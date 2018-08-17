Николай Любимов: В следующем году Рязань примет Международный форум театров

СЕГОДНЯ 15:18 2018-08-17T15:23:02+03:00

Форум еще не завершился, но уже можно говорить о том, что Рязань стала достойной площадкой для проведения мероприятия подобного масштаба

Изменить размер текста: A A

17 августа в библиотеке имени Горького прошел брифинг губернатора Рязанской области по итогам работы I Международного форума древних городов. Помимо главы региона на вопросы журналистов отвечал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

«Форум по-хорошему потряс гостей»

Конечно, форум еще не завершился, но уже можно говорить о том, что Рязань стала достойной площадкой для проведения мероприятия подобного масштаба. Как отметил Николай Любимов, главная оценка для организаторов – это оценка форума приглашенными гостями. А они были удивлены его размахом.

– Всех форум по-хорошему потряс, – отметил глава региона. – Площадок очень много, и все они разные. Дело найдется каждому, возможность высказаться и показать традиции своих городов тоже есть у всех. Мероприятий в рамках этих дней более 50. Гости все были очень довольны, подходили и благодарили. Надеюсь, что рязанцам тоже понравилось.

Помимо того, что форум стал невероятно интересным мероприятием, как для его гостей, так и для рязанцев, он принес определенные плоды в плане развития сотрудничества с другими регионами и даже странами.

– Архитектурный форум, который почтили своим участием серьезные эксперты, дал возможность им высказаться о своем видении архитектурного пути, которым Рязань должна пойти в деле сохранения исторических памятников и развития нынешней инфраструктуры. Кроме того, мы подписали соглашения с двумя организациями, что даст нам возможность привлекать экспертов международного уровня к острым вопросам для нашего города.

Кроме того, в ходе форума Рязани предложили стать побратимом города Бухары, а представители посольства Китая подтвердили свою заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.

Было чем поделиться с гостями форума и нашему региону. Так, и у наших архитекторов есть свои оригинальные разработки в плане создания историко-культурного наследия.

– Поделились мы и опытом разработки документов по созданию исторических поселений, – отметил Николай Викторович. – Ведь их сейчас в нашей стране очень мало, и мы здесь в числе первых регионов. Конечно, поделились и своими проблемами, в том числе, в деле сохранения определенных памятников и территорий, в частности Есенинской Руси. Мы услышали много советов и, несомненно, будем корректировать свои действия в отношении развития этой территории, исходя из интересов как жителей Рыбновского района, так и с точки зрения необходимости сохранения ландшафта и развития туризма.

«Всем делиться с другими городами не будем»

Всех интересовала судьба форума – станет ли он традиционным и будет ли место его проведения постоянным? На это губернатор Рязанской области заметил, что пока у нашего города форум никто не отбирает.

– Мы готовы и в следующем году проводить форум, причем еще более на высоком уровне. Конечно, кто-то из наших гостей может попросить либо весь форум, либо отдельные его мероприятия провести в их древних городах. Но, я думаю, всем делиться не будем. Мы попробуем на площадке, которую предложили создать в виде ассоциации древних городов, проводить мероприятия в течение всего года, а кульминацией уже будет форум, надеюсь, что в нашем городе.

В числе запланированных мероприятий – международный форум театров, проведение которого подтвердил как глава региона, так и министр культуры и туризма.

– Следующий год – год театра, – отметил Виталий Попов. – И логично, что театральная составляющая должна быть одной из основных. Нам очень хочется заполучить древние театры Китая и Японии, потому что это особая культура, нам очень хочется, чтобы европейские города также поделились своим театральным опытом. Те, кто видел вчера спектакль владимирского театра, оценили высочайший уровень театрального искусства нашего древнего Владимира. Так что форум обещает быть интересным с акцентированными направлениями.

Стоит напомнить, что форум древних городов еще не завершен, так что сказать, какое количество туристов он привлек в наш регион, можно будет чуть позже. Но то, что Рязань с наплывом гостей справилась – ясно уже сейчас. Так что будем надеяться, что форум древних городов стал первым в числе других масштабных мероприятий, которые в будущем примет наш регион.