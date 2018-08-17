Секреты высококачественного топлива: прямые поставки, надежные поставщики и современное оборудование

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-17T11:13:51+03:00

Сеть АЗС «Спецнефтепродукт» предлагает не только стандартные марки бензина, но и АИ–100, и фирменный FORSAGE.

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После резкого подъема цен на топливо «Комсомолка» провела независимое исследование бензина на рязанских заправках. Это исследование проводилось в тайне от владельцев АЗС, и результаты нас удивили – марка АИ–92 на шести рязанских АЗС отвечала требованиям ГОСТа. Несмотря на это, мы составили рейтинг по октановому числу и примесям серы. Стабильно высокий результат продемонстрировало топливо сети АЗС «Спецнефтепродукт». Каким образом достигается этот результат и в чем заключаются основные принципы работы большой сети? Об этом мы поговорили с руководством компании, подспудно развенчав некоторые мифы рязанских автолюбителей.

17 лет на рынке

Первая АЗС «Спецнефтепродукт» открылась в Рязанской области 17 лет назад. Сегодня это целая сеть с отличной репутацией и кругом постоянных клиентов. Капитальную реконструкцию заправки в районе с. Шумашь и удачный маркетинговый прием с девушками–заправщицами многие рязанцы помнят и по сей день, хотя минуло 10 лет. Дела компании тогда резко пошли в гору, и в 2013 году сеть приобрела сразу три заправочные станции ушедшей с рязанского рынка фирмы «Оптан».

В 2014 году появилась первая автоматизированная заправка – около ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе, которая в этом же году была признана лучшей АЗС месяца, по версии журнала «Современная АЗС». В 2016 году – вторая на проезде Яблочкова. В общей сложности сейчас в регионе насчитывается 8 АЗС этой сети. Большинство заправок сосредоточено в областном центре, но охвачена и область – в Спасском и Путятинском районах. Также сеть обладает единственной в городе плавучей заправочной станцией для маломерных судов, расположенной на реке Ока под Рязанью. Немалую долю продаж занимают государственные и муниципальные заказы. Своим топливом они обеспечивают региональное МВД, рязанское правительство, «Пожлес», медицинские и другие социально значимые учреждения.

Еще 10 лет назад при строительстве и реконструкции своих АЗС «Спецнефтепродукт» стал устанавливать под землей двустенные резервуары с заполнением межстенного пространства специальным газом под давлением. Такая технология обеспечивает экологическую безопасность и надежно защищает хранящееся внутри топливо. В случае нарушения герметичности одного из слоев резервуара давление в межстенном пространстве упадет, и на монитор оператору АЗС поступит сигнал. Хотя подобного за долгие годы работы еще не было отмечено.

На заправках установлено топливораздаточное оборудование производителей с мировым именем – Gilbarco, Tatsuno. Крайне важно, что все колонки оснащены фильтрами высокой степени очистки, чтобы в бензобак автомобилиста не попала даже песчинка. Для надежной и точной работы колонки проходят регулярное обслуживание и ежегодную поверку которая проводится сотрудниками Рязанского ЦСМ. Специалисты поверяют каждую колонку и каждый пистолет, ставят свою пломбу и отметку в журнал. Таким образом, недолив топлива просто исключен. Хотя в наше время среди автомобилистов распространено мнение об обмане на заправках.

– Люди заведомо негативно настроены и уверены, что их обманут на заправке. Но недоливать топливо не станет ни одна заправка, дорожащая своей репутацией и именем. Это не наш уровень. На каждой заправке есть контрольный мерник, который также поверен Рязанским ЦСМ, и при подозрении на недолив топлива можно произвести контрольный пролив. Но, к сожалению, людям проще промолчать или поругаться с операторами, а потом в соцсетях написать гневный пост, – поделился представитель «Спецнефтепродукта» Андрей Алейников.

Многие автолюбители воспринимают объем топливного бака, указанный в руководстве по эксплуатации автомобиля как эталонный объем. Хотя на самом деле топливный бак в реальности вмещает больше топлива. На АЗС помнят случаи, когда автолюбители перемеряли бак, а после приносили извинения за обвинения в недоливе. Как известно, топливо имеет свойство изменять объем в зависимости от температуры. В жару бензин из холодных подземных резервуаров со временем расширяется в баке, а в сильный мороз – немного сжимается.

На собственную нефтебазу топливо приходит из РНПК по железной дороге, а на заправки его доставляют в фирменных бензовозах.

