв группы Pompeya, переросшим в вечеринку, продлившуюся до рассвета.Фото: Константин МОГИЛИН

Научить пользоваться городами

Говоря об образовательной составляющей «Школы» Никита Астахов рассказал, что часто люди не знают, как правильно пользоваться тем или иным общественным пространством, музеем или площадкой:

- «Школа» как раз пытается научить людей правильно пользоваться своими городами, так чтобы в них стало удобно жить.

Мероприятий по урбанистике, по масштабу и представительности сопоставимых прошедшей «Школе», пожалуй, в Рязанской области еще не было. Да, регион постоянно посещают различные специалисты в этой сфере, но, как правило, эти встречи проходят при закрытых дверях и недоступны горожанам. Здесь же любой желающий мог не только увидеть 10 ярких выступлений о последних тенденциях и веяниях в урбанистике, но и задать любой интересующий вопрос лекторам со всей страны.