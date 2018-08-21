Положение обязывает: компания «Мармакс» рассказала об окружении жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-20T16:53:36+03:00

Жители комплекса имеют уникальную возможность в любое удобное время заниматься спортом в фитнес-зале, расположенном на 1 этаже

Это дом для активных городских жителей, решительных в своих планах и намерениях

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Компания «Мармакс» рассказала рязанцам об окружении и удобном месторасположении нового комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

– Решительно новый жилой комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» расположен в историческом центре Рязани в одной из самых удобных локаций – на пересечении тихих улиц Чапаева и Пролетарской – в месте, где молодые амбициозные и состоявшиеся люди смогут оценить истинный европейский комфорт современной жизни, – сообщает пресс-служба девелопера «Мармакс».

Комплекс соседствует с памятником архитектуры – Екатерининским храмом на улице Маяковского, со знаковыми для Рязани местами – Лыбедским бульваром и улицей Почтовой с множеством кафе и ресторанов, прогулочных дорожек, зон отдыха и видовых площадок.

Деловой центр

– Малый центр Рязани является в то же время и деловым центром города. Новый комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» – дом для активных городских жителей, решительных в своих планах и намерениях, знающих цену своего успеха. Жить в центре и всегда быть в ритме города, возвращаться после удачной бизнес-встречи домой – в жилой комплекс «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева», – отметила Валерия Русакова, руководитель отдела продаж.

Ведущие компании, такие как «Сбербанк», «Газпромбанк» открыли свои центральные офисы именно здесь – на улице Пожалостина и Кудрявцева – в нескольких минутах от жилого комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева». Различные управления, министерства, Правительство и Дума – находятся также в центре города.

Активный отдых

– Специально для жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» была разработана концепция «Здоровый образ жизни» – жители комплекса имеют уникальную возможность в любое удобное время заниматься спортом в фитнес-зале, расположенном на 1 этаже жилой части комплекса, а большие панорамные окна и вид на галерею сделают занятия спортом намного приятнее, – отмечает Анна Терехова, менеджер по продажам.

В непосредственной близости от комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» находится обширная прогулочная зона с большой детской площадкой, спортивными тренажерами, баскетбольной площадкой и велодорожками, ведущими к стадиону «Спартак» – чтобы гулять с детьми и заниматься спортом под открытым небом вам стоит только пройти вдоль улицы Чапаева и спуститься вниз на бульвар.

Классическое образование

Отличное месторасположение комплекса открывает большие возможности для выбора учебного заведения для ваших детей – рядом расположены детские сады, среди которых детский сад №20 на улице Пожалостина с многолетними традициями воспитания, в шаговой доступности находятся именитые школы, выпустившие многие поколения выдающихся жителей нашего города и страны – гимназия №1 им. В.П. Екимецкой, гимназия №2 им. И.П. Павлова, лицей №4, школа №6 с углубленным изучением французского языка, школа №7 «Русская классическая школа», также школа №3 «Центр развития образования», расположенная поблизости на улице Дзержинского.

Здоровье

В пешей доступности от комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» находятся частные клиники, хорошо зарекомендовавшие себя в нашем городе, расположенные на улице Кудрявцева.

Пресс-службой компании отмечается, «Мармакс» создает для вас не просто жилой комплекс для комфортной жизни – живя именно здесь, вы сможете осуществить все намеченные планы, касаемые не только работы и развития детей, но также позаботиться о себе и своем здоровье.

На правах рекламы.