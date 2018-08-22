Память в памятниках: Рязань простилась со скульптором Борисом Горбуновым

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-22T14:28:26+03:00

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Прошло девять дней, как не стало замечательного рязанского скульптора Бориса Горбунова. Несмотря на тяжелую болезнь, он до последнего дня всего себя отдавал творчеству. Борису Семеновичу было восемьдесят…

НЕСКОНЧАЕМАЯ ГОНКА ЗА СРОКАМИ

Одной из первых наиболее значимых работ Бориса Семеновича стала скульптурная группа «Победа» монументального комплекса в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. Расположена она на одноименной площади в Рязани (1975). Он же заново воссоздал скульптурную группу в 2009-2010 годах, когда обветшавший мемориал реконструировали.

Скульптурная группа «Победа» на одноименной площади.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Зачастую ему приходилось воплощать свои работы в спешке – горели сроки, и нужно было расшибиться, но сдать памятник (или бюст) к той или иной дате. Борис Семенович видел промахи, допущенные в этой нескончаемой гонке, и глубоко переживал, как ему казалось, каждый не до конца проработанный штрих. Пожалуй, единственным памятником, в котором автору удалось воплотить все замыслы, стал памятник генералу Леониду Гобято в селе Морозовы Борки Сапожковского района (открыт в 1989 году). Эту работу Борис Горбунов вспоминал всегда с особой теплотой.

Но мы вернемся снова в семидесятые. Помните, с каким восторгом мальчишки, проезжавшие на автобусах или автомобилях по московской трассе перекресток с дорогой Рыбное – Баграмово, указывали на возвышающийся на постаменте старенький трактор. Это памятник Дарье Гармаш и ее женской тракторной бригаде (установлен в 1972 году), в грозные годы войны проявившей железный характер в битве за урожай. Автор барельефов на стеле, изображающих вручение переходящего трудового Красного знамени ЦК ВЛКСМ женской бригаде и прощание солдата с супругой – Борис Семенович Горбунов.

БЕЗ ЛИШНЕЙ ПЕСТРОТЫ

2013 год – особенный в творческой карьере мастера. В конце апреля в Рязани торжественно открыли памятник председателю Рязанского горисполкома Надежде Чумаковой, а в начале мая Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову.

Борис Семенович всегда стремился запечатлеть и передать именно достоверный образ. Не гнался за пестротой, не наделял людей теми чертами, которых не было на самом деле. Не случайно на открытии памятника Надежде Чумаковой племянница градоначальницы Наталья Подлеснова говорила:

– Когда впервые увидела отлитую из бронзы фигуру Надежды Николаевны, просто изумилась! Очень благодарна и властям города, и, конечно, Борису Семеновичу за его великолепную работу.

Борис Семенович с племянницей Надежды Чумаковой Натальей Подлесновой.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Сам же автор не раз упоминал о том, что в работе ему очень помогло личное знакомство с Надеждой Николаевной.

Эта стопроцентная достоверность нашла отображение и в работе над скульптурой «бати» – так десантники по-семейному называют Василия Филипповича.

– Папироса в руке Маргелова – самая спорная деталь, – отмечал в интервью «Комсомолке» автор. – Мы долго думали, изображать ли его с папиросой или нет… Но все его боевые товарищи в один голос твердили: папироса всюду следовала за ним. Таким он был, со своими привычками, со своими убеждениями и приоритетами, именно таким мы постарались его изобразить.

Открытие памятника Василию Маргелову.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

НЕИЗДАННОЕ

Одной из последних работ, которая создавалась мастером, стал памятник благоверным Петру и Февронии. Его открытие запланировано на следующий год в деревне Ласково.

Но возможно появится в Рязани и еще несколько творческих жемчужин Бориса Семеновича. В 1995 году в сквере у кремля в числе прочих торжественных мероприятий, посвященных 900-летию Рязани, открылась часовня. Во время праздничного молебна сквер заполнила многотысячная толпа, однако в тот день горожане принимали подарок в слегка недоделанном виде.

Согласно авторскому проекту на гранитных постаментах, расположенных в нишах по углам часовни, должны были разместиться трехметровые бронзовые фигуры рязанских святых: благоверной княгини Евпраксии Рязанской, благоверного князя Романа Рязанского, благоверного князя Олега Рязанского и святителя Василия Рязанского.

В первоначальном варианте место Романа Рязанского занимал Евпатий Коловрат, но священнослужители высказали возражения, поскольку легендарный богатырь, не причисленный к лику святых, не мог стать образом для поклонения православных христиан. Творческой группе пришлось скорректировать свой проект, но и в таком виде, устраивающем всех, он не был реализован (во всяком случае, пока).

Было бы символично и, наверное, правильно наконец воплотить в бронзе вылепленные руками Бориса Горбунова фигуры рязанских святых и установить их в нишах юбилейной часовни.

– Я бывал во многих местах: других государствах, в районных и областных центрах, сохранивших в отличие от нас свою историю, но желания перебраться в более «счастливые» края не было, – делился с нами в свое время Борис Семенович, – да теперь уже и не будет.

Его не стало 13 августа…

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Борис Семенович Горбунов родился 5 апреля 1938 года в городе Коростень (Украина). Окончил Ташкентское республиканское художественное училище им. Бенькова и Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Академии художеств СССР в Ленинграде. С 1966 года жил и работал в Рязани. Заслуженный художник России, почетный гражданин Рязани.

Среди других работ его военные барельефы на Скорбященском кладбище, надгробие Герою Советского Союза Федору Полетаеву (Генуя, Италия, 1978), памятник погибшим в Великой Отечественной войне (Ермишь, Рязанская область, 1985), памятник генералу Скобелеву (Рязань, 1995), бюст Уткина (поселок Лашма, 2003), памятник Худекову (Ерлино, 2007). Похоронен на Скорбященском кладбище, на аллее знаменитых рязанцев.