Гусиные перья, римский костел и леттеринг. «Канцлер» устроил квест на открытии оптово-розничного центра

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-21T16:51:44+03:00

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Из храма - в костел

21 августа в Рязани открылся новый оптово-розничный центр «Канцлер», и по этому случаю компания устроила для журналистов креативный квест.

Сбор назначили у храма Вознесения Господня на улице Вознесенской – уже интригующе. На месте гостей встречали представители «Рельеф-центра», руководитель проекта «Я вам покажу» Ксения Паначева и... батюшка Арсений. Как и следовало догадаться, квест посвятили теме письменности.

- Кто придумал русскую письменность? - поинтересовалась Ксения - в ответ журналисты мгновенно назвали имена Кирилла и Мефодия.

Ксения Паначева провела увлекательный квест.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Однако дальше все оказалось сложнее. Поговорив о том, на чем и чем писали наши предки, мы погрузились в прошлое, чтобы освоить древнюю технику письма. За общим столом под стенами храма акулы пера скрипели настоящими перьями, макая их в чернила. Как ни удивительно, но каллиграфия оказалась на уровне, и клякс на листах почти не оставалось.

Писать гусиными перьями оказалось проще, чем кажется.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

У храма журналисты осваивали кириллицу.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Буквицы сложили в ответ на вопрос квеста, куда двигаться дальше?Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Следующее задание - вспомнить старославянский язык. Благо среди сотрудников СМИ оказались выпускники литфака, и они без труда прочли абракадабру на старославянском. Дальше – еще интереснее. Ксения достала карточки со старинными буквицами и дала задание составить из них слова. Ответ указывал на следующую точку квеста. Пораскинув мозгами, журналисты (не без подсказки) сложили надпись «Римский костел». К нему мы и направились!

У римского костела вспоминали латынь.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Под старинными стенами настало время осваивать латиницу. Ксения озвучила следующую загадку: перевести с латинского фразу, означающую: «Жизнь коротка, искусство вечно». Вспомнив английский и применив логику, участники квеста довольно ловко справились с заданием. Следующая задачка касалась гения русской словесности. Угадав имя Александра Пушкина, компания направилась к памятнику классику. Располагается монумент Александру Сергеевичу неподалеку от костела - в парке Дворца детского творчества. Здесь участникам квеста предложили увековечить и свое имя. На стене недалеко от памятника они красиво, через трафарет, написали одно из бессмертных четверостиший Пушкина.

Вдохновленные и перепачканные чернилами, журналисты отправились в новый оптово-розничный центр «Канцлер», расположенный на улице Грибоедова, по соседству со знаменитыми городскими банями.

В парке Дворца детского творчества журналисты оставили автограф за Пушкина.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Приходите семьями – будет весело»

У входа внимание привлекла конструкция с загадочным названием «Общественный хромакей». Любой желающий может встать на зеленом фоне и, установив на смартфон специальную программу, сделать снимок с невероятным задним видом. Для этого необходимо скачать из AppStore или Google Play приложение Chromavid, выбрать фотографию из сохраненных на телефоне или предложенных приложением, и прикольный снимок готов. Своими уникальными фотографиями можно делиться в социальных сетях с хештегами #общественныйхромакей #канцлернагрибоедова.

Сотрудники «Рельеф-центра» признались, что сами в восторге от хромакея, но новый оптово-розничный центр заслуживает еще больше внимания.

- Перед вами находится проект, рожденный командой, которая уже 15 лет собирает детей в школу, дает бизнесменам и творцам инструменты для создания лучшего мира, - рассказала маркетолог сети магазинов «Канцлер» Карина Кожаринова. - Наш оптово-розничный центр – это 600 квадратных метров, 13 тысяч наименований, более 50 тонн товаров для учебы, творчества и работы. Это пункт выдачи товаров интернет-гипермаркета www.kancleropt.ru, который мы запустили в этом году, офис обслуживания корпоративных клиентов национального дистрибьютора товаров для офиса, учебы и творчества «Рельеф-Центр». Это любовь наших закупщиков при выборе каждой sku и профессионализм продавцов консультантов, прошедших интенсивное обучение в лучших традициях нашей сети.

Изучив новые торговые площади, где так комфортно и приятно делать покупки, журналисты вновь погрузились в творчество. На сей раз нам предложили освоить навыки леттеринга. Долго и упорно сотрудники редакций выводили придуманные словесные логотипы – в основном, названия своих изданий. На память у каждого остались графические опусы и подогретый интерес к творчеству – так и захотелось бежать за линерами, маркерами и крафтовой бумагой!

На мастер-классе журналисты рисовали в технике леттеринга названий своих изданий.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

КСТАТИ

26 августа с 12:00 до 17:00 около оптово-розничного центра «Канцлер» пройдет творческий фестиваль. На протяжении всего мероприятия будут работать мастер-классы по росписи глиняных игрушек, съемкам мультика, каллиграфии, футбольному фристайлу, а также танцевальный баттл и другие интересные площадки.

- Во время фестиваля мы подарим беспрецедентное количество подарков, разыграем кучу призов, в том числе главный приз - IPhone! Приходите семьями – будет весело, - обещают организаторы.

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