Железная дорога и фирменные бензовозы

Еще один миф рязанских автомобилистов гласит – «в Рязани нет рязанского бензина». Это заблуждение отчасти связано с тем, что на АЗС топливо доставляется с базисов «Рязаньнефтепродукт», тогда как производителем «рязанского бензина» является другая структура Роснефти – Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК). Заправляясь на АЗС «Спецнефтепродукт», вы можете быть уверены, что заправились топливом, которое произведено именно на рязанском заводе!

– Самое главное в автозаправочном бизнесе – найти хорошего поставщика. Наш генеральный поставщик это РНПК.

Несмотря на то, что организация приобретает топливо через биржу, отгрузка происходит непосредственно с РНПК. Минуя какие–либо промежуточные склады и хранилища, свежее топливо с завода буквально за два дня поступает на базу компании. Доставка осуществляется в цистернах по железной дороге на нефтебазу «Спецнефтепродукт».

Для бесперебойной торговли запасы топлива пополняются регулярно. Благо, база позволяет хранить топливо общим объемом 4,5 миллиона литров. При этом для каждого вида топлива отведен свой резервуар. Высокое качество горючего поддерживается благодаря наличию сливной и наливной эстакад с отдельными трубопроводами для каждого вида топлива.

На базе «Спецнефтепродукт» каждую партию нового топлива проверяют на соответствие сопроводительным документам. Октановое число проверяется с помощью анализатора. Этот прибор позволяет оперативно до начала слива узнать октановое число.

– Если возникнут сомнения в качестве топлива, то мы приостановим приемку. Но таких случаев еще не было. В РНПК соблюдают жесткий контроль качества, ведь этот завод снабжает топливом центральную часть России. Допустить, чтобы в столицу поставили некачественное топливо, просто невозможно, – пояснил специалист.

– Убедиться в качестве топлива до его слива – принципиальный момент. Некоторые сети АЗС заявляют о том, что производят отбор проб и их лабораторный анализ при сливе бензовоза. Но это бессмысленно. Ближайшая к Рязани лаборатория, где выдают официальное заключение о качестве топлива, находится в Коломне. С учетом времени, затраченного на дорогу и на сам лабораторный анализ, вы в лучшем случае через сутки узнаете, что слили некачественное топливо. Это просто немыслимо! – заверил Андрей Алейников.

На заправки «Спецнефтепродукт» топливо с собственной нефтебазы доставляется исключительно фирменным транспортом и принимается в присутствии управляющего АЗС. Все бензовозы подключены к системе ГЛОНАСС, поэтому оператор без труда отслеживает путь машины от базы до АЗС. Таким образом, любые махинации или подмены исключены.

Благодаря такому подходу, все проверки, проводимые за последние годы различными контрольными органами, ни разу не выявили нарушений, касающихся качества топлива на АЗС «Спецнефтепродукт».

Дисконт, кофе, выпечка, BENZUBER

На АЗС «Спецнефтепродукт» вы можете заправить дизельное топливо, бензин АИ–92, АИ–95, АИ–100 Все топливо экологического класса Евро–5. Кстати, последнюю марку для современных форсированных двигателей они первыми из частных сетей начали продавать в Рязани. Заправляться таким бензином можно, если в паспорте машины указано, что подходит марка не менее АИ–95 или АИ–98. Отдельная гордость этой автозаправочной сети – фирменное топливо FORSAGE.

– Мы выпускаем свое топливо по ТУ, используя запатентованную американскую присадку. Получаем только положительные отзывы и от клиентов, и от сотрудников, с удовольствием тестирующих FORSAGE на личных автомобилях, – рассказали в компании.

К радости всех автомобилистов, стоимость топлива на АЗС в последнее время начала снижаться. Как рассказал представитель «Спецнефтепродукт», это связано со снижением оптовых цен.

– Совещания правительства с нефтяниками дали результат, и цена на бирже начала падать. Сейчас ситуация на рынке спокойная, резких скачков цен нет, и частным сетям стало проще.

Стоимость топлива для постоянных клиентов сети еще ниже благодаря обновленной дисконтной программе. В зависимости от объема заправляемого топлива АЗС предоставляет скидку до 2 рублей с литра! На заправках «Спецнефтепродукт» водителей ждут и другие приятные бонусы – магазины, кафе со свежей выпечкой и мягким мороженым.

КСТАТИ

Мы были удивлены, узнав что топливо на АЗС «Спецнефтепродукт» можно оплатить не выходя из машины, установив на свой смартфон приложение BENZUBER.

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