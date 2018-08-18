По главной рязанской улице проплыли 14 «ладей»

18 Авг. 23:48 2018-08-18T23:48:46+03:00

В шествии приняли участие около тысячи волонтеров. В основном – сотрудники различных учреждений и студенты Фото: Владимир ФРОЛОВ

В «Шествии древних городов» приняли участие около тысячи человек

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Кульминацией проходившего в Рязани «Форума древних городов» стало торжественное шествие представителей всех городов России и зарубежных стран, гостивших у нас с 12 по 18 августа.

Старт шествию, состоявшемуся в субботу, был дан в 19:00 с Театральной площади. На улицу Ленина «выплыли» небольшие грузовые автомобили, на которых из легких материалов было сооружено подобие древних кораблей с парусами. За первой «ладьей», символизирующей единство друзей со всего мира, по центральной магистрали города двинулись участники шествия в костюмах народов всех стран, чьи города были представлены на рязанском форуме.

За два часа до начала шествия «ладьи», выстроенные на Театральной площади, уже вызывали интерес у горожанФото: Владимир ФРОЛОВ

За ними устремились прочие «ладьи» с национальными флагами на парусах. Зрители, выстроившиеся на тротуарах, узнавали флаги России, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Сербии, Турции, Франции и Узбекистана. На бортах были прикреплены стилизованные щиты с гербами городов этих стран. Отдельно были представлены города Рязанской области.

По улице Ленина эмблемы стран двигались в алфавитном порядке: «А» – Армения, «Б» – Беларусь...Фото: Владимир ФРОЛОВ

Зрители выстроились по обочинам дороги вдоль всего пути шествияФото: Владимир ФРОЛОВ

Из динамиков вдоль всего пути раздавались приветствия гостям, среди них называли и представителей эстонского Таллинна, которые прошли в шествии без специальной «эстонской ладьи».

Через 20 минут шествие достигло Лыбедского мостаФото: Владимир ФРОЛОВ

Дети и подростки любовались на процессию с каждого подходящего возвышенияФото: Владимир ФРОЛОВ

На перекрестке улиц Ленина и Соборной процессия повернула к Рязанскому кремлю. Сотни участников – представители городов и рязанские волонтеры – проследовали в кремль, чтобы посмотреть праздничный концерт, начавшийся в 21:30.

Представители разных народов шли в национальных костюмахФото: Владимир ФРОЛОВ